Сериалы, которые вы могли пропустить в 2019 году: что смотреть на каникулах

В этом году вы наверняка напевали мелодию из Neverending Story вместе с героями "Очень странных дел", страдали по поводу неудачной концовки "Игры престолов" и изучали самые громкие серийные убийства, показанные в "Охотнике за разумом". Но вполне вероятно, что за чередой блокбастеров вы пропустили и другие интересные сериалы. Наверстать упущенное стоит на новогодних каникулах. На днях критики The New York Times, Hollywood Reporter, Vulture и других авторитетных киноизданий выпустили персональные списки лучших шоу, и мы собрали те из них, которые упоминались чаще всего.

"Дрянь"

Безусловным фаворитом, который появился в каждом списке Best Of, стал британский сериал "Дрянь" с Фиби Уоллер-Бридж в главной роли. Сюжет простой – в сериале показывается жизнь 30-летней невротичной жительницы Лондона. Она присматривает за доставшимися ей в наследство кафе и морской свинкой по имени Хиллари, страдает от клептомании, ведет беспорядочную половую жизнь и регулярно выпивает. В каком-то смысле героиня Уоллер-Бридж – новая Бриджит Джонс, которая цинична, мрачна и откровенно разозлена на окружающий мир. Сериал был настолько успешен, что актрису уже пригласили писать сценарий для нового Бонда (Фиби является автором проекта и исполнительницей главной роли).

"Наследники"

"Наследники" – американский сериал 2018 года, рассказывающий о семейных перипетиях выдуманной семьи, владеющей медиаимперией. Патриарх семьи Логан Рой планирует отходить от дел и собирается передать власть наследникам, между которыми моментально начинается грызня. Сатирическая драма с, казалось бы, простым сюжетом получила пять премий "Эмми", премию Британского телевидения, а исполнитель одной из ролей Киран Калкин (младший брат Маколея Калкина) получил номинацию на "Золотой глобус". Сериал уже продлили на третий сезон, а смотреть его рекомендуют из-за психологического напряжения, которое "не отпускает до последнего момента и даже после".

"Матрешка"

Если по заставке вы можете подумать, что это американский байопик про Аллу Пугачеву, не спешите переключать. Исполнительница главной роли Наташа Лионн действительно очень похожа на молодую Примадонну, и свой сериал для Netflix она посвятила русской программистке Наде, которая живет со своим котом в Нью-Йорке, там она отправляется на вечеринку к подруге. На вечеринке происходит временной сбой, и Надя оказывается заключенной в реальности одного дня. Каждую серию она умирает разными способами и отчаянно ищет способ выбраться из повторяющегося дня.

"Всё к лучшему"

"Всё к лучшему" – ещё один автобиографический сериал, созданный Луи Си Кеем и Памелой Эдлон, которая также исполнила главную роль в сериале. В нём рассказывается история не очень успешной актрисы, которая одна растит троих дочерей в Лос-Анджелесе и пытается сбалансировать личную жизнь, работу и семейные обязанности. В 2019 году вышел уже третий сезон, и критики высоко оценили структуру повествования каждого эпизода, назвав каждый из них "идеально оформленным рассказом, наполненным моментами, которые были попеременно забавными, трогательными, сексуальными, тревожными и глубоко печальными". Если вы ищете очень уютный сериал, который поможет пережить неурядицы в собственной жизни, "Всё к лучшему" – идеальный кандидат.

"Когда они нас увидят"

"Когда они нас увидят" – мини-сериал Авы ДюВерней, снятый по мотивам реальной истории. В 1989 году четверо афроамериканцев и один латиноамериканец были осуждены за жестокое изнасилование белой девушки, произошедшее в Центральном парке. Пятерых подростков приговорили к тюремному заключению сроками от 6 до 13 лет. В 2002 году все обвинения с них были сняты после того, как 30-летний Маттиас Райес признался в совершенном преступлении. Сериал показывает жизнь парней во время судебного процесса и после выхода на свободу. Сериал был удостоен 11 номинаций "Эмми", среди которых – "Лучший мини-сериал", "Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы", "Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы".

"Хранители"

Лучшим проектом HBO в этом году группа критиков практически единодушно назвала сериал "Хранители" – продолжение одноименной серии комиксов Алана Мура. Действие сериала разворачивается 34 года спустя после основных событий комиксов, в той же альтернативной реальности. Шоураннер Деймон Линделофф хотел представить новую историю во вселенной "Хранителей". В центре сюжета – беспорядки на расовой почве в городе Талса. Группа сторонников "белого превосходства" нападает на полицейских, что обязывает сержантов полиции носить маски и помогать героям работать с ними под прикрытием.

PEN15

Пожалуй, одна из самых необычных позиций списка – комедийный веб-сериал PEN15, в котором шоураннеры проекта – Майя Эрскин и Анна Конкл – играют самих себя в подростковом возрасте. Эта сатирическая и гротескная комедия придется по вкусу ностальгирующим миллениалам, которые к 2000 году только достигли совершеннолетия. Неловкие ситуации, первые влюбленности, комплексы по поводу внешности – посвящается взрослым, которые в душе остались детьми.