Подборка: какие фильмы стоит посмотреть до конца 2019

Джокер/Joker

Премьера: 3 октября

Режиссер: Тодд Филлипс

Один из самых ожидаемых фильмов этого года. После премьерного показа на Венецианском фестивале фильму аплодировали стоя восемь минут. Это первый фильм во вселенной Бэтмена, который получил рейтинг R (до 17 лет), однако самого Бэтмена в нем не будет. Зрители познакомятся с историей Артура Флека, незаметного и скромного юмориста, который лично сталкивается со всеми ужасами Готэм-Сити и постепенно превращается в того, кто будет главным страхом города.

Кролик Джоджо/Jojo Rabbit

Премьера: 18 октября

Режиссер:Тайка Вайтити

Дети часто придумывают себе вымышленных друзей. Но что делать, если этот друг - Адольф Гитлер? Фильм "Кролик Джоджо" основан на книге Кристины Люненс "Небо в клетку" (Caging skies). Главный герой - немецкий мальчик Джоджо, который после потери отца на Второй мировой войне, не может найти свое место в жизни. Все становится еще сложнее, когда он узнает, что мать прячет на чердаке еврейскую девочку. Перед Джоджо встает идеологический вопрос "что делать", и помочь ему в этом должен Гитлер. Интересно, что режиссер сам исполнил роль фюрера.

Король/The King

Премьера: 1 ноября

Режиссер:Дэвид Мишо

Исторический фильм Netflix об английском короле Генрихе V. После смерти отца, молодой Генрих наследует трон, войну и весь хаос, вызванный столетней войной. Сюжет и сценарий основаны на исторических хрониках, написанных Уильямом Шекспиром в 1598. Главную роль играет Тимоти Шаламе, также в фильме снимаются Джоэл Эдгертон, Роберт Паттисон и Бен Мендельсон.

Ирландец/The Irirshman

Премьера: 1 ноября

Режиссер: Мартин Скорсезе

"Ирландца" Мартин Скорсезе планировал снять много лет. Уже в 2014 году он договорился с Аль Пачино на участие в проекте. Сюжет основан на романе американского писателя Чарльза Брандта - "Я слышал, ты красишь дома". Фрэнк Ширан, ветеран Второй мировой, мафиози и тот самый "Ирландец". Его обвиняют в смерти двадцати пяти гангстеров и лейбориста Джимми Хоффа.

Сиротский Бруклин/Motherless Brooklyn

Премьера: 1 ноября

Режиссер: Эдвард Нортон

Вторая полноценная режиссерская работа Эдварда Нортона после фильма "Сохраняя веру", который был снят девятнадцать лет назад. Главную роль исполняет сам Эдвард, также в фильме снялся Брюс Уиллис и Уиллем Дефо. Нортон играет роль личного детектива, Лайонела Эссрога, который страдает синдромом Туррета. Его под крыло берет опытный детектив Фрэнк Минна и показывает как использовать синдром на благо своего дела. Но его неожиданно убивают, и Лайонел ставит перед собой цель - найти убийцу.

Брачная история/Marriage Story

Премьера: 6 ноября

Режиссер: Ной Баумбах

История о сложностях развода театрального режиссера и его жены актрисы. Они начинают cпорить о правах опеки над ребенком. Все это подталкивает их к крайностям, как в личной жизни, так и в карьере. Студия необычно подошла к продвижению картины. Было выпущено сразу два трейлера, один от лица жены (Скарлетт Йоханссон), второй от лица мужа (Адам Драйвер).

Лапочка/Honey Boy

Премьера: 8 ноября

Режиссер: Альма Харель

Шайа Лабаф, наверное, одно из самых ярких лиц в Голливуде за последнее время. Чего только стоят его манифесты на фоне зеленого экрана, диалог в лифте или лайфстрим просмотров собственных фильмов. Сценарий для "Лапочки" он написал основываясь на своей биографии. В основе лежат отношения с отцом на двух разных этапах жизни: когда Шайа был еще мальчиком и когда он уже стал самостоятельным актером.

Ford против Ferrari/Ford Vs Ferrari

Премьера: 15 ноября

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Фильм рассказывает о главном противостоянии в мире автогонок. События разворачиваются в 1966 году, когда компания Ford решила ворваться в мир автогонок и забрать себе звание победителей гонки "24 часа Ле-Мана". А в то время фаворитами и регулярными победителями были Ferrari. Но Генри Форд II объединил силы с самыми крупными именами автоиндустрии чтобы создать новый болид, способный побить итальянского "коня". Главные роли исполняют Кристиан Бейл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал и Джош Лукас.

Радегунд/A Hidden Life

Премьера: 13 декабря

Режиссер: Терренс Малик

Терренс Малик снял трагичную историю Франца Егерштеттера - австрийца, благочестивого католика, который отказался служить в вермахте. За это Франц будет впоследствии казнен третьим Рейхом. Но спустя много лет Франц станет символом австрийского сопротивления, а также будет причислен к лику святых в католической церкви как покровитель мужей.

1917

Премьера: 25 декабря

Режиссер: Сэм Мендес

Новый фильм Сэма Мендеса призван воскресить личные истории солдатов, участвовавших в Первой мировой войне, но не дошедших до нас за давностью событий. "1917" - это история о двух британских солдатах, которых отправляют на задание, где им суждено умереть. Их задача - предупредить батальон солдат о готовящейся засаде. История частично основана на историях дедушки Сэма - писателя Альфреда Мендеса.