Мы продолжаем рассказывать про безграничные чудеса нашей вселенной. На этот раз выбрали несколько интересных документальных фильмов и сериалов о покорении космоса, науке и будущем.

Cosmos : A Personal Voyage /Космос: персональное путешествие

Авторы: Карл Саган, Энн Друян, Стивен Сотер

Карл Саган – один из главных популяризаторов науки в мире. Его книжки посеяли в головах миллионов детей стремление к космосу. А в 1980 году было решено пойти дальше и снять сериал для массовой аудитории. Для канала PBS было снято 13 эпизодов, в которых Карл доступно рассказывал о космосе, физике, жизни на Земле и нашем месте во вселенной.

Cosmos : A Spacetime Odyssey /Космос: пространство и время

Автор: Энн Друян, Стивен Сотер

Новый “Космос” – это продолжение и перезапуск проекта Карла Сагана. На этот раз во главе с главным популяризатором науки современности – Нилом Деграсс-Тайсоном. За основу была взята похожая структура, в которой ведущий выступает рассказчиком и доступно рассказывает о вселенной. Эпизодов также 13, так как сериал стал оммажем проекту Сагана. Деграсс-Тайсон не раз рассказывал, что именно Саган когда-то повлиял на его решение посвятить свою жизнь космосу. "Мы встретились субботним утром, шел сильный снегопад. Карл Саган провел для меня экскурсию по лаборатории, подарил стопку книжек со своими автографами, довез меня до автобусной остановки" - вспоминает ученый о знакомстве с главным популяризатором науки 80-х.

Apollo 11/Аполлон-11

Режиссер: Тодд Дуглас Миллер

Все мы знаем про сложность проект высадки на Луну. На этот счет было снято бесчисленное количество документальных и художественных картин. Но у “Аполлон-11” 2019 года есть одно отличие – он не включает в себя закадрового текста, интервью и воссозданных кадров. Это 93 минуты уникальных, ранее засекреченных, реальных кадров запуска миссии Аполлон-11. Причем снято все было на 70мм пленку, а это значит картина доступна в 4К, 8К и даже 16К.

Mercury 13/ Меркурий 13

Режиссеры: Дэвид Сингтон, Хетер Уолш

Проект от Netflix, который рассказывает историю о так называемом проекте “Меркурий 13”. Это неофициальный, частный проект про 13 женщин-пилотов, мечтавших о космосе. Они хотели доказать, что женщинам есть место в космосе и планировали стать участниками официальной программы “Меркурий”. Документальный фильм затрагивает вопросы дискриминации и сексизма, но многие фактические данные были изменены в угоду зрелищности и политики. Так например проект никогда не носил название "Меркурий 13". Это название было придумано в 90-е для телепрограммы. Из-за этого многие аффилируют проект с НАСА, хоть они и не были связаны.

Sputnik Mania /Спутник мания

Режиссер: Дэвид Хоффман

Если для СССР и позже стран постсовесткого блока запуска первого “Спутника” – это праздник, то для США этот день стал сродни катастрофе. На деле из-за Спутника чуть было не началась Третья мировая война. Американское правительство опасалось атаки с орбиты и активно начало готовить превентивные меры. Документальный фильм “Спутник мания” расскажет о том как США переживали этот кризис и как нам удалось предотвратить глобальную катастрофу.

The Farthest – Voyager In Space/ Вояджер : дальше планет

Режиссер: Эмер Рейнолдс

“Вояджер-1” – одно из величайших достижений человека, аппарат, который покинул Солнечную систему. “Вояджер: дальше планет” расскажет историю этого приключения и людей, которые стояли за великим свершением. И, конечно, здесь раскроют секреты “золотой пластинки”. На ней указано местонахождение Земли для предполагаемых инопланетян.