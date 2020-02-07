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Культура | Кино

Рецензия на фильм Адильхана Ержанова "Черный, черный человек"

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Текст: Амир Мусаев


Шестого февраля на экраны вышел отечественный нео-нуар "Черный, черный человек". Фильм сильно повысил планку визуального качества для казахстанского кинематографа нового десятилетия. Для постановщика фильма Адильхана Ержанова - это восьмой по счету фильм, но вместе с этим - первый в тесных условиях жанрового кино.

Прорыв к массовому зрителю был сделан еще в прошлом фильме режиссера - "Ласковоe безразличие мира". Там Ержанов нашел красоту и в городском равнодушии, и в благородной бедности, и в обреченном бунте молодых. Плюс ко всему, как настоящий поэт, увидел в грозном мужчине трогательного ребенка, а в живописном Казахстане - парадокс. Для своей жестокой истории, режиссер выбрал необычную эстетику - при всей интенсивности событий, персонажи, напротив, эмоционально сдержаны, а их чувства визуально передает культура. Одиночество героини обрисовывается картиной Хоппера, а ее предательство - через античную мистерию. Адильхан Ержанов нашел верный ключ к тому, как говорить о "чувствовании" внутри культурных кодов, которые мы несем за собой.

Рецензия на фильм Адильхана Ержанова "Черный, черный человек" (фото 1)

"Черный, черный человек" работает с другой тональностью, уже своим названием отсылает к стиху Есенина и будто бы началу страшной сказки, которую дети рассказывают вокруг костра. Фильм обманчиво начинается как классический детектив: в Каратасе совершили преступление, в заброшенном сарае нашли тело изнасилованного мальчика. Молодой следователь Бекзат приезжает на место преступления, равнодушно осматривает труп ребенка, и в общем-то, не прикладывает особых усилий в поимке преступника - берет за шкирку живущего неподалеку умственно отсталого парня Пукуар, за которым увязывается пухлая девочка. Бекзат отвозит подозреваемого в отделение РОВД аула Каратас, где его уже ждет жадный до денег начальник полиции и предсказуемое завершение дела.

В РОВД приходят двое мужчин и взяткой просят убить подозреваемого педофила. В принципе, на этом фильм мог бы закончится, но в Каратас приезжает журналистка Ариана. Она разрушает привычный ход событий и угрозами увольнения заставляет Бекзата продолжить работу над делом. Так завязывается история, которая больше походит на мифологическое путешествие: тут тебе и "культурный герой", и античная Ариана, и двое юродивых провидцев, которые одним своим существованием разрушают хлипкие компромиссы и глупые иерархии "черных" людей. На протяжении фильма, спутники главного героя буквально "подталкивают" машину и сидящего в ней Бекзата к единственному правильному пути. Тут фильм показывает свою истинную суть, оборачиваясь анти-детективом, уходя от первоначальной интриги - неважно кто убил ребенка (по сюжету вам ясно на него укажут), важнее то, что с этим убийством делать. Одна сторона решает быстро закрыть дело, устранить подозреваемого и спокойно жить дальше, другая - найти в этом хаосе ориентиры и противостоять злу.

Рецензия на фильм Адильхана Ержанова "Черный, черный человек" (фото 2)

Из чего состоит этот Каратас? Жалкий бастион местной власти, нелепо матерящиеся полицейские, одинокие домики, разбросанные по земному простору, всеобщее безразличие к человеческой жизни, окутанная мистикой степь, которая выплевывает черных-черных людей, бродящих по свету как зловещие духи. И все как один - Маке, Сяке, Таке. Этим Каратас сильно напоминает линчевский Твин Пикс. Ведь обе истории рассказывают о банальности зла - в американском городке тьма скрывалась в электрических проводах, в запахе машинного масла, и джинсовых куртках. В случае с казахским аулом - в подшитых папках криминальных дел, желтых шариках и больших черных джипах.

