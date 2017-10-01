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Приквел к "Бегущему по лезвию 2049" от Синъитиро Ватанабэ
Заключительная короткометражка перед премьерой фильма
В Сети появилась третья и финальная часть приквелов к новому "Бегущему по лезвию". Если первые два были похожи на традиционное кино, то для работы над третьей частью пригласили легендарного аниматора Синъитиро Ватанабэ. Итог – почти 16-минутное короткометражное аниме высочайшего уровня. События Black Out-2022 разворачиваются спустя три года после событий оригинальной картины. Люди начали охотиться и устранять следующие поколения репликантов благодаря большому банку данных. Небольшая группа повстанцев под названием black out организует взрыв на орбите Лос-Анджелеса, который вызывает сильнейший электромагнитный импульс. Он отключает всю электронику в регионе, а также уничтожает все данные о репликантах.
Аниме затрагивает тот же вопрос, что и фильм 1982 года: "Что значит быть человеком?". Однако это не единственная философская тема короткометражки. Режиссер интересуется темой личностной свободы, в частности, свободы репликантов от их мастеров.
Премьера фильма "Бегущий по лезвию 2049" запланирована на 6 октября 2017 года.
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