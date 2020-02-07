Рецензия на фильм Адильхана Ержанова "Черный, черный человек"

Шестого февраля на экраны вышел отечественный нео-нуар "Черный, черный человек". Фильм сильно повысил планку визуального качества для казахстанского кинематографа нового десятилетия. Для постановщика фильма Адильхана Ержанова - это восьмой по счету фильм, но вместе с этим - первый в тесных условиях жанрового кино.

Прорыв к массовому зрителю был сделан еще в прошлом фильме режиссера - "Ласковоe безразличие мира". Там Ержанов нашел красоту и в городском равнодушии, и в благородной бедности, и в обреченном бунте молодых. Плюс ко всему, как настоящий поэт, увидел в грозном мужчине трогательного ребенка, а в живописном Казахстане - парадокс. Для своей жестокой истории, режиссер выбрал необычную эстетику - при всей интенсивности событий, персонажи, напротив, эмоционально сдержаны, а их чувства визуально передает культура. Одиночество героини обрисовывается картиной Хоппера, а ее предательство - через античную мистерию. Адильхан Ержанов нашел верный ключ к тому, как говорить о "чувствовании" внутри культурных кодов, которые мы несем за собой.

"Черный, черный человек" работает с другой тональностью, уже своим названием отсылает к стиху Есенина и будто бы началу страшной сказки, которую дети рассказывают вокруг костра. Фильм обманчиво начинается как классический детектив: в Каратасе совершили преступление, в заброшенном сарае нашли тело изнасилованного мальчика. Молодой следователь Бекзат приезжает на место преступления, равнодушно осматривает труп ребенка, и в общем-то, не прикладывает особых усилий в поимке преступника - берет за шкирку живущего неподалеку умственно отсталого парня Пукуар, за которым увязывается пухлая девочка. Бекзат отвозит подозреваемого в отделение РОВД аула Каратас, где его уже ждет жадный до денег начальник полиции и предсказуемое завершение дела.

В РОВД приходят двое мужчин и взяткой просят убить подозреваемого педофила. В принципе, на этом фильм мог бы закончится, но в Каратас приезжает журналистка Ариана. Она разрушает привычный ход событий и угрозами увольнения заставляет Бекзата продолжить работу над делом. Так завязывается история, которая больше походит на мифологическое путешествие: тут тебе и "культурный герой", и античная Ариана, и двое юродивых провидцев, которые одним своим существованием разрушают хлипкие компромиссы и глупые иерархии "черных" людей. На протяжении фильма, спутники главного героя буквально "подталкивают" машину и сидящего в ней Бекзата к единственному правильному пути. Тут фильм показывает свою истинную суть, оборачиваясь анти-детективом, уходя от первоначальной интриги - неважно кто убил ребенка (по сюжету вам ясно на него укажут), важнее то, что с этим убийством делать. Одна сторона решает быстро закрыть дело, устранить подозреваемого и спокойно жить дальше, другая - найти в этом хаосе ориентиры и противостоять злу.

Из чего состоит этот Каратас? Жалкий бастион местной власти, нелепо матерящиеся полицейские, одинокие домики, разбросанные по земному простору, всеобщее безразличие к человеческой жизни, окутанная мистикой степь, которая выплевывает черных-черных людей, бродящих по свету как зловещие духи. И все как один - Маке, Сяке, Таке. Этим Каратас сильно напоминает линчевский Твин Пикс. Ведь обе истории рассказывают о банальности зла - в американском городке тьма скрывалась в электрических проводах, в запахе машинного масла, и джинсовых куртках. В случае с казахским аулом - в подшитых папках криминальных дел, желтых шариках и больших черных джипах.

