Самые ожидаемые премьеры фестиваля независимого кино "Сандэнс-2018"

18 января в Парк-Сити, штат Юта, стартовал фестиваль независимого кино "Сандэнс". В течение нескольких дней в маленьком курортном городке показывают десятки картин, созданных независимыми режиссерами и киностудиями со всего мира. Независимыми – значит, созданными без участия крупных голливудских или европейских кинокорпораций. Причем cнимаются в таких лентах и голливудские звезды из A-list (в этом году, например, на фестиваль приехали Джейк Джилленхол, Николас Кейдж, Билл Скарсгард, Гас Ван Сент), и молодые, никому не известные актеры. Сегодня "Сандэнс" – не только кинофестиваль, но и некоммерческая организация, которая занимается открытием и развитием независимых кино- и театральных художников со всего мира. Чаще всего, именно после "Сандэнс" мы рассказываем о самых ожидаемых премьерах этого сезона.

Жанр: драма

Страна: США

В главных ролях: Клэр Дэйнс, Джим Парсонс, Приянка Чопра

"Такой ребенок, как Джейк" – драма американского режиссера Силаса Ховарда о молодой паре, которая возлагает надежды на своего четырехлетнего сына Джейка, очень талантливого и умного мальчика. На вступительных экзаменах в детский сад он рассказывает, что больше любит Золушку, чем солдатиков. В этот момент между родителями возникает конфликт.

Жанр: драма

Страна: США

В главных ролях: Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Шей Уигэм

Политический триллер – необычная тема для "Сандэнса". В 1972 году американский дипломат в исполнении Джона Хэмма бежит из Бейрута после трагического инцидента. 10 лет спустя ЦРУ вызывает его обратно в Ливан, где в этот момент идут военные действия, чтобы спасти жизнь его старого знакомого.

Жанр: драма

Страна: США

В главных ролях: Пол Радд, Конни Нильсен, Сиенна Миллер, Гай Пирс

Необычное сочетание шпионского детектива и спортивной драмы, основанной на реальных событиях. Мо Берг – звезда бейсбола, после пятнадцатилетней карьеры в спорте его вербует разведка США. Теперь он работает против Германии в проекте, занятом разработкой первой в мире атомной бомбы. В главных ролях – Пол Радд и Сиенна Миллер.

Жанр: драма, биография

Страна: Великобритания, США, Венгрия

В главных ролях: Кира Найтли, Элеонор Томлинсон, Доминик Уэст

Кира Найтли возвращается на большие экраны. В фильме Colette актриса играет французскую писательницу Коллетт, чьим талантом пользовался муж, выдавая ее произведения за свои. В какой-то момент Колетт понимает, что может быть независимой личностью – она разводится, строит блестящую карьеру и заводит романы, которые обсуждает весь Париж.

Жанр: драма

Страна: США

В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Дженнифер Эль, Куинн Шепард, Саша Лейн

"Плохое воспитание Кэмерон Пост" – лесбийская драма молодого режиссера Дезире Аквахан по одноименному роману Эмили Данфорт. В центре сюжета – девочка-подросток Кэмерон Пост, которая после смерти родителей отдается на попечение консервативной тетушки. После того как ее уличают в любовной связи с одноклассницей, девушку отправляют на принудительное перевоспитание в христианский лагерь.

Жанр: драма

Страна: США

В главных ролях: Кэри Маллиган, Джейк Джилленхол

Пол Дано – завсегдатай фестиваля независимого кино. В прошлом году он представлял сюрреалистичную драматическую комедию "Перочинный человек", а в этом году приедет с режиссерским дебютом – мелодрамой "Дикая жизнь". В центре сюжета – тинейджер, наблюдающий за медленным разрушением брака своих родителей после измены матери. В главных ролях – Кэрри Маллиган и Джейк Джилленхол.

