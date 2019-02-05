Рекламные ролики, снятые голливудскими режиссерами

На выходных закончилось самое важное событие в мире американского спорта – кубок Superbowl. Благодаря ему появилась новая американская традиция – семьи и их друзья собираются вместе, чтобы посмотреть матч любимой команды. В этом году к экранам телевизоров было приковано более 100 миллионов человек. Из-за таких сумасшедших цифр спортивный праздник превратился в праздник для рекламщиков. Компании в поисках аудитории тратят безумные суммы за свой кусок времени между таймами. В погоне за клиентами компании стали нанимать для съемок рекламы известных голливудских режиссеров. Вспоминаем, что снимал Ридли Скотт для Apple, Вонг Кар Вай – для Phillips, а Дэвид Финчер – для Nike.

Ридли Скотт

Turkish Airlines

Турецкие авиалинии вернулись на Супербоул с небольшим 30-секундным роликом. Это оказался тизер полноценной 6-минутной короткометражки Ридли Скотта. Сюжет напоминает шпионский фильм. Женщина в самолете сталкивается с незнакомкой, которая рисует её портрет в записной книжке. Всё это оборачивается погоней по городу и заканчивается в самолете, летящем на Бали. Ридли Скотт не обозначает в ролике имена героинь, оставляет финал открытым, поэтому зрителю остается только гадать, что произошло на самом деле.

Уэс Андерсон

Prada

Castello Cavalcanti – короткометражка, снятая для Prada. События разворачиваются в Италии, в 50-х годах. В главной роли – любимчик Андерсона – актер Джейсон Шварцман, который исполняет роль гонщика. Во время гонки через деревни он врезается в статую Иисуса и попадает в альтернативную реальность. Сам ролик выполнен в лучших традициях и в эстетике режиссера: яркие контрастные цвета, тонкий юмор и строгая театральная геометрия каждого кадра.

Спайк Джонс

Squarespace

Спайк Джонс – один из самых популярных "рекламных" режиссеров. Он работал с Kenzo, Apple, Adidas, Ikea, Gap, Levi's, Nissan. К списку присоединился конструктор веб сайтов – Squarespace. На главную роль взяли обладателя "Золотого глобуса", актера Идриса Эльбу. Брутальности Идриса, такой, как в сериале "Лютер", здесь не стоит ожидать. По сюжету актер сидит на пустой улице и подпевает детской песне о призвании Que Sera Sera. Реклама заканчивается громким слоганом: "Мечтайте. Делайте.", намекая на основную задачу Squarespace – создание сайта мечты.

Дэвид Финчер

Nike

Fate – история двух профессиональных футболистов – Троя Поламалу и Ладейниана Томлинсона. Про их детство, отрочество и начало спортивной карьеры. Ролик снят в движении. За камеру отвечал легендарный кинооператор Эммануэль Любецки (три премии "Оскар" за фильмы "Гравитация", "Бердмэн" и "Выживший").

София Коппола

Gap

Маркетологи масс-маркет бренда Gap не стали выдумывать ничего нового и решили сфокусироваться на идее, отраженной в слогане: "Одевайся нормально". В качестве режиссера была выбрана София Коппола. Её мягкий, "пастельный" стиль съемки идеально лёг на идею dress normal. Результатом стали четыре ролика: Mistletoe – про неловкие попытки молодого человека поцеловать взрослую женщину, Pinball – про уроки соблазна при помощи игрового автомата, Crooner – про маленького мальчика, который поёт под фонограмму для людей, которые его даже не слушают, и Gauntlet – про студентку, которая возвращается домой и проходит через полосу препятствий в виде своих скучающих родственников.

Дэвид Линч

Georgia Coffee

"Твин Пикс" вышел в прокат в 90-е и практически сразу стал культурным феноменом. Когда рейтинг сериала начал падать, и студия приняла решение его закрыть, фанаты основали "гражданскую оппозицию отмене "Твин Пикса". Эйфория добралась и до Японии. В такой степени, что японская компания Georgia Coffeе предложила Линчу снять целую серию рекламных роликов с оригинальными актерами из "Твин Пикс". К сожалению, транслировали ролики только на территории Японии.

Вонг Кар Вай

Philips

Представить публике новую LCD технологию Aurea компания Philips решила при помощи ролика, снятого Вонг Кар Ваем. Режиссер визуализировал её в формате шпионской истории будущего. Картинка выполнена в стиле компьютерной графики прошлого десятилетия: каждый кадр обрамляют яркие неоновые полосы и окрашивают его в очередной кислотный цвет. Главный герой – некая Агент 006, которая говорит только на французском языке. На протяжении девяти минут мы следим за развитием её романа с неизвестным агентом, который говорит на русском языке.

Братья Коэны

Mercedes AMG

В 2017 году братья Коэны сняли ролик для Mercedes. Это был трибьют классике 1969 года, фильму Денниса Хоппера "Беспечный ездок". По сюжету группа байкеров отдыхает в любимом баре. Мешает идиллии появившаяся неизвестно откуда машина, которая перегораживает выезд их мотоциклам. Выбежав в гневе, байкеры видят за рулем роскошного автомобиля Питера Фонда (один из главных героев фильма "Беспечный ездок") и буквально теряют дар речи.

Ридли Скотт

Apple

Телевизионный рекламный ролик Ридли Скотта для Apple 1984 года по праву считается культовым. Его разбирают в университетах на занятиях по дизайну и психологии. В нём режиссер обыгрывает антиутопию Джорджа Оруэлла "1984". Группа одинаковых, начисто выбритых людей сидит в зале перед огромным экраном, где показывают, как зомбируют людей. Вдруг в комнату врывается девушка, которая бросает в экран большой молот. Ролик заканчивается текстом: "Apple представит Macintosh. Вы увидите, почему 1984 год не будет таким, как "1984". В массовке играли настоящие скинхеды, а на роль девушки выбрали Аню Мейджор, которая в реальной жизни занималась метанием молота.