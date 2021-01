Почему все ждут \"Малькольм и Мари\"?

5 февраля на Netflix выйдет драма Сэма Левинсона, одного из создателей сериала "Эйфория" - “Малькольм и Мари” - актерское кино о взаимоотношениях двух людей. Фильму уже пророчат Оскар. В главных ролях - Зендея и Джон Дэвид Вашингтон.

Кино на карантине

“Малькольм и Мари” – проект, созданный во время изоляции. Идея фильма пришла к Сэму Левинсону, когда пандемия приостановила съемки “Эйфории”. Сценарий был написан за 6 дней. Фильм снимали собственными силами: продюсерами выступили сам Левинсон, его жена, Зендея и Джон Дэвид Вашингтон. Съемки проходили в частном доме Caterpillar House, в Кармеле, Калифорния и длились всего две недели. На площадке не было ни гримеров, ни костюмеров - Зендея и Вашингтон готовили себя сами: по карантинному протоколу безопасности единовременно к работе допускалось не больше 12 человек.

Внутри сюжета

Малькольм (Джон Дэвид Вашингтон) – режиссер. Мари (Зендея) – начинающая актриса и его возлюбленная. Герои возвращаются с премьеры фильма Малькольма. В ожидании рецензий от критиков, Малькольм и Мари постепенно обличают все трещины в своих отношениях, недоступные невооруженному взгляду. Малькольм настолько погружен в себя, как в творца, что не замечает ничего вокруг. Не замечает он, в том числе, и Мари, которая обижена, что он забыл упомянуть ее в качестве музы во время своей речи. Мари обвиняет Малькольма в нарциссизме. Невысказанные обиды, хранившиеся годами, выходят наружу.

Сложившийся еще на съемках “Эйфории” союз Левинсона и Зендеи настолько органичен, что многие молчаливые кадры Мари передают больше, чем долгие реплики Малькольма. Ручная съемка на черно-белую пленку 32 мм добавляет происходящему атмосферу интимности. Зритель будто погружается в происходящее в реальном времени.

Больше, чем обычная история любви

Идея фильма вполне понятна и не нова. Критики успели найти сходства между “Малькольм и Мари” и “С широко закрытыми глазами” Кубрика, а также “Лица” Кассаветиса, на которого Левинсон и равняется. Невольно в голову приходит и сходство с нашумевшей “Брачной Историей” Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Скарлетт Йохансон в главных ролях. Но сегодня мы ценим кино не столько за уникальность идеи: нам важна эстетическая составляющая, актерский состав, и в этом “Малькольм и Мари” преуспели.

“Малькольм и Мари” раскрывает множество тем, без которых современное кино просто не может существовать - Малькольм недоволен тем, что его воспринимают не просто как режиссера, а как “черного” режиссера, ищет подвоха в отзывах критиков, считая, что они делают ему скидку, из-за неспособности абстрагироваться от расовой принадлежности режиссера. В фильме много отсылок ко “внутренностям” киноиндустрии - то ли режиссер таким образом раскрывает собственные боли, то ли пытается добавить стереотипности персонажу Малькольма. Мари в прошлом страдала от наркозависимости. Для Зендеи вжиться в подобную роль - уже привычное дело - она отлично справилась с этой задачей в “Эйфории”. Тема наркотиков близка и самому Левинсону - это часть его биографии. Отлично подобранная музыка, как “I Forgot to Be Your Lover” Уильяма Белла и “Get Rid Of Him” Дион Варвик, дополняет недосказанное героями.

“Малькольм и Мари” - это ответ на те странные обстоятельства, в которых мы оказались прошлой весной, когда заново узнавали тех, с кем жили бок о бок.