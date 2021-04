Почему стоит обратить внимание на анимационные фестивали

Когда мы говорим о фестивалях, в первую очередь имеем в виду кино. Анимационные фестивали упоминаются реже, но они имеют не меньшее культурное значение. По мере роста технологий растет и качество анимации: подключаются новые инструменты для её создания, в ход идут AR и VR-технологии, а сюжеты мультфильмов отражают актуальные социальные темы. В материале мы расскажем о пяти мультипликационных фестивалях и наиболее интересных лауреатах.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси

Фестиваль был основан в 1960 году. С 1998 года фестиваль в Анси проходит раз в год – в июне. Главные призы вручаются по трем основным номинациям: "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший полнометражный мультфильм" и "Лучший телевизионный мультфильм". Среди лауреатов фестиваля:

"Серый волк энд Красная Шапочка" – мультфильм для взрослых, снятый студией "Союзмультфильм";

"Дом из маленьких кубиков" – оскароносная короткометражка от японского режиссера Куино Като;

'Memorable' – короткометражный мультфильм о пожилом мужчине, страдающем деменцией.

Серый волк энд Красная Шапочка Дом из маленьких кубиков Memorable

Международный фестиваль анимации в Оттаве

Фестиваль был основан в 1975 году. Ottawa International Animation Festival – подразделение Канадского института кино. На сегодня это крупнейший фестиваль анимации в Северной Америке – ежегодно его посещают более 20 000 зрителей. Среди победителей фестиваля:

'Kill It and Leave This Town' – польский анимационный фильм ужасов, который снимали 14 лет;

"Ночь коротка, так что гуляй, девчонка" – полнометражный аниме-фильм режиссера Масааки Юасы;

"Персеполис" – автобиография девочки Сатрапи, совершеннолетие которой пришлось на время иранской революции.

Kill It and Leave This Town Ночь коротка, так что гуляй, девчонка Персеполис

Штутгартский международный фестиваль анимационного кино

Он был основан в 1982 году и к нашему времени заработал репутацию одного из самых важных событий в мире анимации. Фестиваль – это шанс для талантов из анимационной индустрии. Призовой фонд фестиваля составляет 90 000 евро, которые разделяются между лауреатами по 12-ти номинациям. Среди победителей феста:

"Кислотный дождь" – короткометражка про рейв-культуру и нетрезвое восприятие мира;

"Про маму" – трогательный анимационный фильм про материнскую любовь;

"Мальчик-призрак" – нуарный детектив о мальчике-невидимке.

Кислотный дождь Про маму Мальчик-призрак

Всемирный фестиваль анимационных фильмов в Загребе (Анимафест Загреб)

Самый старый анимационный фестиваль в Европе, который проводится с 1972 года. Анимафест был основан по инициативе Международной ассоциации анимационного кино. Загреб не случайно был выбран местом проведения – Загребская школа анимации имела репутацию одной из сильнейших. Среди лауреатов разных лет:

"Русалка" – мультфильм российского мультипликатора Александра Петрова;

"Вальс с Баширом" – анимационный фильм, основанный на истории ветерана Ливанской войны 1982 года;

"Мы не можем жить без космоса" – о неизведанном космосе и настоящей дружбе.

Русалка Вальс с Баширом Мы не можем жить без космоса

КРОК

Фестиваль проводился в СССР с 1989 года. После странами-организаторами "КРОК" были Россия и Украина, а с 2014 года – только Россия. "КРОК" примечателен своими локациями – фестивали проходят во время речных круизов на теплоходах. Среди лауреатов:

"Побег из курятника" – мультфильм #1 в списке самых кассовых кукольных фильмов;

"Кошачьи дни" – короткометражка о мальчике, который стал котом;

"Старик и море" – мультфильм режиссера Александра Петрова по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя.