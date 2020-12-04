Чуть больше четырех лет назад вышел первый сезон "Очень странных дел" – одного из блокбастеров Netflix. За историей четырех детей, которые буквально на глазах превращались в подростков, следили все. Стриминг-сервисов, а вслед за ними и телевизионных империй, как прорвало – "Ривердэйл", "Леденящие душу приключения Сабрины", "13 причин почему" и многие другие проекты, для целевой аудитории которых сегодня уже придумали определение young adults, захватили платформы. Рассказываем, почему молодежные или teen-friendly сериалы - один из главных медиапроектов будущего.

Те, кто постарше, наверняка помнит "Беверли-Хиллз, 90210" - один из первых образцов подросткового шоу. Сердце детей нулевых трепещет при звучании имен Мия и Мануэль – главных героев теленовеллы "Мятежный дух". Поколение MTV признает, что "Турецкий для начинающих" для многих стал первым вариантом секспросвета. Все эти сериалы в свое время стали большими хитами, которые смотрели подростки по всему миру. Несмотря на внушительную фан-базу, эти шоу оставались жанровыми и не рассматривались как уникальный поп-культурный феномен. Некоторые так и вовсе де-факто относились к категории guilty pleasure (тот же "Мятежный дух"). Это и отличает проекты, которые снимаются сегодня - несмотря на четко проработанную аудиторию, их охотно смотрит и старший возрастной сегмент. Буквально – от миллениалов до бумеров.

Что может вызвать такую волну популярности? Во-первых, большинство шоураннеров подошли к подростковым сериалам с заведомо выигрышной стороны. Даже если главные герои - современные подростки или даже дети, сделаны они по канве сериалов 80-х, 90-х или нулевых. Что автоматически привлекает к себе более старший возрастной сегмент, который, очевидно, любит поностальгировать. Те же "Очень странные дела" или "Тьма" происходят в 80-х, "Ривердэйл" снят по комиксам и отсылает к книгам Стивена Кинга, "Леденящие душу приключения Сабрины" - и вовсе ремейк хита 90-х. Сегодняшние возможности позволяют сделать ту реальность ярче, насыщеннее, колоритнее, поэтому в нее с удовольствием погружаются даже те, кто в ней никогда не жил. Люди, чей подростковый возраст пришелся на нулевые, с удовольствием открывают для себя одну из самых богатых на поп-культуру эпох через призму сериалов.

"13 причин почему" "Леденящие душу приключения Сабрины" "Очень странные дела" "Эйфория" "Половое воспитание"

Разумеется, игры на ностальгических чувствах не хватило бы для полноценного успеха. Более свежие сериалы - "13 причин почему", "Половое воспитание" и, конечно, "Эйфория" - еще одни безусловные хиты. С ними все немного сложнее. Сегодняшний мир крутится вокруг зумеров – компании по всему миру пытаются предсказать, что будут хотеть люди, которым сегодня от 15 до 25 лет. Очевидно, что именно они задают тренды в поп-культуре, и к ним уже прислушиваются и те, кто старше. Прикоснуться к их миру можно через сериалы - самый удобный и простой формат, с которым мы уже привыкли взаимодействовать на ежедневной основе. Есть спрос, будет и предложение. Стриминг-платформы научились делать очень гибкий продукт, который видоизменяется и подстраивается под сегодняшний день. Почти все сериалы полностью пронизаны темой соцсетей, более того, они с ними взаимодействуют. За счет этого создателям удается постоянно быть "в теме" и реагировать на сегодняшние запросы. "Половое воспитание" и "Эйфория" в этом плане образцово показательны. Буллинг, харассмент, сексуальное согласие, небинарность, поиск своей идентичности, популярность в соцсетях - вещи, которые сегодня обсуждаются в постах в Инстаграме, уже завтра появляются на экране. Так, например, второй сезон "Полового воспитания", который вышел весной этого года, уже обыгрывал тему эпидемии в первой же серии - правда, там это были хламидии.

Самый важный фактор, который можно назвать ключом к успеху, это открытость, с которой авторы позволяют себе говорить с новой аудиторией. Все возможно, рамок больше нет. Сериалы нового поколения можно назвать sex-friendly - в них открыто поднимаются даже самые неловкие, странные и смешные моменты, которые происходят в жизни подростков. Более того, в этих сериалах ты можешь выбирать кого любить, как себя идентифицировать, кем становиться в будущем. Твой цвет кожи, ориентация, гендерная идентичность, социальное положение - инклюзивность (как бы мы ни ругали создателей за спекуляцию на этих темах), что помогает охватить гораздо большее количество людей. Зрители же делают свой вклад в развитие популярности продукта. А людям постарше очевидно этой открытости не хватало - разве что "Секс в большом городе" поднимал неочевидные ситуации, в которых хоть раз оказывалась каждая.

Ну и не стоит исключать из расчетов простой маркетинговый план - стриминговым платформам необходимо думать о будущем и привлекать новые поколения зрителей. И лучше начать делать это как можно раньше. Можно задуматься: а что появилось раньше - курица или яйцо? Не простимулировали ли этот спрос сами компании? Вполне вероятно. Но, даже если так оно и есть, контент получился отличный.