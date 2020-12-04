Почему подростковые сериалы - главный жанр современности
Чуть больше четырех лет назад вышел первый сезон "Очень странных дел" – одного из блокбастеров Netflix. За историей четырех детей, которые буквально на глазах превращались в подростков, следили все. Стриминг-сервисов, а вслед за ними и телевизионных империй, как прорвало – "Ривердэйл", "Леденящие душу приключения Сабрины", "13 причин почему" и многие другие проекты, для целевой аудитории которых сегодня уже придумали определение young adults, захватили платформы. Рассказываем, почему молодежные или teen-friendly сериалы - один из главных медиапроектов будущего.
Те, кто постарше, наверняка помнит "Беверли-Хиллз, 90210" - один из первых образцов подросткового шоу. Сердце детей нулевых трепещет при звучании имен Мия и Мануэль – главных героев теленовеллы "Мятежный дух". Поколение MTV признает, что "Турецкий для начинающих" для многих стал первым вариантом секспросвета. Все эти сериалы в свое время стали большими хитами, которые смотрели подростки по всему миру. Несмотря на внушительную фан-базу, эти шоу оставались жанровыми и не рассматривались как уникальный поп-культурный феномен. Некоторые так и вовсе де-факто относились к категории guilty pleasure (тот же "Мятежный дух"). Это и отличает проекты, которые снимаются сегодня - несмотря на четко проработанную аудиторию, их охотно смотрит и старший возрастной сегмент. Буквально – от миллениалов до бумеров.
Что может вызвать такую волну популярности? Во-первых, большинство шоураннеров подошли к подростковым сериалам с заведомо выигрышной стороны. Даже если главные герои - современные подростки или даже дети, сделаны они по канве сериалов 80-х, 90-х или нулевых. Что автоматически привлекает к себе более старший возрастной сегмент, который, очевидно, любит поностальгировать. Те же "Очень странные дела" или "Тьма" происходят в 80-х, "Ривердэйл" снят по комиксам и отсылает к книгам Стивена Кинга, "Леденящие душу приключения Сабрины" - и вовсе ремейк хита 90-х. Сегодняшние возможности позволяют сделать ту реальность ярче, насыщеннее, колоритнее, поэтому в нее с удовольствием погружаются даже те, кто в ней никогда не жил. Люди, чей подростковый возраст пришелся на нулевые, с удовольствием открывают для себя одну из самых богатых на поп-культуру эпох через призму сериалов.
Разумеется, игры на ностальгических чувствах не хватило бы для полноценного успеха. Более свежие сериалы - "13 причин почему", "Половое воспитание" и, конечно, "Эйфория" - еще одни безусловные хиты. С ними все немного сложнее. Сегодняшний мир крутится вокруг зумеров – компании по всему миру пытаются предсказать, что будут хотеть люди, которым сегодня от 15 до 25 лет. Очевидно, что именно они задают тренды в поп-культуре, и к ним уже прислушиваются и те, кто старше. Прикоснуться к их миру можно через сериалы - самый удобный и простой формат, с которым мы уже привыкли взаимодействовать на ежедневной основе. Есть спрос, будет и предложение. Стриминг-платформы научились делать очень гибкий продукт, который видоизменяется и подстраивается под сегодняшний день. Почти все сериалы полностью пронизаны темой соцсетей, более того, они с ними взаимодействуют. За счет этого создателям удается постоянно быть "в теме" и реагировать на сегодняшние запросы. "Половое воспитание" и "Эйфория" в этом плане образцово показательны. Буллинг, харассмент, сексуальное согласие, небинарность, поиск своей идентичности, популярность в соцсетях - вещи, которые сегодня обсуждаются в постах в Инстаграме, уже завтра появляются на экране. Так, например, второй сезон "Полового воспитания", который вышел весной этого года, уже обыгрывал тему эпидемии в первой же серии - правда, там это были хламидии.
Самый важный фактор, который можно назвать ключом к успеху, это открытость, с которой авторы позволяют себе говорить с новой аудиторией. Все возможно, рамок больше нет. Сериалы нового поколения можно назвать sex-friendly - в них открыто поднимаются даже самые неловкие, странные и смешные моменты, которые происходят в жизни подростков. Более того, в этих сериалах ты можешь выбирать кого любить, как себя идентифицировать, кем становиться в будущем. Твой цвет кожи, ориентация, гендерная идентичность, социальное положение - инклюзивность (как бы мы ни ругали создателей за спекуляцию на этих темах), что помогает охватить гораздо большее количество людей. Зрители же делают свой вклад в развитие популярности продукта. А людям постарше очевидно этой открытости не хватало - разве что "Секс в большом городе" поднимал неочевидные ситуации, в которых хоть раз оказывалась каждая.
Ну и не стоит исключать из расчетов простой маркетинговый план - стриминговым платформам необходимо думать о будущем и привлекать новые поколения зрителей. И лучше начать делать это как можно раньше. Можно задуматься: а что появилось раньше - курица или яйцо? Не простимулировали ли этот спрос сами компании? Вполне вероятно. Но, даже если так оно и есть, контент получился отличный.
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