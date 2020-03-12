Пять фильмов о женской дружбе и поддержке

Сегодня существует немало критериев для оценки фильмов. Один из них - тест Бекдел на гендерную предвзятость. Тест довольно прост, чтобы его пройти фильм, книга, либо сериал должны иметь два женских персонажа, которые говорят друг с другом о чем-то помимо мужчин. Мы решили подобрать картины, в которых женщины не просто говорят о чем-то кроме отношений с противоположным полом, но и где раскрывается тема женской дружбы без стереотипов и соперничества ради мужчин.

Тельма и Луиза (1991)

Фильм в жанре роуд-муви от режиссера Ридли Скотта. Главные героини – две совершенно разные женщины. Тельма - несчастная домохозяйка. Луиза - своенравная официантка в кафетерии. Уставшие от всего подруги отправляются в спонтанную поездку, которая превращается в целое приключение. Женщины столкнутся с половой дискриминацией, упреками и пренебрежительностью со стороны окружающих, но это их не остановит. Фильм стал лауреатом премии "Оскар" за лучший сценарий и стал одним из главных феминистских фильмов 90-х.

Вызов (1996)

Криминальная драма о четырех подругах-афроамериканках с одного квартала. У них куча проблем: мизерная зарплата, расистское отношение со стороны начальства, насилие со стороны полиции и стереотипы, мешающие женщинам достигать своих целей. У одной из героинь убивают брата, приняв его за грабителя, другую увольняют с работы так как думают, что она как-то связана с грабителем банка, в котором она работала. Нищета и полная безысходность заставляют женщин пойти на преступление, которое свяжет судьбы женщин навсегда.

Милая Фрэнсис (2012)

Черно-белая комедийная драма о двух подругах от режиссера Ноа Баумбаха, где главную роль сыграла Грета Гервиг. Главная героиня (Фрэнсис) и ее подруга Софи настолько близки, что их считают лесбийской парой. Фрэнсис – танцовщица, которая ищет себя и стабильную работу, а пока живет в квартире Софи. Вскоре Фрэнсис теряет работу и ее отношения с Софи портятся, так как та начинает отдаляться. Смогут ли подруги восстановить свои отношения и пройти через кризис четверти жизни вместе?

Образование (2019)

Режиссерский дебют Оливии Уайлд о двух подругах-одноклассницах. Подруги тратят все своем время на подготовку к экзаменам, и в итоге поступают в престижные университеты. Правда, те, кто гулял и бездельничал весь год тоже поступили в топовые университеты. Девочки понимают, что жили слишком скучно, поэтому решают наверстать упущенное за несколько дней до выпускного. Так подруги решают пойти на вечеринку, которая становится не просто началом самой веселой ночи за всю их школьную жизнь, но и тестом для их дружбы.

Животные (2019)

Адаптация одноименного романа Эммы Джейн Ансворт 2014 года. Главные героини – две лучшие подруги, бунтарки Лаура и Тайлер, живущие в Дублине. Несмотря на критику окружающих и родных они продолжают веселиться как в студенчестве, хотя обеим давно за тридцать. Подруги не могут представить жизни друг без друга, помимо того, что они живут вместе, они спят в одной кровати, обнявшись, открыто говорят обо всем о чем обычно говорят супружеские пары и в какой-то степени даже зависят друг от друга. Фильм раскрывает сложности близких отношений между женщинами, особенно когда им начинают угрожать любовные отношения одной из них – скорое замужество Лауры.