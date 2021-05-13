Подборка бессвязных тематических кинотрилогий
Тройка – простейшая первооснова. Три кита. Троица. Триумвират. Три точки опоры – основа архитектуры. Классическая трехактная структура любого произведения. Неудивительно, что творческие люди полюбили эту цифру. Это видно по количеству трилогий в кино. Но вместо банальной сюжетной разбивки, некоторые режиссеры объединяют фильмы тематически. Мы выбрали семь, заслуживающих внимание.
Three Colours/Три цвета
Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский
Год: 1993-1994
Хоть Кшиштоф и поляк, прославился он за счет трилогии о Франции. Три фильма названы по цветам флага страны – “Синий”, “Белый” и “Красный”. Тематическая основа трилогии – национальный девиз Республики: “Свобода, равенство, братство”. Но в фильмах нет романтизации старых устоев модерна. Сам режиссер объясняет этот выбор просто - он взял девиз Пятой республики только потому, что Франция дала денег на фильм.
Dollars Trilogy/Долларовая трилогия
Режиссер: Серджо Леоне
Год: 1964-1966
“Долларовая трилогия” – отличный пример того, как образ можно сделать культовым. Клинт Иствуд всего за два года стал синонимом вестерна. Во многом это заслуга Серджио Леоне. Он дал жанру его стилистическую и визуальную основу, сделав Иствуда краеугольным камнем. Хотя фильмы между собой никак не связаны, и актер играет разных персонажей, персонаж всегда считывается.
Trilogy of faith/Трилогия веры
Режиссер: Ингмар Бергман
Год: 1961-1963
Бергман хотел понять, как выглядит вера в 60-е. Так ли она необходима в современном мире? Обещание спасения, что это? Пустые слова или святая истина? Он решил дать ответ через любимое – кино. И раскрыл эти вопросы через кризисное состояние главной институции человеческой культуры – религии.
American frontier/Фронтирная трилогия
Режиссеры: Дени Вильнёв, Дэвид Маккензи, Тэйлор Шеридан
Год: 2015-2017
Хоть у каждого фильма трилогии разные режиссеры, сценарист один – Тэйлор Шеридан. Он показал разные аспекты американской глуши и скоп неразрешенных проблем: колониализм, расизм, ковбои, индейцы и иммигранты. Актуальные вопросы показаны максимально честно и жестко, без прикрас.
Depression/Депрессия
Режиссер: Ларс фон Триер
Год: 2009-2014
Ларс фон Триер и депрессия кажутся неразлучными. Связь настолько тесная, что режиссер снял об этом три фильма. В каждом сыграла Шарлотта Генсбур. Из названия понятно каким ощущением пропитаны картины. Каждый персонаж переживает либо депрессию, либо скорбь, либо апатию. Фон Триер говорил, что это в каком-то смысле отражение его личных переживаний и травматического опыта.
The Vengeance Trilogy/Трилогия о мести
Режиссер: Парк Чхан Ук
Год: 2002-2005
Месть кажется делом очень личным. Но Парк Чхан Ук видит в ней аллегорию процесса демократизации и становления капитализма в Южной Корее. В трех фильмах показаны все грани мести: от бесконтрольной жестокости до смиренного прощения.
Apocalypse trilogy/Апокалиптическая трилогия
Режиссер: Джон Карпентер
Год: 1982-1995
Карпентер стал популяризатором неизбежности в кино. Конец света встречался в популярной культуре часто, но именно Карпентер сумел показать ужас безысходности апокалипсиса - от инопланетного ли мимикрирующего организма, самого Сатаны или первородного ужаса прямиком со страниц книг.
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