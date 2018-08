Почему стоит смотреть "Безумно богатые азиаты"

13 сентября в казахстанский прокат выйдет фильм "Безумно богатые азиаты". Несмотря на полностью неизвестный каст, в котором нет ни одной голливудской звезды уровня А, картина еще до выхода стала настоящим феноменом в соцсетях. Рассказываем, почему первый голливудский проект с полностью азиатским актерским составом заслуживает вашего внимания.

На самом деле, "Безумно богатые азиаты" – это книга.

Crazy Rich Asians – первый роман трилогии сингапурского писателя Кевина Квана, который частично основан на воспоминаниях из детства. В книге рассказывается история преподавателя экономики Рейчел, которая приезжает в Сингапур со своим бойфрендом и узнает, что тот – наследник одной из самых богатых семей Азии, и все женщины страны мечтают выйти за него замуж. Закулисье жизни сингапурской элиты знакомо автору Кевину Квану не понаслышке – его прадедушка был основателем старейшего банка Сингапура OСBC. Книга стала бестселлером и получила положительные отзывы от The New York Times, The Boston Globe и The Independent. Проект взяли в разработку еще в 2013 году, но съемки начались после того, как в 2016 году за проект взялась Warner. Bros.

Картина выходит в самый подходящий момент

Возможно, романтическая комедия и не получила бы такого освещения в прессе, если бы не идеально подобранный момент. На 88-ой церемонии "Оскар" в 2016 году стартовала кампания #OscarSoWhite, поднимающая проблемы инклюзии актеров других рас в американском кинематографе. Чуть позже в соцсетях поднимается скандал с исполнительницей роли Мотоко Кусанаги из фильма "Призрак в доспехах" Скарлетт Йоханссон – произошедшее называют откровенным вайтвошингом. Позже ситуация повторяется в фильме "Доктор Стрэндж", где персонажа азиатского происхождения играет Тильда Суинтон, и в ленте Netflix "Тетрадь смерти", где нет ни одного актера-азиата. Поэтому сегодня голливудский проект с полностью азиатским кастом - это заявление и попытка переменить ситуацию с расовым вопросом в лучшую сторону. Продюсеры фильма даже рассказывают, что одна "очень крупная и влиятельная" студия, которой они предлагали проект, предлагала поменять исполнительницу главной роли на женщину европеоидной расы. Но не срослось.

Фильм не отражает реальной ситуации

И хотя ироничное название фильма намекает на то, что сюжет фильма будет строиться вокруг высших слоев общества и их пороков, многие посчитали, что фильм не отражает реальной ситуации в Сингапуре. Buro 24/7 Singapore даже составили ироничный список того, как стать "безумно богатым азиатом". Впрочем, Кевин Кван все обвинения отрицает и уверяет, что разрушает стереотип о том, что азиаты - это лишь бедные, способные к математике трудяги. "Люди жаждут осмысленной динамичной истории о современной Азии. Это, возможно, самый мощный регион в мире, с миллиардами людей, которые живут невероятной жизнью. Никто не рассказывал эту историю с точки зрения азиатской семьи. Посмотрим, что произойдет" - говорит писатель.

Картина уже стала хитом проката

За первый пять дней лента собрала 39 миллионов долларов в домашнем прокате. "В самом начале мы планировали снимать фильм самостоятельно за небольшие деньги", - рассказывают продюсеры картины Нина Якобсон и Бред Симпсон. Но потом им удалось привлечь внимание продюсера Warner Bros. Кевина Цужихара, который активно взялся за проект и смог привлечь к нему внимание и финансирование. Сейчас вопрос лишь в том, как его оценят критики. Например, картина "Скрытые фигуры", где все главные роли исполнили актрисы-афроамериканки, собрала в мировом прокате 235 миллионов долларов и трижды была номинирована на "Оскар".

Автор продал книгу продюсерам за символическую сумму

Кван продал рукопись продюсерам за один доллар. Взамен он получил возможность на равных правах участвовать в создании фильма. Поэтому кастинг, съемки, пост-продакшен проходили при его непосредственном контроле. "Я не хотел, чтобы деньги все испортили" - рассказал Кевин Кван.