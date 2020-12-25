Самые стильные (и не совсем известные) рождественские фильмы

Рождественские фильмы имеют плохую репутацию с точки зрения стиля. Безвкусица и китч – ключевые характеристики традиционных новогодних кинолент – чего только стоит классический "уродливый" свитер мистера Дарси или наряды Санта Клаусов из "Дрянных девчонок". Но и среди всем известной клюквы можно найти настоящие жемчужины – присмотритесь к нашему списку в преддверии праздников.

Тонкий человек

Этот фильм с его вневременной элегантностью и утонченностью – абсолютный антипод всех классических рождественских фильмов. Художник по костюмам Долли Три сделала образы практически главным достоянием этого классического голливудского детектива. Никто не носит костюм в тонкую полоску, как Уильям Пауэлл, а Мирна Лой выглядит неземной в своих многочисленных буржуазных нарядах в рюшах. Сюжет незамысловат, но картинка безупречна – в канун Рождества убита секретарь успешного дельца, и все подозрения падают на него. Идеальный фоновый фильм для красивого ужина.

Поцелуй навылет

Режиссерский дебют Шейна Блэка, автора "Смертельного оружия", возродил жанр криминальной авантюры, доведенной до совершенства в "Тонком человеке". Роберт Дауни-младший играет Гарри Локхарта, мелкого преступника. Убегая от полиции, раненый после неудачного ограбления, он врывается на прослушивание на роль в фильме и случайно проходит кинопробы. Мистер Вэл Килмер в роли частного детектива Перри Ван Шрайка помогает ему готовиться к этой роли. Эта невероятная пара вскоре вовлекается в безумно сложный рождественский сюжет, в котором участвует давно потерянная подруга Гарри Хармони (в исполнении Мишель Монаган – возможно, самой сексуальной женщины в костюме Санты). Шейн Блэк всегда был большим фанатом Рождества, используя его в качестве фона почти во всех своих фильмах, включая "Железного человека-3".

Рождественская сказка

Пусть жизнеутверждающее название не введет вас в заблуждение – эта классическая французская комедийная драма приоткрывает завесу семейных интриг и хитросплетений, которые непременно случаются, стоит только родственникам впервые за долгое время собраться вместе. Юнона, матриарх семейства (в исполнении Катрин Денев), за рождественским ужином рассказывает детям о своей лейкемии, брат и сестра выясняют причины давней неприязни, а супруга младшего брата пытается скрыть страшную тайну из прошлого. Всё это – в традиционно буржуазной французской эстетике.

Золотая молодежь

Эта картина точно понравится любителям Вуди Аллена: Нью-Йорк, интеллектуальная элита, так называемые urban haute bourgeoisie, джаз и долгие диалоги о жизни. Концовка – тоже в духе Аллена, как и один из персонажей – в очках и постоянно заикающийся, меланхолично рассуждающий о жизни. Зимним вечером бедный студент Том Таунсенд сталкивается с толпой буржуазной молодежи — те отвозят его на Верхний Манхэттен пить шампанское и рассуждать о высоком. Через неделю Том на родительские деньги покупает подержанный смокинг, потому что смокинг — главное, что должно быть у мужчины. Изысканные наряды в стиле поздних 80-х, когда на подиумах уже царил Армани, доминировали классические укладки и изящный юмор, за который Time Out назвал картину самым смешным из фильмов о Нью-Йорке.

Славные парни

Не самый очевидный выбор в качестве новогоднего фильма, но мы же смотрим в первую очередь на костюмы, верно? Одна из лучших сцен фильма – рождественская вечеринка в ночном клубе "Копакабана", куда гангстеры возвращаются после очередного удачного ограбления, нагруженные подарками для своих жен. Безупречные костюмы и не менее безупречный Роберт де Ниро – таким его сделала художница Кристи Зиа, давняя напарница Мартина Скорсезе. Ирония в том, что одну из главных ролей также исполнил Джо Пеши, прославившийся благодаря главному американскому фильму про Рождество.