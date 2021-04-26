Почему стоит обратить внимание на анимационные фестивали
Когда мы говорим о фестивалях, в первую очередь имеем в виду кино. Анимационные фестивали упоминаются реже, но они имеют не меньшее культурное значение. По мере роста технологий растет и качество анимации: подключаются новые инструменты для её создания, в ход идут AR и VR-технологии, а сюжеты мультфильмов отражают актуальные социальные темы. В материале мы расскажем о пяти мультипликационных фестивалях и наиболее интересных лауреатах.
Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси
Фестиваль был основан в 1960 году. С 1998 года фестиваль в Анси проходит раз в год – в июне. Главные призы вручаются по трем основным номинациям: "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший полнометражный мультфильм" и "Лучший телевизионный мультфильм". Среди лауреатов фестиваля:
"Серый волк энд Красная Шапочка" – мультфильм для взрослых, снятый студией "Союзмультфильм";
"Дом из маленьких кубиков" – оскароносная короткометражка от японского режиссера Куино Като;
'Memorable' – короткометражный мультфильм о пожилом мужчине, страдающем деменцией.
Международный фестиваль анимации в Оттаве
Фестиваль был основан в 1975 году. Ottawa International Animation Festival – подразделение Канадского института кино. На сегодня это крупнейший фестиваль анимации в Северной Америке – ежегодно его посещают более 20 000 зрителей. Среди победителей фестиваля:
'Kill It and Leave This Town' – польский анимационный фильм ужасов, который снимали 14 лет;
"Ночь коротка, так что гуляй, девчонка" – полнометражный аниме-фильм режиссера Масааки Юасы;
"Персеполис" – автобиография девочки Сатрапи, совершеннолетие которой пришлось на время иранской революции.
Штутгартский международный фестиваль анимационного кино
Он был основан в 1982 году и к нашему времени заработал репутацию одного из самых важных событий в мире анимации. Фестиваль – это шанс для талантов из анимационной индустрии. Призовой фонд фестиваля составляет 90 000 евро, которые разделяются между лауреатами по 12-ти номинациям. Среди победителей феста:
"Кислотный дождь" – короткометражка про рейв-культуру и нетрезвое восприятие мира;
"Про маму" – трогательный анимационный фильм про материнскую любовь;
"Мальчик-призрак" – нуарный детектив о мальчике-невидимке.
Всемирный фестиваль анимационных фильмов в Загребе (Анимафест Загреб)
Самый старый анимационный фестиваль в Европе, который проводится с 1972 года. Анимафест был основан по инициативе Международной ассоциации анимационного кино. Загреб не случайно был выбран местом проведения – Загребская школа анимации имела репутацию одной из сильнейших. Среди лауреатов разных лет:
"Русалка" – мультфильм российского мультипликатора Александра Петрова;
"Вальс с Баширом" – анимационный фильм, основанный на истории ветерана Ливанской войны 1982 года;
"Мы не можем жить без космоса" – о неизведанном космосе и настоящей дружбе.
КРОК
Фестиваль проводился в СССР с 1989 года. После странами-организаторами "КРОК" были Россия и Украина, а с 2014 года – только Россия. "КРОК" примечателен своими локациями – фестивали проходят во время речных круизов на теплоходах. Среди лауреатов:
"Побег из курятника" – мультфильм #1 в списке самых кассовых кукольных фильмов;
"Кошачьи дни" – короткометражка о мальчике, который стал котом;
"Старик и море" – мультфильм режиссера Александра Петрова по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя.
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