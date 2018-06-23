Сестричка, действуй! Карим Кадырбаев о "8 подругах Оушена"

На проект "8 подруг Оушен" (именно Оушен, а не Оушена, дорогие локализаторы!) критики и зрители ополчились задолго до премьеры. Свежо еще было разочарование от "Охотниц за привидениями", да и вообще все это выглядело не столько кинопроектом, сколько очередным книксеном (это слово вы обязательно услышите в фильме) в адрес повальной голливудской моды на феминизм. Однако, все оказалось далеко не так плачевно. Главная проблема спин-оффа заключается в зрительских ожиданиях.

По сюжету младшая сестра Дэнни Оушена – Дебби выходит из тюрьмы, в которой она оказалась, доверившись своему любовнику. Буквально сразу же преступница разрабатывает план кражи трехкилограммового колье, которое стоит примерно 150 миллионов евро. Для осуществления столь крупной аферы Дебби привлекает семь разных женщин, каждая из которых незаменима.

При просмотре "Подруг Оушен" нужно первым делом забыть о трилогии Содерберга. Женскую версию авантюрной комедии снимал Гэри Росс – один из так называемых "удобных" постановщиков Голливуда, который ранее работал над первой серией "Голодных игр" и неплохими академическими драмами "Плезантвилль" и "Фаворит".

И да, это кино, которое, действительно, в первую очередь рассчитано на женскую аудиторию. Это заметно и по шуткам, которые будут понятны в основном женщинам, и по проблематике героинь (так, например, персонажу Минди Кейлинг предъявляют претензии, что она до сих пор не замужем, в отличие от старшей сестры), да и сам факт, что героини выбирают своей целью светский раут с выставкой украшений, прозрачно на это намекает. Тут должны последовать обвинения в сексизме.

У картины наблюдаются очевидные проблемы с драматургией. Опять же не Содерберг занимался сценарием, а сам Гэри Росс в команде с дебютанткой Оливией Милч. Поэтому "8 подруг Оушен" близки не столько к трилогии, сколько к оригинальному фильму "11 друзей Оушена", который по сути был капустником Фрэнка Синатры и «Крысиной стаи».

У Гэри Росса не получается работать с актерским ансамблем в целом, поэтому он просто дает каждой из актрис свои пять минут славы. Так, например, в первой половине фильма блистает Аквафина в роли эксцентричной хипстерши, промышляющей карманными кражами, затем наступает очередь Хелены Бонэм-Картер, которая все никак не выйдет из амплуа эксцентрично-мультяшной шизофренички, много лет назад привитом ей экс-супругом Тимом Бертоном. Чуть-чуть покуражится в кадре Сара Полсон в роли типичной "степфордской жены" с клептоманией, блеснет в паре кадров Рианна, воплотившая образ хакерши по кличке Девятка (спасибо, что не вишневая). Под занавес всех начнет "разрывать" сама Сандра Буллок, которая одной сценой ругани на немецком перечеркнет все, что до нее делали ее партнерши. Хотя нет, блестящий перформанс Энн Хэтэуэй с ее "я сейчас себя ощущаю такой толстой" побить не смог никто, даже шоумен Джеймс Корден, неожиданно появившийся в третьем акте в образе работника страховой компании, а ведь ему достались все самые смешные реплики.

В целом, у Гэри Росса получилось легкое и довольно забавное кино, которому связь с франшизой, где блистали Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон, скорее мешает, а не помогает. Ей-богу, без привязки к истории семьи Оушен, история нескольких симпатичных грабительниц смотрелась бы гораздо лучше.