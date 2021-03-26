Почему “Лига справедливости Зака Снайдера” самый важный фильм 2021

В марте состоялась неожиданная премьера. Директоры Warner Bros. говорили, что фильм никогда не выйдет, а критики скептично освистывали надежды фанатов. Вопреки всему, на стриминговых платформах выходит долгожданная, четырёхчасовая версия фильма “Лиги справедливости” от Зака Снайдера, которую в народе прозвали “снайдеркат”. Серверы HBO Max и Kinopoisk в момент премьеры упали, а фанаты забросали аггрегаторы оценок девятками и десятками. Сложная и откровенно провальная история киновселенной DC обернулась невероятным успехом, триумфом “справедливости”. Расскажем, как и почему “Лига” Зака Снайдера стала главным фильмом года.

Символ Эл – символ надежды

Изначально фильм “Лига справедливости” должен был выйти в 2017 году. Фильм был, по сути, завершен, но исполнительным продюсерам Warner Bros. не понравилась финальная версия Зака Снайдера. Было решено пригласить для работы режиссера “Мстителей” Джосса Уидона. Вместе они должны были переделать картину так, чтобы угодить руководству Warner Bros. К сожалению, Зак не смог продолжить работу из-за трагедии в семье - его дочь Отем покончила жизнь самоубийством. Режиссёр пытался отвлечься, продолжив работу над фильмом, но не смог. Руководство переложило ответственность на Джосса. Ему говорили, что видение Зака слишком мрачное и фильм должен стать “веселее”. В итоге Джосс переписал сценарий и переснял большую часть картины. Как показала практика, это было опрометчивым решением. “Лига” провалилась в финансовом плане, критики фильм уничтожили, а фанаты разочаровались. В Warner Bros. приняли решение пересмотреть дальнейшее развитие киновселенной.

‘Justice League’ Courtesy Warner Bros.

Здесь стоит задать вопрос управленцам студии. Если изначальная цель – повторить успех Marvel, зачем сажать в кресло такого своеобразного и своевольного режиссёра, как Зак Снайдер? Не лучше ли взять исполнителя “на поводке”, который сделает всё по запросу свыше? Снайдер с первого фильма киновселенной (“Человек из стали” 2013) начал реализацию собственного видения. Его фильмы категорически и принципиально не похожи на Marvel. Это другой подход, тон повествования, нарративный метод, даже цвета. Но каждый фильм, снятый по задумке Снайдера, был финансово успешным. А личные инициативы от Warner Bros. - в виде “Шазам!”, “Чудо-женщина 1984” и “Лига справедливости” (2017) - провалились.

После пертурбаций и мучений главные продюсеры Warner Bros. останавливают работу над киновселенной и раздумывают “что же делать дальше”. В это время фанаты узнают, что версия Снайдера была почти завершена, режиссёр это подтверждает. В тренды выходит хештег #ReleaseTheSnyderCut (выпустите версию Снайдера). В студии отнекиваются. Сначала говорят – такой версии не существует; потом – выход невозможен; в конце – релиз будет стоить слишком дорого. Преданные фанаты не останавливаются и запускают масштабную акцию. На Таймс-сквер были выкуплены рекламные баннеры, где гордо стоял хештег вместе с цитатами режиссёра и актёров. В небе красовался самолёт с рекламным плакатом “выпустите версию Снайдера”. Большая часть съемочной команды высказалась в поддержку Снайдера и его видения. Казалось, что повернуть такую закостенелую машину как Warner Bros. невозможно, но неожиданно для всех Снайдеркат стал официальным. На пересъемки выделили 70 миллионов, а премьера состоится на стриминг сервисе HBO Max.

‘Justice League’ Courtesy Warner Bros. ‘Justice League’ Courtesy Warner Bros. ‘Justice League’ Courtesy Warner Bros. ‘Justice League’ Courtesy Warner Bros.

#RestoreTheSnyderVerse

Фильм вышел и это однозначный успех. Это уникальный прецедент в истории популярной культуры. Корпорации не идут на поводу фанатов, режиссёров или креативного видения. Дело в деньгах. Снайдеркат появился согласно простейшему экономическому механизму – спрос/предложение. На фоне успеха снайдераката, пошла речь об эйеркате (Дэвид Эйер – режиссёр фильма “Отряд самоубийц”) и множестве других версий, которые погубили решения Warner Bros. Однако студия дала чётко понять, что заниматься этим никто не намерен, Снайдер – исключение. Фанаты победили, но только потому, что это выгодно студии. При этом Warner Bros. – это не последний голос в принятии решений. Студия принадлежит WarnerMedia, которая, в свою очередь, принадлежит AT&T. И, если “большие шишки” сверху скажут сделать эйеркат, – будет эйеркат. Сейчас в Warner Bros. говорят, что версия Снайдера – это не канон, продолжения не будет, а вселенную перезапустят. Учитывая успех новой “Лиги”, провал фильмов вне видения Снайдера и общий негатив к Warner Bros., решение крайне странное. Если очередной проект вселенной DC окажется провалом, возможно, в совете директоров студии будут изменения, а в главном кресле окажется человек, который всецело поддерживает видение Снайдера.

Да, всем правят деньги. Но ведь целевая аудитория супергеройского кино – это фанаты. А значит, именно они приносят деньги. Если их что-то не устраивает – это провал, как креативный, репутационный, так и финансовый. Снайдеру хватило смелости пойти против стандартов жанра, сделать не как Marvel. Warner Bros. решили диктовать свои условия. Но в надежде получить больше денег, они выстрелили себе в ногу. Под откос пошли не только сольные фильмы Снайдера, а вся вселенная. Ведь именно он по кирпичикам строил этот мир. И что бы не говорили критики, его мир нашёл свою аудиторию и огромную. Сейчас в тренды вышел новый хештег – #RestoreTheSnyderVerse (восстановите вселенную Снайдера). За день в Twitter набралось более миллиона постов, не говоря о других социальных сетях. И мы возвращаемся к спросу и предложению, второе пока отсутствует.

“Лига справедливости Зака Снайдера” – это показательный пример, что происходит, когда маркетологи вмешиваются в креативную работу. Получается такой монстр Франкенштейна, на которого без смеха посмотреть нельзя. Из-за недоверия режиссёру в минусе оказалась не только студия, но и вся команда, связанная с фильмом. “Лига справедливости Зака Снайдера” – это исключение, первый случай, когда корпорация пошла на поводу фанатов. Они доказали, что их слово – закон, потому что “клиент всегда прав”. Если клиент доверился Заку, значит, должна и студия. Мы верим, что это переломный момент не только для киновселенной DC, но и для всего Голливуда - искренний креатив восторжествует #RestoreTheSnyderVerse.