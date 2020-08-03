Скандинавское кино: 6 фильмов, обязательных к просмотру

Скандинавия – почти рай на Земле. Этот регион прославился по многим направлениям: здесь живут талантливые спортсмены, производится качественная техника, все знают о стабильности его экономики и высоком уровне жизни. Но вот скандинавское кино массовому зрителю пока практически не знакомо. Сделали обзор нескольких фильмов из Норвегии, Дании и Швеции, чтобы приоткрыть завесу тайны.

Антихрист/ Anticrhist

Режиссер: Ларс фон Триер

Ларс фон Триер (как и скандинавский кинематограф в целом) – явление одиозное. Его часто обвиняют в намеренной провокации, эпатаже и популизме. Независимо от того, насколько оправданы эти ярлыки, Ларсу удалось выбиться в топ непростой артхаус-сцены. Об этом говорят множественные номинации и награды. Но "Антихрист" можно назвать самой спорной картиной в фильмографии режиссера. Он долгое время страдал от депрессии и боялся, что не сможет больше снимать. Это явно сказывается на фильме, который буквально пропитан гротеском и жестокостью, с аллюзиями на библейские истории.

Клоун: Фильм/ Klovn – The Movie

Режиссер: Миккель Нёргор

В массовом сознании скандинавы часто ассоциируются со стоиками – сдержанные, собранные и холодные. Но из всего объема кино скандинавского кинопроизводства наибольшей популярностью пользуются именно комедии. Так, фильм "Клоун" основан на успешном в Дании одноименном сериале. В нём обыгрываются типичные для общества запреты и табу, присутствует ирония над темами отцовства, путешествия и взросления.

Вальгалла: Сага о викинге/ Valhalla Rising

Режиссер: Николас Виндинг Рефн

Николас Виндинг Рефн прославился своими фильмами с характерным визуальным языком. В этом смысле "Вальгалла" – олицетворение именно визуальной стороны кинематографа. Это кино о сильных и жестоких викингах, которые практически не говорят. Более того, главный герой (Мадс Миккельсен) – немой, и это воспринимается как намек на то, что упор сделан не на сюжет, а на нарратив через картинку.

Девушка с татуировкой дракона/ Män som hatar kvinnor

Режиссер: Нильс Арден Уплев

Наверное, одна из самых известных скандинавских киноработ. Фильм основан на одноименном романе-детективе Стига Ларссона, но дословный перевод названия – "Мужчины, которые ненавидят женщин". Фильм окупил свой бюджет почти десятикратно и был показан более чем в 20-ти странах (что редкость для фильмов из этого региона). Картина получила множество международных премий, в том числе BAFTA, Guldbagge, Satellite и PSIFF. Впоследствии был снят голливудский ремейк – в 2011 году, что только увеличило популярность оригинала.

Песни со второго этажа/ Sånger från andra våningen

Режиссер: Рой Андерссон

Творчество Роя Андерссона часто называют "живыми картинами". В самом деле, режиссер вдохновляется работами Питера Брейгеля и Эдварда Хоппера. Кадры всегда статичны, действие разворачивается без движения камеры, всегда выдержана идеальная композиция. Всё это в очередной раз создает впечатление, сравнимое с просмотром картины. Такой стиль как нельзя лучше ложится на сюрреалистичное повествование о современных проблемах.

Братья/ Br ø dre

Режиссер: Сюзанна Бир

История предательства, вины и горечи потери. Сюзанна Бир при написании сюжета вдохновлялась "Одиссеей" Гомера. Правда, в фильме полностью отсутствует мифология, а события разворачиваются в Дании времен нулевых. Тем не менее главный герой, словно Одиссей, возвращается домой после войны, обнаружив, что там его никто уже и не ждет. Для этой картины в 2009 году также был снят голливудский ремейк с Тоби Магуайром и Джейком Джилленхолом в главных ролях.