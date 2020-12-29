Праздник по ту сторону экрана: новогодние эпизоды любимых сериалов

Сериалы, в отличие от фильмов, требуют более глубокой степени погружения. Благодаря этому, они вызывают и куда большую привязанность: мы наблюдаем за героями не один день, проживаем с ними их взлеты и падения, а они скрашивают наши будни. Если вы устали от стандартных подборок новогоднего кино, а "Один дома" и "Кошмар перед Рождеством" уже выучены вами наизусть, самое время освежить в памяти любимые сериалы. Специальные новогодние эпизоды подарят праздничное настроение, а знакомые герои создадут теплую атмосферу – словно вы провели вечер со старыми друзьями.

Все ненавидят Криса

1 сезон, 11 серия “Все ненавидят Рождество”

На Рождество Крис мечтает получить в качестве подарка кассетный плеер Walkman, но его семья не может себе позволить такую покупку. Брат Криса – Дрю – рассказывает их младшей сестре Тоне о том, что Санта Клаус – вымысел. К концу эпизода вместе с главным героем мы понимаем, что чудеса существуют вне зависимости от Санты, и мы в силах творить их самостоятельно.

Клиника

1 сезон, 11 серия “Мой персональный Иисус”

В канун Рождества герои "Клиники" вынуждены остаться на тяжелое ночное дежурство. Каждый из них получает пациента, взаимодействие с которым в итоге должно его чему-то научить. И вот в момент, когда счастливый финал кажется невозможным, Элиот, Джей Ди и Тёрк сталкиваются с настоящим рождественским чудом.

Гриффины

3 сезон, 16 серия “Безумное Рождество Гриффинов”

Нормальное Рождество – это всё, о чем мечтает Лоис. Но увы: подарки отправлены на благотворительность, дом охватил пожар, так еще и бумажных полотенец в нем не оказалось. Все усилия женщины по организации праздника оказались напрасными, и она выходит из себя – обезумевшая Лоис отправляется крушить город и портить празднование Рождества другим людям.

Офис

2 сезон, 10 серия “Рождественская вечеринка”

В ушедшем году мистеру Скотту удалось сохранить бюджеты компании за счет сокращений. За это он получает премию. Деньги обрадовали его настолько, что он расщедрился и купил для кого-то новый iPod в качестве подарка от тайного Санты. В ответ он получил лишь самодельную вязаную прихватку. Придя в ярость, он велит всем провести вторичный обмен подарками, и праздник превращается в хаос. Осознавая проблему, Майкл совершает попытку исправить ситуацию с помощью 15-ти бутылок водки.

Друзья

7 сезон, 10 серия “Эпизод с рождественским броненосцем”

Росс пытается рассказать сыну о традициях еврейского Нового года – Хануки и сообщает мальчику, что Санты в этом году не будет. Ребенок расстраивается. Росс, пытаясь исправить положение, идет в магазин, чтобы купить костюм мистера Клауса. За 2 дня до Рождества костюмов не найти, Росс берет то, что осталось – костюм броненосца.

Симпсоны

1 сезон, 1 серия “Рождественский выпуск”

В канун Рождества семейство Симпсонов остается совсем без денег – Гомер не получил праздничную премию на работе, а Мардж потратила последние сбережения на выведение татуировки у Барта. Чтобы исправить положение, Гомер идет работать Сантой. Попытки Гомера держать всё под контролем оказываются тщетными, но это не портит Симпсонам праздника.

Эй, Арнольд!

1 сезон, 18 серия “Рождество Арнольда”

В преддверии Рождества Арнольд вместе с жителями своего дома разыгрывает "тайного Санту". По жребию Арнольду выпадает мистер Хён. Стараясь подобрать идеальный подарок, Арнольд узнает печальную историю о потерянной дочери мистера Хёна – Мэй. Во что бы то ни стало он решает разыскать её. В этом Арнольду помогает Хельга, которая решила подарить своему возлюбленному "рождественское чудо".

Трое из Простоквашино: Зима в Простоквашино

Всё начинается, когда пёс Шарик вместо практичных валенок покупает себе модные кеды – они с котом Матроскиным перестают друг с другом разговаривать. В семье дяди Фёдора тоже нет единодушия: отец и сын хотят праздновать Новый год в Простоквашино, но мама с ними не согласна, ей нужно участвовать в "Голубом огоньке" – петь. Мультфильм отправляет нас назад, в детство, не предаться ностальгии невозможно.

Как говорит Джинджер

1 сезон, 16 серия “Всё поровну”

Благодаря генеалогическому древу, Джинджер узнает о том, что она – на четверть еврейка. Девушка решает учесть традиции обоих народов, и пытается совместить Рождество и Хануку. Все мы знаем, чем обычно заканчивается погоня за двумя зайцами, и история Джинджер – не исключение. Из этой абсурдной ситуации Джинджер выносит очередной урок.