На протяжении многих лет у жанра ужасов складывались непростые взаимоотношения со зрителем. Одно всегда влияет на другое. Фильмы ужасов сформированы из страхов, спрятанных где- то в глубине нас. Они их обнажают и позволяют им выйти из нашего подсознания на экран. При этом фильмы ужасов становятся для зрителя ресурсом формирования и проявления его страхов, ведь он может не осознавать их. Важно, что наш страх не должен оформиться в персонажи или явления, ведь тогда он получит воплощение. А значит его можно будет преодолеть. Сверхзадача фильмов ужасов заключается в разрушении границ этих предметов, в высвобождении хаоса. Они показывают то, что нельзя увидеть, но можно ощутить – только тогда возможно настоящее переживание страха зрителем.

"Дракула", 1931 г.

Архетипы

Жанр ужасов четко работает с архетипами и мифами массового сознания. Чаще всего эти архетипы стоят в основе сюжета: страх перед необъяснимыми потусторонними силами, страх перед созданием, вышедшим из-под контроля, страх человека перед непознаваемостью собственной природы. Эти формулы, во многом восходят к готической литературе XIX века (например, “Падение дома Ашеров”, “Франкенштейн, или Современный Прометей”, “Странная история доктора Джекила и мистера Хайда”). Конечно, со временем эти формулы трансформируются, интерпретируются режиссёрами в зависимости от их концепта и эволюционируют благодаря появлению новых страхов, обусловленных средой, временем и историческим контекстом (особенно важным для старых фильмов ужасов).

Проблема современных хорроров в том, что архетипы превращаются в клише. Режиссёрскую позиция сегодня можно описать как “всё новое – это хорошо забытое старое”. Отсюда и ремейки вроде “Оно”, и возобновленные франшизы вроде “Зловещие мертвецы”, и многочисленные хорроры про проклятия, ритуалы, зловещие дома и прочее. Немногие хорроры последних лет могут похвастаться оригинальной идеей в совокупности с сильным эмоциональным воздействием. Они тщетно пытаются напугать сегодняшнего зрителя историями, прошедшими уже не через одно поколение. При этом они пользуются откровенно устаревшим эффектом “секундного испуга”. В итоге “возродить” жанр пытаются, так называемые авторские хорроры. Например, “Маяк” Роберта Эггерса. Такие режиссеры пытаются поднять жанр с уровня клише на уровень произведения. Они понимают свою сверхзадачу и умеют работать с культурным наследием, но это, к сожалению, редкое явление.

“Кабинет доктора Калигари”, 1920г.

Исторический контекст и психология реалистичности

Жанр ужасов эволюционировал и видоизменялся с течением времени, а режиссёры пытались приспособиться к новым условиям. А условия характеризуются не только нашей жизненной средой, но и появлением новых форм, течений и поджанров фильмов ужасов, а также приёмов, методов съёмки и спецэффектов. Как говорится, “дважды в одну реку не войдёшь”. Но важно, чтобы успех фильмов ужасов определялся не актуальностью страхов для конкретного исторического периода, а тем, как сильно и как именно они затрагивают пласты человеческого сознания.

Изначально жанр ужасов всегда апеллировал к историческому контексту и среде, в которой он был вынужден развиваться. Так, после Первой мировой войны, в которой Германия потерпела поражение, немцы долго переживали это потрясение. Оно же и спровоцировало их на создание киноэкспрессионизма, из которого впоследствии и родился хоррор. Тяжёлые условия послевоенного мира, разочарование, тревога и ощущение хаоса бытия – это сформировало экспрессионизм. В 1920 году появляется картина “Кабинет доктора Калигари”, ставшая первым классическим хоррором, которая включила в себя классические для жанра тенденции и приёмы.

