Подборка фильмов, основанных на исторических событиях

"Основано на реальных событиях" - эту фразу часто используют как один из способов придать веса фильму. Однако, часто сюжет и события максимально отдалены от исторических событий и реалий. Оправдывают это обычно креативными решениями и тем, что реальность превращает кино в документалистику. Мы решили это всё опровергнуть и собрали несколько фильмов, которые фокусируются на конкретных исторических событиях и за основу берут именно "реализм".

The King/Король

Историческое событие: Битва при Азенкуре и правление Генриха V

Режиссер: Дэвид Мишо

Год выпуска: 2019 год

Генрих V был одним из лучших королей Англии. За свой относительно короткий период правления, он смог объединить Англию под единным знаменем, во время Столетней войны довел армию до Парижа и впоследствии стал наследником французского трона, согласно договору в Труа. По факту из-за Генриха V Франция была под угрозой исчезновения как независимого государства. Все его подвиги были увековечены Шекспиром в его исторических хрониках. На них и основан фильм "Король". Несмотря на те самые "креативные" решения, авторы фильма подошли с огромным уважением к исторической достоверности средневековых сражений. В фильме показаны главные военные подвиги Генриха - Осада Арфлёра и Битва при Азенкуре. Постановщики детально подошли к воссозданию этих событий, что, конечно, сказалось на эпичности. То есть, там не увидишь масштабных сцен осад и рыцарей, рассекающих латы одним взмахом, что вызовет определенное уважение у любителей документальной точности.

Stalingrad/Сталинград

Историческое событие: Сталинградская битва

Режиссер: Йозеф Фильсмайер

Год выпуска: 1993 год

Мировые войны - бесконечный пул героических и эпичных историй. Однако, историю пишут победители и поэтому 95% всех фильмов про союзные войска. Но всегда интересно - каково это быть по другую сторону баррикад. Сталинградская битва - одно из главных сражений на территории СССР. Она была ключевой для дальнейших действий Советского Союза и стала одной из самых кровавых в истории (количество погибших составило приблизительно миллион человек). Если бы Вермахт смог захватить Сталинград, Союз бы лишился ключевой точки связи с Кавказом и центральными территориями союза. А Вермахт мог бы создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь страны. Однако, в ходе операции "Уран", советской армии удалось окружить захватчиков и прижать их к развалинам города. И фильм рассказывает историю немецких захватчиков, которые оказались в окружении. Режиссер документально показывает все ужасы войны - стертые рамки морали, иронию идеологии и жестокость русской зимы.

Munich/Мюнхен

Историческое событие: Операция "Гнев божий"

Режиссер: Стивен Спилберг

Год выпуска: 2005 год

Израильская разведка "Моссад" считается одной из самых эффективных и жестоких организаций в мире. Вероятно палестинская террористическая организация "Черный сентябрь" об этом не задумывалась. В 1972 году они организовали теракт во время Олимпийских игр в Мюнхене. В результаты было убито 17 человек, 11 из них - члены израильской олимпийской сборной. "Моссад" не мог оставить такое событие безнаказанным. Была организована спецоперация "Гнев божий". Название говорит за себя. Цель операции - уничтожить всех членов "Черного сентября", причастных к теракту. В результате было убито несколько десятков человек по всему миру. Фильм "Мюнхен" наглядно показывает возможности израильской разведки, включая неожиданные и жестокие способы убийства причастных лиц. Конечно, не обошлось и без фикции в лице загадочного французского магната.

Zero Dark Thirty/Цель номер один

Историческое событие: Операция "Копье Нептуна"

Режиссер: Кэтрин Бигелоу

Год выпуска: 2012 год

После 11 сентября главным врагом США стал лидер террористической организации "Аль-Каида", Усама бен Ладен. Его пытались вычислить и уничтожить бесчисленное множество раз. Удалось это сделать в 2011 году, благодаря усилиям ЦРУ, администрации президента Обамы и спецподразделения DEVGRU. Когда были получены все необходимые разведданные, началась подготовка к операции "Копье Нептуна". Второго мая 2011 года, укрытие Усамы подвергается атаке спецподразделением DEVGRU. Бойцы были разделены на две группы по 12 человек. Операция началась ночью. В ходе операции были убиты трое мужчин, одна женщина и сам Усама бен Ладен. Фильм Кэтрин Бигелоу посвящает большую часть хронометража подготовке к этой операции. Один из реальных участников операции после просмотра фильма сказал: "Он реалистичный настолько, насколько кино может быть реалистичным".

First Man/Человек на Луне

Историческое событие: Аполлон-11 и высадка на Луну

Год выпуска: 2018 год

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Первая высадка на Луну - одно из величайших свершений человека. Причем как исторически, так и политически для США. Штаты очень сильно отставали в космической гонке от СССР. И NASA решили в один шаг перепрыгнуть все достижения - высадив человека на Луну. Но будем откровенными, в кино и медиа - это избитая тема. О ней снято бесчисленное множество фильмов, сюжетов и документалок. Что делает фильм "Человек на Луне" особенным? Подход Дэмьена Шазелла и всей съемочной группы к созданию атмосферы фильма. Режиссер неоднократно говорил, что хочет воссоздать кадры максимально похожие на реальные события. Изначально все было отснято на 35-мм пленку. Но когда команда отсматривала кадры, им они показались слишком "киношными". И чтобы создать ощущение аутентичных кадров из 60-х, было решено использовать 16-мм пленку. Она давала необходимую мягкость и зернистость кадрам на Земле, которые отлично контрастируют со съемками "на Луне", где все снималось под полный формат IMAX.

All the President's Men/Вся президентская рать

Историческое событие: Уотергейтский скандал

Режиссер: Алан Пакула

Год выпуска: 1976 год

70-е - это времена, когда журналистика могла повлечь за собой реальные политические изменения. "Уотергейтский скандал" - история о том как члены администрации президента Никсона нелегально прослушивали и фотографировали внутренние документы штаба демократов. Впоследствии Никсон все же был переизбран на второй срок. Однако, спокойно досидеть ему не удалось. По делу "Уотергейта" началось расследование, начались волнения среди населения. В 1974 году президент Никсон ушел в отставку. Это был первый случай в истории США, когда президент при жизни досрочно освободил должность. Огромную роль в распространении информации о "Уотергейте" сыграли журналисты The Washington Post. На них и фокусируется фильм Алана Пакулы. Он был выпущен в 1976 году и получил четыре премии "Оскар" и бесчисленное количество номинаций. А в 2010 году его внесли в национальный реестр фильмов и библиотека Конгресса признала его "культурно, исторически и эстетически важным".