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Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы

Культура | Кино

Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы

Текст: Катерина Милославская


Рождественские фильмы имеют плохую репутацию с точки зрения стиля. Безвкусица и китч – ключевые характеристики традиционных новогодних кинолент – чего только стоит классический "уродливый" свитер мистера Дарси или наряды Санта Клаусов из "Дрянных девчонок". Но и среди всем известной клюквы можно найти настоящие жемчужины – присмотритесь к нашему списку в преддверии праздников. 

Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы (фото 1)

Тонкий человек

Этот фильм с его вневременной элегантностью и утонченностью – абсолютный антипод всех классических рождественских фильмов. Художник по костюмам Долли Три сделала образы практически главным достоянием этого классического голливудского детектива. Никто не носит костюм в тонкую полоску, как Уильям Пауэлл, а Мирна Лой выглядит неземной в своих многочисленных буржуазных нарядах в рюшах. Сюжет незамысловат, но картинка безупречна – в канун Рождества убита секретарь успешного дельца, и все подозрения падают на него. Идеальный фоновый фильм для красивого ужина. 

Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы (фото 2)

Поцелуй навылет

Режиссерский дебют Шейна Блэка, автора "Смертельного оружия", возродил жанр криминальной авантюры, доведенной до совершенства в "Тонком человеке". Роберт Дауни-младший играет Гарри Локхарта, мелкого преступника. Убегая от полиции, раненый после неудачного ограбления, он врывается на прослушивание на роль в фильме и случайно проходит кинопробы. Мистер Вэл Килмер в роли частного детектива Перри Ван Шрайка помогает ему готовиться к этой роли. Эта невероятная пара вскоре вовлекается в безумно сложный рождественский сюжет, в котором участвует давно потерянная подруга Гарри Хармони (в исполнении Мишель Монаган – возможно, самой сексуальной женщины в костюме Санты). Шейн Блэк всегда был большим фанатом Рождества, используя его в качестве фона почти во всех своих фильмах, включая "Железного человека-3".

Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы (фото 3)

Рождественская сказка

Пусть жизнеутверждающее название не введет вас в заблуждение – эта классическая французская комедийная драма приоткрывает завесу семейных интриг и хитросплетений, которые непременно случаются, стоит только родственникам впервые за долгое время собраться вместе. Юнона, матриарх семейства (в исполнении Катрин Денев), за рождественским ужином рассказывает детям о своей лейкемии, брат и сестра выясняют причины давней неприязни, а супруга младшего брата пытается скрыть страшную тайну из прошлого. Всё это – в традиционно буржуазной французской эстетике. 

Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы (фото 4)

Золотая молодежь

Эта картина точно понравится любителям Вуди Аллена: Нью-Йорк, интеллектуальная элита, так называемые urban haute bourgeoisie, джаз и долгие диалоги о жизни. Концовка – тоже в духе Аллена, как и один из персонажей – в очках и постоянно заикающийся, меланхолично рассуждающий о жизни. Зимним вечером бедный студент Том Таунсенд сталкивается с толпой буржуазной молодежи — те отвозят его на Верхний Манхэттен пить шампанское и рассуждать о высоком. Через неделю Том на родительские деньги покупает подержанный смокинг, потому что смокинг — главное, что должно быть у мужчины. Изысканные наряды в стиле поздних 80-х, когда на подиумах уже царил Армани, доминировали классические укладки и изящный юмор, за который Time Out назвал картину самым смешным из фильмов о Нью-Йорке. 

Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы (фото 5)

Славные парни

Не самый очевидный выбор в качестве новогоднего фильма, но мы же смотрим в первую очередь на костюмы, верно? Одна из лучших сцен фильма – рождественская вечеринка в ночном клубе "Копакабана", куда гангстеры возвращаются после очередного удачного ограбления, нагруженные подарками для своих жен. Безупречные костюмы и не менее безупречный Роберт де Ниро – таким его сделала художница Кристи Зиа, давняя напарница Мартина Скорсезе. Ирония в том, что одну из главных ролей также исполнил Джо Пеши, прославившийся благодаря главному американскому фильму про Рождество. 

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