Подборка фильмов, которые доказывают, что одиночества не стоит бояться

Любовь – лейтмотив большинства фильмов. Не спорим, чувство прекрасное, но в противовес ему одиночество выставляется в качестве основного зла. Мы подготовили для вас подборку фильмов, герои которых доказывают обратное: одиночество и счастье – не взаимоисключающие понятия.

В диких условиях

Режиссер: Шон Пенн

Год: 2007

Фильм основан на реальных событиях. Главный герой бросает привычную жизнь, отдает накопленные средства в благотворительный фонд, отказывается от отношений и отправляется в путешествие автостопом. И пусть всё закончилось так, как закончилось, но сказать, что оставшись наедине с собой, герой не был счастлив, нельзя.

Неадекватные люди 2

Режиссер: Роман Каримов

Год: 2020

Если первая часть фильма Романа Каримова была про то, что "каждой твари – по паре" и всегда найдется человек, который примет тебя со всеми тараканами, то во второй части раскрывается обратное: порой отношения нас тормозят и сковывают. Важно просто отпустить, а время уделить самому себе.

Одиночество бегуна на длинную дистанцию

Режиссер: Тони Ричардсон

Год: 1962

Это история о Колине – воспитаннике исправительного учреждения, которому представился шанс на реабилитацию: у парня обнаружили талант к бегу. Во время забегов на длинные дистанции Колин остается наедине с собой. Иногда ответы на вопросы о собственных целях далеки от нашего понимания, и одиночество становится единственным способом добраться до истины.

Полночь в Париже

Режиссер: Вуди Аллен

Год: 2011

Герой Оуэна Уилсона сбегал в прошлое, к Хемингуэю, Фицжеральду, Пикассо, чтобы избежать отношений, в которых он был несчастлив. В итоге, только оставшись один, герой обретает собственное место в мире.

Порочные игры

Режиссер: Пак Чхан-ук

Год: 2012

Главная героиня – Индия Стоукер – вынуждена жить по правилам, установленными её безумной матерью и загадочным дядей. Она для себя – главный слушатель и лучший друг. Отношения здесь – болезнь, которую стоит избегать, а одиночество – панацея и ключ к свободе.

Отель "Гранд Будапешт"

Режиссер: Уэс Андерсон

Год: 2014

Тема одиночества здесь раскрывается через персонаж Густава – очаровательного одинокого консьержа. Но у него была любимая работа, которая способствовала его счастью.