Уже тогда хорроры тематически отсылали нас к сюжетам готических романов. “Кабинет доктора Калигари” – воплощение тёмных сторон человеческой природы: безумие, изменённое состояние психики, иррациональность внутреннего, конфликтующая с иррациональностью внешнего. Сюда же можно отнести “Руки Орлака” (1924) или вольную экранизацию готического романа “Странная история доктора Джекила и мистера Хайда” – “Голова Януса” (1920). Архетипичный страх перед созданием, которое вышло из-под контроля и мстит создателю, вкладывается в фильм “Голем” (1920), прообразом которого стал герой из еврейской мифологии (на основе этого же мифа был создан герой готического романа – Франкенштейн). “Носферату: Симфония ужаса” (1922) – страх перед сверхъестественной силой в лице вампира Носферату (“Дракула” Брэма Стокера). Киноязык также отвечал потребностям течения и работал на общую тему: чувство тревоги, страха и затаённой угрозы передаются деформированными, геометризованными декорациями и тенями, предельно далёкими от реализма. А съёмка с острого угла и искажённое пространство отражали расстройство психики героев, их нестабильную внутреннюю реальность.

"Дракула", 1931 г.

Однако, как течение, экспрессионизм изживает себя уже к 1925 году. Вместе с ним позади остаются его контекст и эстетика. В период с 1930 по 1950 год жанр ужасов продолжает развиваться в основном в Голливуде, начинается период так называемой “Классической серии фильмов ужасов студии Universal”, вошедшей в историю своими знаменитыми чудовищами. Студия сосредоточилась на предметах страха – человекоподобных монстрах, затрагивающих какие-то важные пласты массового сознания. Тогда герои, вышедшие из литературы XIX века, хоть и были романтизированы, но ими можно было напугать, чего нельзя сделать с сегодняшним зрителем. Поскольку герои эти устарели и давно перекочевали с поля хоррора в другие жанры: от комедии с элементами пародии до мелодрамы. В 1931 году “Дракула”, пытавшийся затмить своего предшественника “Носферату”, вызвал бурный всплеск зрительских эмоций и коммерческий успех. Для студии это стало сигналом продолжать тему чудовищ. Произошло это еще и потому, что вампиризм был сексуализированным символом, он всегда стоял рядом с эротизмом и аллегорически замещал невозможность говорить о сексе (укус вампира – скрытый сексуальный жест). За “Дракулой” последовали “Франкенштейн”, “Мумия”, “Человек-невидимка”, “Человек-волк” и различные экранизации романов Эдгара Аллана По. Затем пошли их множественные ремейки и сиквелы, пока образы героев не превратились в штампы. Позже по мотивам всех этих сюжетов в 50-70-х годах была поставлена “Классическая серия фильмов ужасов студии Hammer”, которая уже меньше концентрировалась на предметах страха и больше работала над стилистикой фильмов, реалистичностью и натуралистичностью. Так, например, яркая цветовая гамма позволила пугать зрителя насыщенно-красной кровью.

Достижение наибольшей реалистичности стало одной из основных тенденций фильмов ужасов второй половины XX века. Особенно явно эта тенденция проявилась в 60-х годах, ставших наиболее значимым периодом в развитии жанра. Теперь экранизации старых историй о пугающих персонажах классической литературы ушли на второй план, а внимание зрителей захватили истории о маньяках и убийцах, про которых в то время кричали газетные заголовки. Так жанр ужасов перешёл от сверхъестественного к обыденному и расширил границы дозволенного в изображении насилия. Появилось множество поджанров ужасов: итальянский джалло, американские exploitation, слэшеры и сплэттеры – все они затрагивали тему убийств и преследования, но главной целью стал поиск способов визуализации насилия. Смерть в фильмах ужасов становится всё более жестокой и убедительной, кровавой и изобретательной, а насилие – эксплицитным (явно выраженным визуально). Особый ужас на уровне отвращения вызывал вид расчленённых тел, чрезмерное обилие крови, что характерно для поджанра сплэттер (“Рассвет мертвецов”, “Кровавый пир”), а также изощрённые способы убийств, часто использовавшиеся в слэшерах (к примеру, с помощью бензопилы – “Техасская резня бензопилой”, или мачете – “Пятница, 13-е”). После “Техасской резни бензопилой” в жанр ужасов штампом вошли сюжеты про группу подростков, встречающихся со злом вдали от цивилизации, и персонаж-злодей – убийца в маске.

“Ведьма из Блэр: Курсовая с того света” , 1999 г. “Ведьма из Блэр: Курсовая с того света” , 1999 г. “Ведьма из Блэр: Курсовая с того света” , 1999 г.

