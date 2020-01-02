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Культура | Кино

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах

Текст: Buro247.kz


В этом году вы наверняка напевали мелодию из Neverending Story вместе с героями "Очень странных дел", страдали по поводу неудачной концовки "Игры престолов" и изучали самые громкие серийные убийства, показанные в "Охотнике за разумом". Но вполне вероятно, что за чередой блокбастеров вы пропустили и другие интересные сериалы. Наверстать упущенное стоит на новогодних каникулах. На днях критики The New York Times, Hollywood Reporter, Vulture и других авторитетных киноизданий выпустили персональные списки лучших шоу, и мы собрали те из них, которые упоминались чаще всего.

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах (фото 1)

"Дрянь"

Безусловным фаворитом, который появился в каждом списке Best Of, стал британский сериал "Дрянь" с Фиби Уоллер-Бридж в главной роли. Сюжет простой – в сериале показывается жизнь 30-летней невротичной жительницы Лондона. Она присматривает за доставшимися ей в наследство кафе и морской свинкой по имени Хиллари, страдает от клептомании, ведет беспорядочную половую жизнь и регулярно выпивает. В каком-то смысле героиня Уоллер-Бридж – новая Бриджит Джонс, которая цинична, мрачна и откровенно разозлена на окружающий мир. Сериал был настолько успешен, что актрису уже пригласили писать сценарий для нового Бонда (Фиби является автором проекта и исполнительницей главной роли).

 

 

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах (фото 2)

"Наследники"

"Наследники" – американский сериал 2018 года, рассказывающий о семейных перипетиях выдуманной семьи, владеющей медиаимперией. Патриарх семьи Логан Рой планирует отходить от дел и собирается передать власть наследникам, между которыми моментально начинается грызня. Сатирическая драма с, казалось бы, простым сюжетом получила пять премий "Эмми", премию Британского телевидения, а исполнитель одной из ролей Киран Калкин (младший брат Маколея Калкина) получил номинацию на "Золотой глобус". Сериал уже продлили на третий сезон, а смотреть его рекомендуют из-за психологического напряжения, которое "не отпускает до последнего момента и даже после".

 

 

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах (фото 3)

"Матрешка"

Если по заставке вы можете подумать, что это американский байопик про Аллу Пугачеву, не спешите переключать. Исполнительница главной роли Наташа Лионн действительно очень похожа на молодую Примадонну, и свой сериал для Netflix она посвятила русской программистке Наде, которая живет со своим котом в Нью-Йорке, там она отправляется на вечеринку к подруге. На вечеринке происходит временной сбой, и Надя оказывается заключенной в реальности одного дня. Каждую серию она умирает разными способами и отчаянно ищет способ выбраться из повторяющегося дня. 

 

 

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах (фото 4)

"Всё к лучшему"

"Всё к лучшему" – ещё один автобиографический сериал, созданный Луи Си Кеем и Памелой Эдлон, которая также исполнила главную роль в сериале. В нём рассказывается история не очень успешной актрисы, которая одна растит троих дочерей в Лос-Анджелесе и пытается сбалансировать личную жизнь, работу и семейные обязанности. В 2019 году вышел уже третий сезон, и критики высоко оценили структуру повествования каждого эпизода, назвав каждый из них "идеально оформленным рассказом, наполненным моментами, которые были попеременно забавными, трогательными, сексуальными, тревожными и глубоко печальными". Если вы ищете очень уютный сериал, который поможет пережить неурядицы в собственной жизни, "Всё к лучшему" – идеальный кандидат. 

 

 

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах (фото 5)

"Когда они нас увидят"

"Когда они нас увидят" – мини-сериал Авы ДюВерней, снятый по мотивам реальной истории. В 1989 году четверо афроамериканцев и один латиноамериканец были осуждены за жестокое изнасилование белой девушки, произошедшее в Центральном парке. Пятерых подростков приговорили к тюремному заключению сроками от 6 до 13 лет. В 2002 году все обвинения с них были сняты после того, как 30-летний Маттиас Райес признался в совершенном преступлении. Сериал показывает жизнь парней во время судебного процесса и после выхода на свободу. Сериал был удостоен 11 номинаций "Эмми", среди которых – "Лучший мини-сериал", "Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы", "Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы".

 

 

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах (фото 6)

 "Хранители"

Лучшим проектом HBO в этом году группа критиков практически единодушно назвала сериал "Хранители" – продолжение одноименной серии комиксов Алана Мура. Действие сериала разворачивается 34 года спустя после основных событий комиксов, в той же альтернативной реальности. Шоураннер Деймон Линделофф хотел представить новую историю во вселенной "Хранителей". В центре сюжета – беспорядки на расовой почве в городе Талса. Группа сторонников "белого превосходства" нападает на полицейских, что обязывает сержантов полиции носить маски и помогать героям работать с ними под прикрытием. 

 

 

Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах (фото 7)

PEN15

Пожалуй, одна из самых необычных позиций списка – комедийный веб-сериал PEN15, в котором шоураннеры проекта – Майя Эрскин и Анна Конкл – играют самих себя в подростковом возрасте. Эта сатирическая и гротескная комедия придется по вкусу ностальгирующим миллениалам, которые к 2000 году только достигли совершеннолетия. Неловкие ситуации, первые влюбленности, комплексы по поводу внешности – посвящается взрослым, которые в душе остались детьми. 

 

 

 

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