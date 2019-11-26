Почему еда в аниме такая аппетитная?

Даже в самой базовой и визуально простой японской анимации еда всегда будет показана сочной и аппетитной. На ум в первую очередь приходят работы студии Ghibli и Макото Синкая. Конечно, можно всё списать на педантичность и обсессивность японцев, их "культурные особенности", но любовь и трепетное отношение к еде уходит глубоко в историю народа. Попробуем разобраться в том, как аппетитная и красивая еда стала обязательной частью культуры.

Традиционная японская кухня в японском языке называется "вашоку". Слово вбирает в себя не только представление о конкретных блюдах, но и политическую, экономическую и социальную историю. В декабре 2013 года "вашоку" официально внесли в "Cписок шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества". Но что особенного в национальной кухне? Япония – это остров с феодальным правлением, власти которого предпочитали политику "закрытых дверей" до конца XIX века. Соответственно, не было и смешения культур. Да, там бывали редкие миссионеры и существовали портовые города, в которые пускали иностранцев. Но в остальном культура страны развивалась сама в себе, без влияния со стороны. Поэтому рацион населения ограничивался локальной продукцией – рисом, мисо, рыбой, пикули. Ограниченность обусловила и популярность ферментации (процесс контролируемого распада органических веществ), которая позволяла сохранять продукты дольше.

Так развились и свои определенные традиции, связанные с едой. Благодаря манге и аниме стала популярна фраза – "Итадакимас", которую персонажи говорят перед едой, традиционно сложив ладони вместе. Используют фразу в контексте понятия "Приятного аппетита", но дословно она переводится как "Я смиренно принимаю/получаю". Соответственно и смысл в эту фразу вложен немного иной. Корни его уходят в буддизм, который учит уважать всё живое. Это относится и к блюду (имеются в виду все – люди, которые имели отношение к приготовлению блюда – фермеры, охотники, повара, а также ингредиенты – растения, животные).

Особого интереса заслуживает традиция "Кайсэки". Это традиционный японский ужин с большим упором на этикет, подачу, изысканность и использование сезонных ингредиентов – по принципу европейской haute cuisine или "высокой кухни". Важнейшей его частью была сервировка – японские повара гордились композицией своих блюд. А традиции оформления были заимствованы из икебаны. С особым трепетом относятся и к утвари, которая должна обладать правильной формой, цветом, теплоотдачей, и к дополнениям вроде цветов, листьев и растений. Процесс наслаждения от созерцания красоты блюда и его составляющих называется "Кайсэки-рёри".

Нет ничего удивительного, что эти традиции перешли и в изобразительное искусство. Более того, появился отдельный поджанр аниме и манги “про еду”. Одна из первых серий – манга Oishinbo, которая рассказывает историю фуд-журналиста. Из классических можно выделить ещё “Самурай гурман”, а из современных – Food Wars!: Shokugeki no Soma.

Однако детализация, эстетика и “аппетитность” еды присутствуют и в аниме про волшебных ниндзя. В “Унесенных призраками” есть сцена, где семья главной героини попадает на бесплатный пир и начинает есть. Герои не могут остановиться и постепенно превращаются в свиней. Сцена должна символизировать человеческий грех, обжорство, потребление, желание. Но мы убеждены, что у зрителей потекли слюнки, когда им показали ломящийся стол. Мы не можем однозначно сказать, почему такое отношение сложилось именно к прорисовке еды. И если с технической точки зрения – это называется Sakuga (момент, когда качество анимации становится значительно лучше/дороже с целью придать ему эффектности или драматичности), то с культурной – у этого явления нет названия. И если для “гайдзинов” (иностранцев) – это что-то необычное, для японцев аппетитная еда – дух времени.