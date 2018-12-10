Песни и танцы: 7 классных мюзиклов для настроения

В конце ноября Национальный совет кинокритиков США выбрал лучшие фильмы и актерские работы 2018 года. Лидером по числу наград стал мюзикл Брэдли Купера "Звезда родилась" с Леди Гагой в главной роли. Картина получила награды в номинациях "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" и вошла список 10 лучших фильмов года. На фоне мюзикла Брэдли Купера неплохо показал себя в прокате другой мюзикл – сиквел Mamma Mia! Зрители неожиданно остались довольны легким ромкомом с зажигательными песнями и харизматичными актерами.

Популярность жанру, по мнению многих критиков, вернул Дэмьен Шазелл, который два года назад выпустил "Ла-Ла Лэнд". А в будущем, ориентировочно через год, своё умение в создании мюзикла продемонстрирует Уэс Андерсон. Детали сюжета не озвучены, но известно, что действие мюзикла будет разворачиваться в период после Второй мировой войны, во Франции. Одну из главных ролей в первом для Андерсона мюзикле сыграет Тильда Суинтон. Также ходят слухи, что к ней присоединятся Бред Питт и Леа Сейду.

Насмотревшись в этом сезоне мюзиклов, редакция BURO вспоминает лучшие музыкальные фильмы – для хорошего предновогоднего настроения.

"Поющие под дождем" (1952)

Пример старомодной голливудской постановки, что, конечно, можно считать комплиментом. В центре сюжета – весьма болезненный переход американского кинематографа от немых фильмов к звуковым. И, как следствие, крах карьеры многочисленных актеров и актрис старого Голливуда. Но, как и принято в мюзиклах, позабытые звезды здесь не драматизируют, а поют, танцуют и смеются над собой в прошлом.

"Звуки музыки" (1965)

Еще один достойный и показательный фильм, выпущенный в этом жанре. По сюжету бывшая монахиня устраивается на работу гувернанткой в дом Георга Людвига фон Траппа и его семерых детей. Вскоре её любовь к пению и к отцу семейства сплотит семью и убережет их всех от войны. Мюзикл получил пять премий "Оскара", в том числе за "Лучший фильм".

"Весь этот джаз" (1979)

В основе фильма – жизнь американского хореографа, танцора, режиссера кино и театра Боба Фосса –Джо Гидеона. Главный герой разрывается в бешеном ритме между работой, женщинами, борясь болезнью, которая медленно убивает его. Несмотря на сложности он не перестает начинать каждое утро с Алка-Зельцера, сигареты и слов It's showtime!

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Джазовый виртуоз-пианист (Райан Гослинг) и начинающая актриса (Эмма Стоун) несколько раз случайно встречаются в Лос-Анджелесе и влюбляются друг в друга. Она варит кофе знаменитым актерам Голливуда, а он играет посредственный джаз в мрачном баре. С течением времени их карьеры пойдут ввысь, а их отношениям придется столкнуться с большими препятствиями.

"Лак для волос" (2007)

Юная девушка из Балтимора Трейси Тернблад получает роль в популярном танцевальном ТВ шоу Корни Коллинза. Это то, о чём она всегда мечтала. Но есть одно "но" – героиня сильно отличается от остальных участников шоу, на их фоне она не такая стройная. На деле же трудности участия в шоу и козни директора канала не помешают девочке стать звездой.

"Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит стрит" (2007)

Мюзикл Тима Бертона с его любимчиками Джонни Деппом и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях. До сих пор неизвестно, существовал ли Суини Тодд на самом деле, но по легенде он был цирюльником, который убивал своих клиентов бритвой, а его помощница миссис Ловетт делала из них начинку для пирожков, чтобы замести все улики.

"Призрак Оперы" (2004)

Действие мюзикла разворачивается в 1870 году в парижском театре "Гранд Опера". По сюжету все работники и артисты театра верят в то, что в здании живет призрак, объясняя это утверждение чередой несчастных случаев и посланиями, с помощью которых он управляет театром. Призрак становится наставником молодой актрисы Кристины Даае, которая с его помощью добивается оглушительного успеха. Но у невидимого покровителя появляется соперник – богатый виконт Рауль де Шаньи.