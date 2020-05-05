Советское кино, которое можно посмотреть на YouTube

Среди кинолюбителей до сих пор жив спор о правильном формате для просмотра кино. Пуристы считают, что нужно высшее качество и только тогда опыт будет полноценным. С другой стороны, есть те, кто спокойно может смотреть фильмы онлайн, не беспокоясь кодеках, сжатии качества и прочих ограничениях. Мы в редакции считаем, что смотреть кино в YouTube – это не зазорно, почему и решили подготовить эту подборку. Здесь мы столкнулись с другой проблемой. Поскольку в Казахстане у YouTube до сих пор нет дополнительного функционала для покупки фильмов, мы оказались ограничены советским кино. Советские киностудии после развала оказались в странном положении. Было неясно кому принадлежат авторские права на творчество и дистрибуцию кино ушедшей эпохи. Несколько лет "Мосфильм", "Ленфильм", "Одесская киностудия", "Казахфильм" и другие студии, начали официально выкладывать свои старые ленты на YouTube. Все фильмы находятся в бесплатном доступе, как бы напоминая о социалистическом прошлом. Выбрали самое интересное.

“Дерсу Узала” Режиссер: Акира Куросава

Год выпуска: 1975 г. Смотреть

Акира Куросава – признанный гений и классик мирового кинематографа. Еще в молодости ему в руки попалась повесть Владимира Асеньева “Дерсу Узала”. Куросава в миг захотел экранизировать историю, но столкнулся с проблемой. Режиссер считал, что картина может быть снята только там, где она написана, этотпоможет сохранить аутентичность. Но поскольку Союз сохранял политику “железного занавеса”, это не представлялось возможным. Однако, в 1971 году советский режиссер Сергей Герасимов посетил Японию, где встретился с Акирой Куросавой и предложил ему снять фильм в СССР. Результат – экранизация повести “Дерсу Узала”, премия “Оскар” за лучший иностранный фильм 1976 года и почетное место в мировой классике мирового кинематографа.

“Зеркало” Режиссер: Андрей Тарковский

Год выпуска: 1974 г. Смотреть

“Зеркало” Андрея Тарковского была проблемной картиной. Председатель Госкино Алексей Романов выступил против экранизации, из-за чего Андрей Тарковский приступил к съемкам фильма “Солярис”. Когда на посту Алексея Романова сменил Филипп Ермаш, режиссер наконец взялся за свою картину, которая тогда называлась “Белый, белый день”. И тут, в типичной для Тарковского манере, начались изменения по ходу работы. Многие члены съемочной группы не знали, что они будут снимать на следующий день. Впоследствие название картины сменилось на “Зеркало” и было холодно воспринято председателем Госкино, из-за чего прокат оказался крайне ограниченным. Впоследствии Филипп Ермаш не дал разрешения отправить фильм на Каннский кинофестиваль. Тем не менее, отсутствие серьезных наград не помешало фильму получить мировое признание.

“Асса” Режиссер: Сергей Соловьев

Год выпуска: 1987 г. Смотреть

Интересно, что фильм “Асса” известен в первую очередь из-за причастности Виктора Цоя. Однако, Виктор играет в фильме лишь эпизодическую роль. Хоть сюжет и посвящен криминальной истории, фильм запомнился как символ популяризации русского рока. После “Асса” жанр вышел из андергрануда. Над саундтреком лично работал Борис Гребенщиков, также в саундтрек вошла музыка группы “Аквариум”, Жанны Агузаровой с группой “Браво”, “Кино” и Юрия Чернавского. Это отражается во многих экспериментальных сценах, которые почти не связаны с основным сюжетом картины.

“Конец атамана” Режиссер: Шакен Айманов

Год выпуска: 1970 г. Смотреть

Фильм описываеь всю неоднозначность событий, которые произошли в Казахстане в 20-х годах. ЧК была поручена спецоперация по ликвидации бывшего атамана Александра Дутова. Несмотря на то, что события разворачивались де-факто на территории Казахстана, местные историки почти не рассматривают этот период и фигуру Дутова. Однако – это кровавая, неоднозначная и безумно интересная история частично сформировала развитие всего региона. Фильм “Конец атмана” – погружение в этот период амбивалентности.

“Десять негритят” Режиссер: Станислав Говорухин

Год выпуска: 1987 г. Смотреть

Фильм с неполиткорректным сегодня названием "Десять негритят” – это максимально близкая к хоррору история, в стране, где хорроры не снимали. Фильм основан на одноименном романе Агаты Кристи, который автор называла одним из самых сложных в создании. Причем стоит отдать должное Станиславу Говорухину, советская картина оказалась единственной экранизацией, которая полностью сохранила название оригинала, концовку, персонажей и их прошлое.

“ Жестокий романс ” Режиссер: Эльдар Рязанов

Год выпуска: 1984 г. Смотреть

Бессменная классика советского кинематографа, которую, тем не менее, сильно недолюбливали критики. Основана история на пьесе “Бесприданница” Островского, но Эльдар Рязанов переосмыслил пьесу, из-за чего на него и обрушился шквал критики. Однако это не помешало фильму забрать две награды в журнале “Советский экран” и “Золотого павлина” на кинофестивале в Дели, а также приобрести масштабную народную популярность. Простая семейная драма превратилась в полноценную двухсерийную трагедию, и сделала Ларису Гузееву звездой в одночасье.

“Любовь и голуби” Режиссер: Владимир Меньшов

Год выпуска: 1984 г. Смотреть

“Любовь и голуби” – это по-хорошему наивное кино о любви. При этом взгляд на любовь довольно трезвый и честный. Фильм не ставит возрастных рамок, как бы демонстрируя, что любви подвластны все возрасты. История основана на настоящей истории любви Василия и Надежды Кузякиных, с которыми жил автор сценария фильма Владимир Гуркин.