Тут прослеживается не только остросоциальный комментарий режиссера, но размышление о природе не только казахстанской, но власти в целом. Той невидимой силе, которая заставляет одного человека подчинять другого. Здесь Ержанов в меру двойственен. С одной стороны, он десакрализовывает власть - просто поставив рамку кадра и наблюдая за ее обыденным существованием. Власть сама доводит себя до внутреннего абсурда, а зритель смеется над ее нечеловеческим, протоколированным языком и трусостью перед истиной. Над нелепым желанием власти присвоить себе реальность  - это становится ясно, когда местные чекисты "шьют" Ариане преступление - "журналистка в состоянии наркотического опьянения ударила саму себя...". Карта, которая отчаянно хочет стать территорией.

Рецензия на фильм Адильхана Ержанова "Черный, черный человек" (фото 3)

Но с другой стороны - "большие" люди совершают практически ритуальное убийство мальчика. Об этом говорит ужасающая демонстративность - тело сироты не спрятали, а привезли и глумливо выставили в сарае. Убийство мальчика выходит за рамки обычного преступления, кровью связывая всю структуру власти - круговая порука, один за всех и все за одного. Через подобное жертвоприношение власть как бы укрепляет себя, заставляя всех ее участников идти до конца. Чем страшнее совершенное - тем сильнее связь. Более того, Ержанов делает эту власть таинственной, наглухо закрытой от нас. На протяжении фильма мы понятия не имеем о всех эти "ямах", "сделках", "крышах". Мы не знаем кто эти люди, забивающие тесные помещения аульского РОВД, не знаем как устроена их система отношений. Возникает ощущение "внутреннего круга", герметичного ордена с законами и предписаниями понятными только ему. Этим властные структуры мало походят на нормальное человеческое общество, переходя в позицию зловещего культа.

Бекзат вроде бы понимает всю порочность системы, которой беспрекословно подчинен, но способен только на оправдание, мол, я простой солдат - просто выполняю приказы. И непонятно, когда он стал таким, в какой момент в нем начали прорастать семена зла. Сиротское детство в Костанае? Кровавая служба в Караганде? Или убаюкивающая заброшенность Каратаса? Нам важнее то, что герой принимает решение сопротивляться. Встретившись с праведным гневом Арианы, с сокрушающим смирением Пукуара и наивными надеждами его спутницы, Бекзат обретает совесть и принимает свой рок. Его задача - упорядочить хаос мира. Как мифический Геракл, он чистит загаженные конюшни Каратаса, передвигаясь от одной к другой. В конце концов свое искупление он находит там, где недавно мучил невиновных. Важно не само убийство антагониста, а то, что Бекзат устанавливает этический порядок, не уходя в компромиссы и не виня систему, прямо называя зло злом. Можно сказать, он отделяет твердь от земли, запускает создание цивилизации. Космогоническое путешествие от хаоса к порядку - важный лейтмотив фильма. Мы приезжаем в Каратас с чувством полной дезориентации: кругом бескрайняя и жестокая степь, зацепиться не за что, здесь нет противостояния света и тьмы - тьма выглядит как свет, а свет прячется во тьме.

Рецензия на фильм Адильхана Ержанова "Черный, черный человек" (фото 4)

Касательно визуального стиля, то в картине есть и от серого провинциального отчаяния "Воспоминания об убийстве", и от самурайской строгости Мельвиля. Но Ержанов идет чуть дальше, приглушает цвета и выравнивает картинку так, чтобы знакомая нам степь казалась чуждой, а пейзажи были полны неявной угрозы и мистической тайны. Оператор часто снимает с позиции Бога, а режиссер гармонично расставляет маленькие фигурки людей в бескрайной степи. Человеческие страсти растворяются в природе, а степь ласково безразлична ко всему. Еще одна находка - саундтрек Галымжана Молданазара, доказавшего, что переливы синтезатора воспевают простор степи не хуже мелодии кобыза.

Для того, чтобы окончательно оценить режиссерский подвиг Адильхана Ержанова, достаточно взглянуть на сцену финального противостояния протагониста с главным злодеем. Начинается она как шутливый арест с зачиткой издевательски точного правила Миранды, затем сцена резко переходит в отчаянную и, одновременно, проникнутую нежностью борьбу мужчин. Финальную точку ставит выстрел, который окрашивает красными капельками звезд изображение человека в первозданном космосе. Мир сотворился. "Тьмы еще много, но свет, кажется, побеждает."

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