Однако максимальной реалистичности жанр достиг всё-таки в 90-х, и вовсе не натуралистичностью “кровавых” поджанров, а прибегнув к мистификации, имитации реальности, характерной для мокьюментари (от англ. mock – подражание, имитирование; documentary – документальный фильм). У направления появилось много поджанров, из которых наиболее популярным стал found footage (с англ. “найденная плёнка”). Его секрет успеха в нацеленности на максимальное включение зрителя в создаваемую кинореальность. В этом поджанре знаковым стал фильм “Ведьма из Блэр: Курсовая с того света” (1999), который в буквальном смысле позиционирует себя как найденная плёнка исчезнувших студентов и заставляет зрителя верить в это. Фильм стал настоящим культурным феноменом и обрёл статус культового, чего нельзя сказать про последующие эксперименты в этом направлении (“Репортаж” (2007), франшиза “Паранормальное явление” и многие другие).

Found footage больше ориентируется на традиции сверхъестественного хоррора, чем на слэшеры и сплэттеры, которые обращались к физическому страху и отвращению. “Ведьму из Блэр” отличает от многих хорроров то, что ужас здесь находится на периферии и большую часть времени остаётся вне поля зрения, но ощущается зрителем. Насилие, убийства и сам антагонист остаются за кадром. Если мы понимаем, что убийства были совершены, то судить о наличии ведьмы, якобы их совершившей, не можем. До конца сохраняется загадочность, пугающая зрителя. Хорроры работают по принципу, который описывал Стивен Кинг: “То, что таится за дверью или наверху лестницы, никогда не пугает так, как сама лестница или дверь”. “Ведьма из Блэр”, в отличие от большинства современных хорроров или тех же фильмов found footage, не показывает сам предмет страха, тем самым как бы спасая зрителя от разочарования внешнего вида антагониста. Фильм избегает чёткую психологическую композицию хорроров, сложившуюся ещё в 30-х: экспозиция, в ходе которой мы знакомимся с персонажами и на подсознательном уровне идентифицируем себя с ними; смутная угроза, тревога, нагнетание страха; появление самого предмета страха, из-за которого и рассеивается весь страх. Вспомнить, к примеру, фильм “Мама” (2013): весь страх перед сверхъестественными силами исчезает, когда нам показывают спрограммированное лицо призрака, в котором больше нет таинственности. Или фильм “Ритуал” (2017): весь страх под конец фиксируется в показанном нам антагонисте, который оказывается не таким уж жутким и вовсе не представляет угрозы, так как теперь его можно победить (о чём и шла речь в разговоре о сверхзадаче хоррора). То же самое касается и многих других фильмов последних двух десятилетий, которые в качестве пугающих приёмов всё меньше используют саспенс и всё больше – скримеры. Cуть скримеров не в содержании самого предмета, а в том, что каждому человеку от природы свойственно вздрагивать от резких движений, особенно в сочетании с громким резким звуком.

“Убрать из друзей”, 2014 г.

В первом десятилетии XXI века развитие жанра ужасов переживает кризис, что свойственно для искусства эпохи постмодернизма. Новых течений и тенденций, которые характеризуют конкретный период, практически нет. В начале нулевых ещё немного актуализировалась тенденция эксплицитности насилия – появились так называемые фильмы torture porn (с англ. “пыточная порнография”): серии фильмов “Пила”, “Я плюю на ваши могилы”, фильм “Хостел” (2005) и другие. Но эта волна фильмов не настолько жестока, как сплэттеры 60-70-х годов; она продемонстрировала скорее психологическую изощрённость в визуализации насилия. Экранное насилие здесь оказывает интенсивное воздействие на психику зрителя. Иногда на экраны выходят фильмы вроде “Убрать из друзей” (2014), которые пытаются частично возродить стремление к реалистичности, популярное в 90-х, используя “маркеры” нашего времени – то, что близко сегодняшнему зрителю и должно пугать сильнее (конкретно в данном фильме – разговоры по Skype). Но в большинстве своём в последние годы жанр ужасов представлен многочисленными ремейками некогда популярных хорроров, которые стараются напугать не своим содержанием, а различными спецэффектами и приёмами. По этой причине единичные хорроры и становятся яркими представителями жанра ужасов, они не отталкиваются от имеющихся произведений, что и выделяет их на фоне прочих.