Тут прослеживается не только остросоциальный комментарий режиссера, но размышление о природе не только казахстанской, но власти в целом. Той невидимой силе, которая заставляет одного человека подчинять другого. Здесь Ержанов в меру двойственен. С одной стороны, он десакрализовывает власть - просто поставив рамку кадра и наблюдая за ее обыденным существованием. Власть сама доводит себя до внутреннего абсурда, а зритель смеется над ее нечеловеческим, протоколированным языком и трусостью перед истиной. Над нелепым желанием власти присвоить себе реальность - это становится ясно, когда местные чекисты "шьют" Ариане преступление - "журналистка в состоянии наркотического опьянения ударила саму себя...". Карта, которая отчаянно хочет стать территорией.

Но с другой стороны - "большие" люди совершают практически ритуальное убийство мальчика. Об этом говорит ужасающая демонстративность - тело сироты не спрятали, а привезли и глумливо выставили в сарае. Убийство мальчика выходит за рамки обычного преступления, кровью связывая всю структуру власти - круговая порука, один за всех и все за одного. Через подобное жертвоприношение власть как бы укрепляет себя, заставляя всех ее участников идти до конца. Чем страшнее совершенное - тем сильнее связь. Более того, Ержанов делает эту власть таинственной, наглухо закрытой от нас. На протяжении фильма мы понятия не имеем о всех эти "ямах", "сделках", "крышах". Мы не знаем кто эти люди, забивающие тесные помещения аульского РОВД, не знаем как устроена их система отношений. Возникает ощущение "внутреннего круга", герметичного ордена с законами и предписаниями понятными только ему. Этим властные структуры мало походят на нормальное человеческое общество, переходя в позицию зловещего культа.

Бекзат вроде бы понимает всю порочность системы, которой беспрекословно подчинен, но способен только на оправдание, мол, я простой солдат - просто выполняю приказы. И непонятно, когда он стал таким, в какой момент в нем начали прорастать семена зла. Сиротское детство в Костанае? Кровавая служба в Караганде? Или убаюкивающая заброшенность Каратаса? Нам важнее то, что герой принимает решение сопротивляться. Встретившись с праведным гневом Арианы, с сокрушающим смирением Пукуара и наивными надеждами его спутницы, Бекзат обретает совесть и принимает свой рок. Его задача - упорядочить хаос мира. Как мифический Геракл, он чистит загаженные конюшни Каратаса, передвигаясь от одной к другой. В конце концов свое искупление он находит там, где недавно мучил невиновных. Важно не само убийство антагониста, а то, что Бекзат устанавливает этический порядок, не уходя в компромиссы и не виня систему, прямо называя зло злом. Можно сказать, он отделяет твердь от земли, запускает создание цивилизации. Космогоническое путешествие от хаоса к порядку - важный лейтмотив фильма. Мы приезжаем в Каратас с чувством полной дезориентации: кругом бескрайняя и жестокая степь, зацепиться не за что, здесь нет противостояния света и тьмы - тьма выглядит как свет, а свет прячется во тьме.

Касательно визуального стиля, то в картине есть и от серого провинциального отчаяния "Воспоминания об убийстве", и от самурайской строгости Мельвиля. Но Ержанов идет чуть дальше, приглушает цвета и выравнивает картинку так, чтобы знакомая нам степь казалась чуждой, а пейзажи были полны неявной угрозы и мистической тайны. Оператор часто снимает с позиции Бога, а режиссер гармонично расставляет маленькие фигурки людей в бескрайной степи. Человеческие страсти растворяются в природе, а степь ласково безразлична ко всему. Еще одна находка - саундтрек Галымжана Молданазара, доказавшего, что переливы синтезатора воспевают простор степи не хуже мелодии кобыза.

Для того, чтобы окончательно оценить режиссерский подвиг Адильхана Ержанова, достаточно взглянуть на сцену финального противостояния протагониста с главным злодеем. Начинается она как шутливый арест с зачиткой издевательски точного правила Миранды, затем сцена резко переходит в отчаянную и, одновременно, проникнутую нежностью борьбу мужчин. Финальную точку ставит выстрел, который окрашивает красными капельками звезд изображение человека в первозданном космосе. Мир сотворился. "Тьмы еще много, но свет, кажется, побеждает."