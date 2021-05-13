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Подборка бессвязных тематических кинотрилогий

Культура | Кино

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий

Текст: Илья Юн


Тройка – простейшая первооснова. Три кита. Троица. Триумвират. Три точки опоры – основа архитектуры. Классическая трехактная структура любого произведения. Неудивительно, что творческие люди полюбили эту цифру. Это видно по количеству трилогий в кино. Но вместо банальной сюжетной разбивки, некоторые режиссеры объединяют фильмы тематически. Мы выбрали семь, заслуживающих внимание.

Three Colours/Три цвета

Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский
Год: 1993-1994

Хоть Кшиштоф и поляк, прославился он за счет трилогии о Франции. Три фильма названы по цветам флага страны – “Синий”, “Белый” и “Красный”. Тематическая основа трилогии – национальный девиз Республики: “Свобода, равенство, братство”. Но в фильмах нет романтизации старых устоев модерна. Сам режиссер объясняет этот выбор просто - он взял девиз Пятой республики только потому, что Франция дала денег на фильм.

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 1)
“Три цвета: Синий”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 2)
“Три цвета: Белый”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 3)
Три цвета: Красный


Dollars Trilogy/Долларовая трилогия

Режиссер: Серджо Леоне
Год: 1964-1966

“Долларовая трилогия” – отличный пример того, как образ можно сделать культовым. Клинт Иствуд всего за два года стал синонимом вестерна. Во многом это заслуга Серджио Леоне. Он дал жанру его стилистическую и визуальную основу, сделав Иствуда краеугольным камнем. Хотя фильмы между собой никак не связаны, и актер играет разных персонажей, персонаж всегда считывается.

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 4)
“За пригоршню долларов”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 5)
“На несколько долларов больше”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 6)
“Хороший, плохой, злой”


Trilogy of faith/Трилогия веры

Режиссер: Ингмар Бергман
Год: 1961-1963

Бергман хотел понять, как выглядит вера в 60-е. Так ли она необходима в современном мире? Обещание спасения, что это? Пустые слова или святая истина? Он решил дать ответ через любимое – кино. И раскрыл эти вопросы через кризисное состояние главной институции человеческой культуры – религии.

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 7)
“Сквозь тусклое стекло”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 8)
“Причастие”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 9)
“Молчание”


American frontier/Фронтирная трилогия

Режиссеры: Дени Вильнёв, Дэвид Маккензи, Тэйлор Шеридан
Год: 2015-2017

Хоть у каждого фильма трилогии разные режиссеры, сценарист один – Тэйлор Шеридан. Он показал разные аспекты американской глуши и скоп неразрешенных проблем: колониализм, расизм, ковбои, индейцы и иммигранты. Актуальные вопросы показаны максимально честно и жестко, без прикрас.

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 10)
“Убийца”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 11)
“Любой ценой”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 12)
“Ветреная река”


Depression/Депрессия

Режиссер: Ларс фон Триер
Год: 2009-2014

Ларс фон Триер и депрессия кажутся неразлучными. Связь настолько тесная, что режиссер снял об этом три фильма. В каждом сыграла Шарлотта Генсбур. Из названия понятно каким ощущением пропитаны картины. Каждый персонаж переживает либо депрессию, либо скорбь, либо апатию. Фон Триер говорил, что это в каком-то смысле отражение его личных переживаний и травматического опыта.

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 13)
Антихрист
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 14)
Меланхолия
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 15)
Нимфоманка


The Vengeance Trilogy/Трилогия о мести

Режиссер: Парк Чхан Ук
Год: 2002-2005

Месть кажется делом очень личным. Но Парк Чхан Ук видит в ней аллегорию процесса демократизации и становления капитализма в Южной Корее. В трех фильмах показаны все грани мести: от бесконтрольной жестокости до смиренного прощения.

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 16)
“Сочувствие господину Месть”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 17)
“Олдбой”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 18)
“Сочувствие госпоже Месть”


Apocalypse trilogy/Апокалиптическая трилогия

Режиссер: Джон Карпентер
Год: 1982-1995

Карпентер стал популяризатором неизбежности в кино. Конец света встречался в популярной культуре часто, но именно Карпентер сумел показать ужас безысходности апокалипсиса - от инопланетного ли мимикрирующего организма, самого Сатаны или первородного ужаса прямиком со страниц книг.

Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 19)
“Нечто”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 20)
“Князь тьмы”
Подборка бессвязных тематических кинотрилогий (фото 21)
“В пасти безумия”


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