Жанр: биография

Страна: США

В главных ролях: Эмми Россам, Донал Глисон, Сет Грин

Как появился самый популярный сатирический журнал Америки National Lampoon? «Национальный пасквилянт» гремел по всей стране в 70-х годах и впоследствии повлиял на сатиру в кино, театре и карикатуре. Больше всего резонанса вызывали обложки журнала, которые часто критиковали поборники морали и противники черного юмора. В самом фильме рассказывается история Дугласа Кенни, основателя журнала и основоположника нового комедийного жанра, жизнь которого, однако, едва ли назовешь легкой.

Жанр: драма, мелодрама

Страна: США

В главных ролях: Дэйзи Ридли, Наоми Уоттс, Том Фелтон

Без классики никуда. Режиссер Клэр МакКарти представляет свое видение шекспировской трагедии «Гамлет», только в центре сюжета – возлюбленная принца Офелия. Главные роли исполнили Дейзи Ридли, Том Фелтон и Клайв Оуэн.

Жанр: драма, история

Страна: Германия, Бельгия, Великобритания, Италия

В главных ролях: Руперт Эверетт, Анна Чэнселлор

Британский актер Руперт Эверетт написал, срежиссировал и сыграл главную роль в новом байопике об Оскаре Уайльде. В картине описывается жизнь писателя после выхода из заключения, практически перед самой смертью в Париже.

Жанр: триллер

Страна: США

В главных ролях: Кристофер Эбботт, Миа Васиковска

Триллеры – редкие гости на "Сандэнсе", что делает их особенно ценными. "Пирсинг" – экранизация одноименного романа японского писателя Рю Мураками, прославившегося после публикации книги "Все оттенки голубого", в которой описывал жизнь подростков-маргиналов. В картине рассказывается история примерного семьянина, который собирается совершить жестокое убийство. Но несколько роковых совпадений и знакомство с обаятельной девушкой по вызову Джеки мешают всем его планам. Удивительное сочетание комедии, триллера и нуара.

Жанр: драма, комедия, вестерн

Страна: США

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Миа Васиковска

Сэмюэл – американский бизнесмен, который путешествует по прериям в поисках своей возюбленной Пенелопы. В этом нелегком путешествии его сопровождают верные спутники – пьяница-друг и конь Баттерскотт. Им придется пройти множество испытаний, каждое из которых приблизит героев к долгожданной цели.

Жанр: триллер, драма

Страна: США

В главных ролях: Хлоя Севиньи, Кристен Стюарт, Ким Диккенс

Необычная экранизация истории Лиззи Борден, жительницы Массачусетса, которую в 1892 году обвинили в двойном убийстве – она зарубила топором своего отца и мачеху. Девушку оправдали, но ее имя стало нарицательным. Так, теперь каждое убийство, где был задействован топор, связывают с ее именем. Главную роль исполнила Хлоя Севиньи, а роль ее подруги и любовницы – Кристен Стюарт.

Жанр: фантастика, драма

Страна: США

В главных ролях: Питер Динклэйдж, Эль Фаннинг

Сюрреалистичная фантастическая картина рассказывает о Деле, карлике-изгое, чьи мечты сбылись, и все человечество было уничтожено апокалипсисом. Его одиночество в новом идеальном мире нарушает чудом уцелевшая девушка по имени Грейс. Теперь им придется найти общий язык друг с другом, чтобы выжить на опустевшей планете.

Жанр: боевик, хоррор

Страна: США

В главных ролях: Николас Кейдж, Андреа Райзборо

Необычная стилизация под хорроры 80-х годов от режиссера мрачного фантастического трилллера "По ту сторону черной радуги". Новая картина расскажет историю Реда Миллера, человека, который охотится за членами религиозного культа, жестоко расправившимися с его женой.

Жанр: драма

Страна: США

В главных ролях: Хилари Суэнк, Майкл Шеннон, Эйми Гарсия

Главная героиня картины Бриджит Эртц летит домой, чтобы навестить мать, страдающую от болезни Альцгеймера. Она должна проводить ее в дом престарелых вместе с отцом, который изо всех сил противится этому решению.