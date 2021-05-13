Подборка бессвязных тематических кинотрилогий

Тройка – простейшая первооснова. Три кита. Троица. Триумвират. Три точки опоры – основа архитектуры. Классическая трехактная структура любого произведения. Неудивительно, что творческие люди полюбили эту цифру. Это видно по количеству трилогий в кино. Но вместо банальной сюжетной разбивки, некоторые режиссеры объединяют фильмы тематически. Мы выбрали семь, заслуживающих внимание.

Three Colours /Три цвета

Режиссер: Кшиштоф Кесьлевский

Год: 1993-1994

Хоть Кшиштоф и поляк, прославился он за счет трилогии о Франции. Три фильма названы по цветам флага страны – “Синий”, “Белый” и “Красный”. Тематическая основа трилогии – национальный девиз Республики: “Свобода, равенство, братство”. Но в фильмах нет романтизации старых устоев модерна. Сам режиссер объясняет этот выбор просто - он взял девиз Пятой республики только потому, что Франция дала денег на фильм.

“Три цвета: Синий” “Три цвета: Белый” “ Три цвета: Красный ”





Dollars Trilogy /Долларовая трилогия

Режиссер: Серджо Леоне

Год: 1964-1966

“Долларовая трилогия” – отличный пример того, как образ можно сделать культовым. Клинт Иствуд всего за два года стал синонимом вестерна. Во многом это заслуга Серджио Леоне. Он дал жанру его стилистическую и визуальную основу, сделав Иствуда краеугольным камнем. Хотя фильмы между собой никак не связаны, и актер играет разных персонажей, персонаж всегда считывается.

“За пригоршню долларов” “На несколько долларов больше” “Хороший, плохой, злой”





Trilogy of faith /Трилогия веры

Режиссер: Ингмар Бергман

Год: 1961-1963

Бергман хотел понять, как выглядит вера в 60-е. Так ли она необходима в современном мире? Обещание спасения, что это? Пустые слова или святая истина? Он решил дать ответ через любимое – кино. И раскрыл эти вопросы через кризисное состояние главной институции человеческой культуры – религии.

“Сквозь тусклое стекло” “Причастие” “Молчание”





American frontier /Фронтирная трилогия

Режиссеры: Дени Вильнёв, Дэвид Маккензи, Тэйлор Шеридан

Год: 2015-2017

Хоть у каждого фильма трилогии разные режиссеры, сценарист один – Тэйлор Шеридан. Он показал разные аспекты американской глуши и скоп неразрешенных проблем: колониализм, расизм, ковбои, индейцы и иммигранты. Актуальные вопросы показаны максимально честно и жестко, без прикрас.

“Убийца” “Любой ценой” “Ветреная река”





Depression /Депрессия

Режиссер: Ларс фон Триер

Год: 2009-2014

Ларс фон Триер и депрессия кажутся неразлучными. Связь настолько тесная, что режиссер снял об этом три фильма. В каждом сыграла Шарлотта Генсбур. Из названия понятно каким ощущением пропитаны картины. Каждый персонаж переживает либо депрессию, либо скорбь, либо апатию. Фон Триер говорил, что это в каком-то смысле отражение его личных переживаний и травматического опыта.

“ Антихрист ” “ Меланхолия ” “ Нимфоманка ”





The Vengeance Trilogy/ Трилогия о мести

Режиссер: Парк Чхан Ук

Год: 2002-2005

Месть кажется делом очень личным. Но Парк Чхан Ук видит в ней аллегорию процесса демократизации и становления капитализма в Южной Корее. В трех фильмах показаны все грани мести: от бесконтрольной жестокости до смиренного прощения.

“Сочувствие господину Месть” “Олдбой” “Сочувствие госпоже Месть”





Apocalypse trilogy /Апокалиптическая трилогия

Режиссер: Джон Карпентер

Год: 1982-1995

Карпентер стал популяризатором неизбежности в кино. Конец света встречался в популярной культуре часто, но именно Карпентер сумел показать ужас безысходности апокалипсиса - от инопланетного ли мимикрирующего организма, самого Сатаны или первородного ужаса прямиком со страниц книг.

“Нечто” “Князь тьмы” “В пасти безумия”



