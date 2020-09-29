Netflix постепенно становится лидером кинопроизводства, количество контента растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Кажется, что стриминговый сервис уже заполнил каждую нишу мира кино. Одна из наиболее активных – документальные фильмы. Собрали небольшую подборку с интересными историями (которые можно посмотреть на русском языке или с субтитрами).

Athlete A

Русские субтитры

Мир большого спорта неразрывно связан с громкими скандалами. Один из самых частых – давление на беззащитных детей старшими (родители, тренеры, менеджеры). Причем давление не ограничивается банальным – "ты должен". Так, например, USA Gymnastics – одна из главных спортивных институций США, ответственная за множество Олимпийских побед, на деле оказалась рассадником скандалов сексуального злоупотребления и насилия. Athlete A сфокусирован на расследовании редакции газеты The Indianapolis Star и их истории о главном враче USA Gymnastics Ларри Нассаре.

Посмотреть можно по ссылке здесь.

The Speed Cubers

Русские субтитры

Как быть, когда твой лучший друг – главный соперник? Исходя из названия можно догадаться, что речь идет о тех, кто собирает кубик Рубика на скорость. Главные герои – Макс Парк и Феликс Земдегс – близкие друзья. Они неоднократны били мировые рекорды, а на чемпионате всемирной ассоциации кубика 2019 года столкнулись как соперники. Это история о том, как простая вещь, вроде кубика, может привести к экстраординарным поворотам судьбы.

Посмотреть можно по ссылке здесь.

The Social Dilemma

Русские субтитры

Социальные сети – неотъемлемая часть современной жизни. Для нас – это беззаботное времяпрепровождение, способ развлечь себя. Для корпораций – это повод использовать средства слежки для собственной выгоды. Такие компании как Google, выдают результаты основываясь не на популярности или актуальности запроса, а на истории пользователя. Документальный фильм The Social Dilemma показывает, как это используется для увеличения степени зависимости, каким образом социальные сети используются в политике, а также их влияние на психическое здоровье.

Посмотреть можно по ссылке здесь.

LA Originals

Русские субтитры

Хип-хоп культура безусловно стала доминирующей в дискурсе современной Америки. Многие считают, что она ограничивается музыкой. Это не так, ведь настоящий хип-хоп корнями уходит в танцы, одежду, поэзию, фотографию и татуировку. LA Originals расскажет историю фотографа Эстевана Ориола и татуировщика Марка Мачадо (более известного как Мистер Картун).

Посмотреть можно по ссылке здесь.

Crip Camp

Русские субтитры

Продюсированием документальной картины занимались Барак и Мишель Обама. Crip Camp – это летний лагерь “Дженед”, созданный специально для свободолюбивых подростков с инвалидностью. Netflix продолжает давить на активизм, поэтому помимо основной истории лагеря, зрители увидят развития движения за права инвалидов.

Посмотреть можно по ссылке здесь.