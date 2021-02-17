Если вы уже посмотрели все новинки на Netflix или просто захотели открыть для себя что-то новое, обратите внимание на российские сериалы. Мы уже писали, почему не стоит их недооценивать. А сейчас выбрали для вас пять наиболее интересных: история о том, как живые взаимодействуют с мертвыми, экранизация мистической пропажи студентов, сериал о психотерапевте с девиациями, рассказ о человеке, в руках которого оказалась чужая жизнь и история девушки с расстройством идентичности.

Топи

1 сезон, 7 серий

За сценарий отвечал Дмитрий Глуховский - автор книг “Метро 2033” и скандального фильма “Текст”. "Топи" - наполненный мистикой сериал о людях - живых и мертвых. В центре сюжета - создатель популярной социальной сети (почти Павел Дуров) с неизлечимым онкологическим заболеванием, который едет в монастырь за чудом, невеста на выданье, которую преследует навязанный родителями жених-кавказец, девушка, решившая сбежать от тирана-отца прямо по дороге на похороны сестры, журналист в поисках материала, который реабилитирует его карьеру, и одинокая 30-летняя охотница за мужчинами. “Топи” не дают прямых ответов, повествование местами иррационально. Картинкой сериал напоминает все - от “Сумерек” до “Зеркала” Тарковского. За саундтреки ответственна группа ANГЕЛ.

Перевал Дятлова

1 сезон, 8 серий

Нуарный триллер по мотивам реальной трагедии. В январе 1959 года группа опытных туристов, студентов Уральского политехнического института, под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход на гору Отортен. При странных обстоятельствах все члены группы погибли. Причиной назвали “стихийную силу, преодолеть которую туристы были не в состоянии”. События получили мировую известность, став поводом для множества конспирологических теорий. Сериал предлагает свой вариант мистической гибели студентов. Смешение жанров от серии к серии - драма, хоррор, местами немного юмора. Визуальные отсылки к Линчу с “Твин Пиксом” и “Настоящему Детективу”.

Псих

1 сезон, 8 серий

Сериал о неуравновешенном 40-летнем психологе Олеге. Год назад у него пропала жена, с чем он никак не может справиться - то ли он действительно переживает потерю, то ли он причастен к исчезновению. Олег глушит свои душевные терзания алкоголем, наркотиками, язвительным отношением ко всем вокруг. Как специалист, Олег скорее усугубляет состояние своих пациентов, причем намеренно. Спутницей мужчины является силиконовая кукла, подаренная его же матерью. Трек Скриптонита “Чистый” был написан специально для сериала. "Псих" стал дебютом для Федора Бондарчука в качестве режиссера сериалов, до этого в его послужном списке числились только полнометражные картины.

Текст. Реальность

1 сезон, 5 серий

Мини-сериал, основанный на одноименной картине, рассказывает о герое - Илье Горюнове, которого отправили отбывать срок за преступление, которое тот не совершал. Выйдя на свободу, Ильей движет месть. Герой вершит самосуд, убивая обидчика, и становится обладателем его телефона, что в условиях современной реальности равно погружению в чужую жизнь. Как распорядиться полученной информацией - центральная тема сюжета. Режиссер сериала Клим Шипенко заверяет, что "Текст. Реальность" будет интересен даже тем, кто уже смотрел полнометражную картину: зритель увидит новые сюжетные линии, которые переиначат мотивацию главного героя.

Настя, соберись!

1 сезон, 10 серий

Мир настроен против Насти. С одной стороны - страдания, от того, что она - женщина в патриархальном обществе, с другой - токсичные взаимоотношения с матерью. Неспособная стойко выдержать все препятствия, девушка сталкивается с расстройством идентичности - личность Насти делится на пять субличностей: внутреннего ребенка, карьеристку, домохозяйку, моралистку и эгоистичную гедонистку. Главная задача Насти - собрать себя воедино.