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r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино

Культура | Кино

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино

Текст: Buro247.kz


Reddit – удивительная платформа, где люди коллективно обрабатывают и выдают бесконечные объемы информации. Один из наших любимых сабреддитов – r/MovieDetails, где люди обращают внимание на интересные и неочевидные детали в кино. Сделали небольшую выжимку из последних наблюдений.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 1)

Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)

Все фанаты истории мальчика со шрамом помнят теплые отношения Гарри и профессора Люпина. В пятом фильме Гарри перед на себя роль преподавателя и обучает юных студентов защите от темных искусств. На съемках Дэниэл Рэдклифф предложил носить во время занятий кардиганы. Он посчитал, что Гарри хотел бы походить на своего любимого учителя.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 2)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 3)

Кролик Джоджо (2019)

Мой вымышленный друг – Гитлер. Звучит как больная фантазия. Это и обыгрывают в “Кролике Джоджо”. Маленький мальчик, травмированный событиями войны, представляет себе вымышленного друга. Он, конечно, совсем не похож на реального диктатора, что режиссер неоднократно отмечает мелкими деталями в самой картине. Так, например воображаемый Джоджо Гитлер курит сигареты и ест мясо. На самом деле же нацистский диктатор был ярым противником курения и был вегетарианцем. Это намек, что Джоджо знает о настоящем Гитлере очень мало и создает в своей голове лишь образ.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 4)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 5)

Паразиты (2019)

Изначально фильм должен был называться “Декалькомания”. В искусстве этот принцип подразумевает результат, стороны которого кажутся одинаковыми. Однако, при ближайшем рассмотрении в них просматриваются отличия. Это отлично ложится на главную тему фильма – противопоставление классов, при их визуальной схожести.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 6)

Человек-паук: Через вселенные (2018)

Незначительная деталь, которая очень поэтично демонстрируют главную идею анимационного фильма. Когда самый первый Человек-паук пролетает в кадре, он произносит “Есть всего один Человек-паук”. За спиной у него пролетает семь птиц, всего в фильме встречается семь Человеков-пауков. В этот же момент первый Человек-паук подмигивает в камеру.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 7)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 8)

Безумный Макс: Дорога ярости (2015)

Поскольку “Безумный Макс” разворачивается в мире без воды и зелени, фильм 2015-го умело заигрывает с темой семян. Семена – как буквальные семена, как символ жизни, как аллегория к детям. Одна из персонажей указывает на пули и говорит: “Анхарад называют их анти-семенами. Посади одну и наблюдай как что-то начинает умирать”. Далее мы видим, как этот же персонаж буквально “всаживает” пулю в голову неприятеля.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 9)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 10)

Моана (2016)

Создатели мультфильма “Моана” очень трепетно подошли к отображению полинезийской культуры. Огромное количество экспертов помогали Disney точно восстановить быт, традиции и устои этих народов. Один из примеров – во время песни We Know the Way ни у кого из племени нет татуировок. Только когда герои находят свой остров и начинают вести оседлый образ жизни, у них появляются характерные татуировки. Это обусловлено тем, что во время кочевья у народа не было возможностей и ресурсов отработать технику татуировки.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 11)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 12)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 13)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 14)

Трон в крови (1957)

Многие критикуют это аниме за гипертрофированные черты тела и лица. Исторически же эта традиция уходит в японскую культуру. Это отлично просматривается и в работе японского классика Акиры Куросавы. В его фильме “Трон в крови” черты лица персонажей преувеличены – это воздаяние классике японского театра Но.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 15)
r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 16)

Мстители: финал (2019)

Супергеройское кино должно быть очевидным, потому что рассчитано в первую очередь на массовую аудиторию. Но это не значит, что режиссеры забывают о мелких, интересных деталях. В последних “Мстителях”, когда Капитан Америка надевает военную форму из 1970-го года, на кепке красуется знак капитанского звания.

r/MovieDetails – реддит про необычные детали в кино (фото 17)

Аэроплан! (1980)

Раньше существовала традиция прятать в титрах различные секреты и “пасхальные яйца”. Один из самых интересных был спрятан в титрах фильма “Аэроплан!”. Под должностью Best Boy понимается ассистент гаффера (с гаффером в этих титрах тоже скрыта небольшая шутка), но, если перевести название дословно, получится – “лучший парень”. Следующим в титрах идет Worst Boy (худший парень) и под его должность подписали Адольфа Гитлера.

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