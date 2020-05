r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино

Reddit – удивительная платформа, где люди коллективно обрабатывают и выдают бесконечные объемы информации. Один из наших любимых сабреддитов – r/MovieDetails, где люди обращают внимание на интересные и неочевидные детали в кино. Сделали небольшую выжимку из последних наблюдений.

Все фанаты истории мальчика со шрамом помнят теплые отношения Гарри и профессора Люпина. В пятом фильме Гарри перед на себя роль преподавателя и обучает юных студентов защите от темных искусств. На съемках Дэниэл Рэдклифф предложил носить во время занятий кардиганы. Он посчитал, что Гарри хотел бы походить на своего любимого учителя.

Мой вымышленный друг – Гитлер. Звучит как больная фантазия. Это и обыгрывают в “Кролике Джоджо”. Маленький мальчик, травмированный событиями войны, представляет себе вымышленного друга. Он, конечно, совсем не похож на реального диктатора, что режиссер неоднократно отмечает мелкими деталями в самой картине. Так, например воображаемый Джоджо Гитлер курит сигареты и ест мясо. На самом деле же нацистский диктатор был ярым противником курения и был вегетарианцем. Это намек, что Джоджо знает о настоящем Гитлере очень мало и создает в своей голове лишь образ.

Изначально фильм должен был называться “Декалькомания”. В искусстве этот принцип подразумевает результат, стороны которого кажутся одинаковыми. Однако, при ближайшем рассмотрении в них просматриваются отличия. Это отлично ложится на главную тему фильма – противопоставление классов, при их визуальной схожести.

Незначительная деталь, которая очень поэтично демонстрируют главную идею анимационного фильма. Когда самый первый Человек-паук пролетает в кадре, он произносит “Есть всего один Человек-паук”. За спиной у него пролетает семь птиц, всего в фильме встречается семь Человеков-пауков. В этот же момент первый Человек-паук подмигивает в камеру.

Поскольку “Безумный Макс” разворачивается в мире без воды и зелени, фильм 2015-го умело заигрывает с темой семян. Семена – как буквальные семена, как символ жизни, как аллегория к детям. Одна из персонажей указывает на пули и говорит: “Анхарад называют их анти-семенами. Посади одну и наблюдай как что-то начинает умирать”. Далее мы видим, как этот же персонаж буквально “всаживает” пулю в голову неприятеля.

Создатели мультфильма “Моана” очень трепетно подошли к отображению полинезийской культуры. Огромное количество экспертов помогали Disney точно восстановить быт, традиции и устои этих народов. Один из примеров – во время песни We Know the Way ни у кого из племени нет татуировок. Только когда герои находят свой остров и начинают вести оседлый образ жизни, у них появляются характерные татуировки. Это обусловлено тем, что во время кочевья у народа не было возможностей и ресурсов отработать технику татуировки.

Многие критикуют это аниме за гипертрофированные черты тела и лица. Исторически же эта традиция уходит в японскую культуру. Это отлично просматривается и в работе японского классика Акиры Куросавы. В его фильме “Трон в крови” черты лица персонажей преувеличены – это воздаяние классике японского театра Но.

Супергеройское кино должно быть очевидным, потому что рассчитано в первую очередь на массовую аудиторию. Но это не значит, что режиссеры забывают о мелких, интересных деталях. В последних “Мстителях”, когда Капитан Америка надевает военную форму из 1970-го года, на кепке красуется знак капитанского звания.

Раньше существовала традиция прятать в титрах различные секреты и “пасхальные яйца”. Один из самых интересных был спрятан в титрах фильма “Аэроплан!”. Под должностью Best Boy понимается ассистент гаффера (с гаффером в этих титрах тоже скрыта небольшая шутка), но, если перевести название дословно, получится – “лучший парень”. Следующим в титрах идет Worst Boy (худший парень) и под его должность подписали Адольфа Гитлера.