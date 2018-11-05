Первый раз в первый класс: что смотреть, если вы – новенький

Все мы когда-то были новичками. Задавали вопросы невпопад, начинали дружбу с не самыми подходящими персонажами, сталкивались с одиночеством среди множества людей и опытным путём узнавали негласные правила новой среды. Организаторы фестиваля Clique специально для Buro подобрали 8 фильмов, в которых главный герой находит своё место в новом окружении – будь то школа, университет, незнакомый город, ветеринарная школа или клиника для "лечения" от гомосексуализма.

"Парижское Воспитание" (2018)

Этьен поступает в киношколу Сорбонны и впервые приезжает в большой город, чтобы найти себя и свой авторский голос. Париж погружает его и таких же юных киноманов в бесконечные беседы о фильмах и смыслах существования. "Парижское воспитание" – свежий и очень честный взгляд на странный период жизни, сочетающий в себе надежду и отчаяние, поиски истины и уверенность в своей правоте, жгучее желание перемен и ленивое бездействие.

Фильм будет показан в рамках основной программы кинофестиваля Clique 16 ноября. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра "Арман", либо через систему онлайн-продажи билетов "Тикетон".

"Чудо" (2017)

"Чудо" – добрая, грустная и смешная история, которая возвращает веру в человечество. Она повествует об Остине Пуллмане – мальчике из обычной американской семьи, который впервые идёт в школу. У Остина редкое врождённое заболевание – синдром Тричера Коллинза, отчего его лицо деформировано, и до сих пор он был на домашнем обучении. Теперь Остину предстоит выпорхнуть из уютного семейного гнездышка, с его безусловным принятием, и впервые столкнуться с миром обычных детей.

"Общество мертвых поэтов" (1989)

Джон Китинг – новый преподаватель английской словесности в консервативном колледже. Джона в первую очередь волнуют не собственная репутация и следование программе обучения, а его ученики. Он хочет, чтобы каждый из них обрёл свой собственный голос в мире, где многие выбирают молчание или копирование других. Однажды студенты узнают от Джона о тайне "Общества мёртвых поэтов". Теперь, познав свободу самовыражения, каждый из учеников старается вырасти над собой.

"Смертельное влечение" (1988)

Вероника – одна из девчонок в популярной группе "Вереск" из школы Уэстерберг Хай. Этот clique устанавливает порядки в школе, но Вероника не поддерживает склонность группы к жестокости по отношению к другим. Её новый знакомый Джейсон Дин предлагает покончить с тиранией посредством убийства девушек из "Вереска", представив это как самоубийство. Поначалу Вероника думает, что всё это – пустые слова и ребячество, однако вскоре Джейсон переходит от слов к делу.

"Госпожа Америка" (2015)

Трейси – одинокая первокурсница, которая приехала в Нью-Йорк за типичным опытом студенческой жизни, но пока её реальность не очень похожа на былые фантазии. Представления Трейси о мире переворачиваются с ног на голову благодаря появлению в её жизни будущей сводной сестры Брук, которая втягивает Трейси в свои сумасшедшие приключения.

"Мечтатели" (2003)

Студент по обмену из Америки приезжает в Париж и знакомится с весьма эксцентричными братом и сестрой, которые проводят его в свой мир, существующий вне демонстраций и баррикад Парижа 1968 года. Трое друзей дни напролёт смотрят фильмы и вязнут в запутанной паутине своих психологических и сексуальных связей. Тем временем в Париже уже пахнет революцией.

"Сырое" (2016)

В обычной французской ветеринарной школе есть необычная традиция – каждый первокурсник обязан съесть кусок сырого мяса во время посвящения. Это даётся нелегко молодой вегетарианке Жюстин, но она пересиливает себя. Вскоре Жюстин понимает, что не может сопротивляться растущему голоду.

"Неправильное воспитание Кэмерон Пост" (2018)

В 1993 году девушку по имени Кэмерон Пост обвиняют в сексуальной связи с королевой выпускного бала, после чего консервативные дядя с тётей отправляют её на принудительное лечение в клинику для "лечения" от гомосексуализма. Теперь Кэмерон пытается найти своё место среди таких же изгоев. Сюжет фильма основан на одноименной книге Эмили Данфорт, опубликованной в 2012 году.

Эта картина будет показана в рамках основной программы кинофестиваля Clique 16 ноября. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра "Арман", либо через систему онлайн-продажи билетов "Тикетон".