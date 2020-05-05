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Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube

Культура | Кино

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube

Текст: Buro247.kz


Среди кинолюбителей до сих пор жив спор о правильном формате для просмотра кино. Пуристы считают, что нужно высшее качество и только тогда опыт будет полноценным. С другой стороны, есть те, кто спокойно может смотреть фильмы онлайн, не беспокоясь кодеках, сжатии качества и прочих ограничениях. Мы в редакции считаем, что смотреть кино в YouTube – это не зазорно, почему и решили подготовить эту подборку. Здесь мы столкнулись с другой проблемой. Поскольку в Казахстане у YouTube до сих пор нет дополнительного функционала для покупки фильмов, мы оказались ограничены советским кино. Советские киностудии после развала оказались в странном положении. Было неясно кому принадлежат авторские права на творчество и дистрибуцию кино ушедшей эпохи. Несколько лет "Мосфильм", "Ленфильм", "Одесская киностудия", "Казахфильм" и другие студии, начали официально выкладывать свои старые ленты на YouTube. Все фильмы находятся в бесплатном доступе, как бы напоминая о социалистическом прошлом. Выбрали самое интересное.

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube (фото 1)

“Дерсу Узала”

Режиссер: Акира Куросава
Год выпуска: 1975 г.

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Акира Куросава – признанный гений и классик мирового кинематографа. Еще в молодости ему в руки попалась повесть Владимира Асеньева “Дерсу Узала”. Куросава в миг захотел экранизировать историю, но столкнулся с проблемой. Режиссер считал, что картина может быть снята только там, где она написана, этотпоможет сохранить аутентичность. Но поскольку Союз сохранял политику “железного занавеса”, это не представлялось возможным. Однако, в 1971 году советский режиссер Сергей Герасимов посетил Японию, где встретился с Акирой Куросавой и предложил ему снять фильм в СССР. Результат – экранизация повести “Дерсу Узала”, премия “Оскар” за лучший иностранный фильм 1976 года и почетное место в мировой классике мирового кинематографа.

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube (фото 2)

“Зеркало”

Режиссер: Андрей Тарковский
Год выпуска: 1974 г.

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“Зеркало” Андрея Тарковского была проблемной картиной. Председатель Госкино Алексей Романов выступил против экранизации, из-за чего Андрей Тарковский приступил к съемкам фильма “Солярис”. Когда на посту Алексея Романова сменил Филипп Ермаш, режиссер наконец взялся за свою картину, которая тогда называлась “Белый, белый день”. И тут, в типичной для Тарковского манере, начались изменения по ходу работы. Многие члены съемочной группы не знали, что они будут снимать на следующий день. Впоследствие название картины сменилось на “Зеркало” и было холодно воспринято председателем Госкино, из-за чего прокат оказался крайне ограниченным. Впоследствии Филипп Ермаш не дал разрешения отправить фильм на Каннский кинофестиваль. Тем не менее, отсутствие серьезных наград не помешало фильму получить мировое признание.

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube (фото 3)

“Асса”

Режиссер: Сергей Соловьев
Год выпуска: 1987 г.

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Интересно, что фильм “Асса” известен в первую очередь из-за причастности Виктора Цоя. Однако, Виктор играет в фильме лишь эпизодическую роль. Хоть сюжет и посвящен криминальной истории, фильм запомнился как символ популяризации русского рока. После “Асса” жанр вышел из андергрануда. Над саундтреком лично работал Борис Гребенщиков, также в саундтрек вошла музыка группы “Аквариум”, Жанны Агузаровой с группой “Браво”, “Кино” и Юрия Чернавского. Это отражается во многих экспериментальных сценах, которые почти не связаны с основным сюжетом картины.

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube (фото 4)

“Конец атамана”

Режиссер: Шакен Айманов
Год выпуска: 1970 г.

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Фильм описываеь всю неоднозначность событий, которые произошли в Казахстане в 20-х годах. ЧК была поручена спецоперация по ликвидации бывшего атамана Александра Дутова. Несмотря на то, что события разворачивались де-факто на территории Казахстана, местные историки почти не рассматривают этот период и фигуру Дутова. Однако – это кровавая, неоднозначная и безумно интересная история частично сформировала развитие всего региона. Фильм Конец атмана – погружение в этот период амбивалентности.

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube (фото 5)

“Десять негритят”

Режиссер: Станислав Говорухин
Год выпуска: 1987 г.

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Фильм с неполиткорректным сегодня названием "Десять негритят” – это максимально близкая к хоррору история, в стране, где хорроры не снимали. Фильм основан на одноименном романе Агаты Кристи, который автор называла одним из самых сложных в создании. Причем стоит отдать должное Станиславу Говорухину, советская картина оказалась единственной экранизацией, которая полностью сохранила название оригинала, концовку, персонажей и их прошлое.

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube (фото 6)

Жестокий романс

Режиссер: Эльдар Рязанов
Год выпуска: 1984 г.

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Бессменная классика советского кинематографа, которую, тем не менее, сильно недолюбливали критики. Основана история на пьесе “Бесприданница” Островского, но Эльдар Рязанов переосмыслил пьесу, из-за чего на него и обрушился шквал критики. Однако это не помешало фильму забрать две награды в журнале “Советский экран” и “Золотого павлина” на кинофестивале в Дели, а также приобрести масштабную народную популярность. Простая семейная драма превратилась в полноценную двухсерийную трагедию, и сделала Ларису Гузееву звездой в одночасье. 

Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube (фото 7)

“Любовь и голуби”

Режиссер: Владимир Меньшов
Год выпуска: 1984 г.

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“Любовь и голуби” – это по-хорошему наивное кино о любви. При этом взгляд на любовь довольно трезвый и честный. Фильм не ставит возрастных рамок, как бы демонстрируя, что любви подвластны все возрасты. История основана на настоящей истории любви Василия и Надежды Кузякиных, с которыми жил автор сценария фильма Владимир Гуркин.

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