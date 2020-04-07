Реалистичное кино и аниме про космос

Покорение космоса стало высшей целью человечества ещё во времена холодной войны. А каждая высшая цель любит экран, поэтому космос и стал излюбленной темой режиссеров. Так, сегодня "космическими" картинами считаются фантастические блокбастеры, где ставка делается только на эффектность картинки. Мы же решили сделать подборку с фильмами и аниме, авторы которых ответственно подходят к созданию сюжета и нарратива.

Октябрьское небо

Режиссер: Джо Джонстон

Год: 1999

Это история о наивных детских мечтах. Сюжет основан на дневниках Хомера Хикэма, инженера НАСА. В октябре 1957 года СССР запустил первый искусственный спутник Земли, который ожидаемо был назван “Спутником”. В США случившееся дало начало цепочке событий (её назвали “Спутниковым кризисом”), и это фактически запустило космическую гонку. В этот момент школьник Хомер, вдохновленный “Спутником”, решает построить свою собственную ракету, из-за чего начинает страдать весь город.

Контакт

Режиссер: Роберт Земекис

Год: 1997

Сюжет фильма “Контакт” основан на одноименном романе астронома, астфрофизика и популяризатора науки Карла Сагана. Земекис взял за основу несколько идей, изложенных в книге, но сфокусировался на одной. Режиссер хотел показать восприятие и реакцию разных людей на возможный контакт с инопланетной жизнью. Как реакция верующего священника будет отличаться от реакции прагматичного ученого? Как должен вести себя политик, который управляет целой страной? В фильме противопоставляются сухие факты и слепая вера.

Тарелка

Режиссер: Роб Ситч

Год: 2000

Малоизвестный австралийский фильм, который затрагивает ещё менее известный астрономический факт. Во время миссии "Аполлон 11" трансляцию высадки на Луну проводила австралийская большая “тарелка” обсерватории Паркса. НАСА сделали это, потому что качество изображения, полученного в обсерватории Паркса, превосходило аналоги, получамые в Голдстоуне и Ханисакл Крик. В фильме используются вымышленные персонажи, а многие события приукрашены. Тем не менее, это отличный экскурс в работу людей, которые остаются “за кадром”.

Парни что надо

Режиссер: Филип Кауфман

Год: 1983

Америка проиграла старт космической гонки. Первому выходу США в космос сопутствовали трагические испытания. Историю Гагарина наверняка знает каждый, чего не скажешь об историях участников полетов на кораблях “Меркурий”. Из-за политического и социального давления экспериментальные высокоскоростные исследования пришлось форсировать. Фильм расскажет личные истории этих отважных астронавтов.

Разбег

Режиссер: Геннадий Глаголев

Год: 1982

Главный герой картины – Сергей Павлович Королев, более известный как Главный конструктор космических кораблей. Фильм расскажет о юношестве талантливого ученого, его бессчетных попытках погрузиться в мир авиации и инженерии. Когда сила воли и надежда были сильнее упреков родителей, запретов старших и ограничений во времени.

Королевский десант

Режиссер: Хироюки Ямага

Год: 1987

“Королевский десант” – это важная веха в развитии японской анимации. Тогда студия Gainax предложила новый метод и подход к формату аниме – Хироюки Ямага намеревался создать сложную, проработанную вселенную. В качестве сеттинга было решено выбрать недалекое альтернативное будущее в индустриальной стране, похожей на смесь СССР и Японии. А темой выбрали космос, отношения астронавтов и конфликт двух сверхдержав.

Космические братья

Шоураннер: Аюму Ватанабэ

Год: 2014

Аниме-сериал был основан на одноименной манге Тюи Коямы. Главные герои – братья Мутта и Хибито Намба. С детства они мечтали о космосе. Младшему удалось попасть в отряд НАСА, который готовится к экспедиции на Луну. Старший стал знаменитым автоконструктором, но в 35 лет он потерял работу. Мутте кажется, что вся надежда на будущее рухнула. Но у него появляется шанс вернуться к своей мечте и “посоревноваться” с братом – такая возможность возникает благодаря конкурсу Японского аэрокосмического агентства на участие в марсианской программе.

Странники

Шоураннер: Горо Танигути

Год: 2003

Аниме-сериал “Странники” основан на одноименной манге, однако сюжет сериала немного отличается от первоисточника. “Странники” – это интересный кейс в жанре научной фантастики. Вместо смелых и бесстрашных космонавтов и астронавтов в центре сюжета оказываются мусорщики. Задача их отдела – расчищать опасный космический мусор. Мы наблюдаем рутинные будни космических работяг. Именно через рутину раскрываются характеры, мысли, мечты и философия героев.