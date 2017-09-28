Портман и аномальные явления: Трейлер фильма "Аннигиляция"

Путешествие биолога, антрополога, психолога и топографа – это главный фокус романа Джеффа Вандермеера под названием "Аннигиляция". В кинокомпании Paramount заинтересовались экранизацией, а сегодня появился первый трейлер новой ленты. Фильм расскажет о некой зоне Икс, территории, где происходят аномальные явления. В зону уже отправлялись 11 экспедиций, но они или пропадали, или ученые возвращались не в себе. История расскажет о двенадцатой – группе женщин-ученых под руководством биолога Лины.

Несмотря на то, что Paramount выкупили права еще четыре года назад, съемки начались лишь в начале 2016 года. Режиссером выступил Алекс Гарленд, известный своей дебютной работой "Из машины", также он написал сценарии для фильмов "Пляж", "28 дней спустя" и "Пекло". В главных ролях снимаются Натали Портман, Дженнифер Джейсон Ли, Джина Родригес и Тесса Томпсон, а также Оскар Айзер и Соноя Мидзуно. Мировая премьера фильма запланирована на 23 февраля 2018 года.