Результаты скандальной премии “Оскар-2019”

91-я церемония дискредитировала себя по всем фронтам. Всё началось со скандала вокруг комика Кевина Харта, которого назначали ведущим церемонии, а потом обвинили в публикации (восьмилетней давности) гомофобного твита. Так "Оскар – 2019" остался без ведущего. По неизвестным причинам замену ему киноакадемия искать не стала. Затем на поверхность всплыли статьи о предвзятом и непрофессиональном подходе киноакадемии ко всему процессу. The Hollywood Reporter опубликовал целую серию анонимных признаний членов киноакадемии. Например, стало известно, что некоторые члены киноакадемии не видели половины номинированных фильмов и отдают голоса только за то, что видели. Кому-то не нравится рост Рами Малека, некоторые бросают просмотр фильмов на третьей минуте. Один академик в 2014 году проголосовал за "Левиафана" Звягинцева только потому, что ему понравился плакат фильма.

На Яндекс.Дзен вышла разгромная статья, которая призывает "наплевать и забыть" о премии. В статье подробно расписано, что все крупные премии – это способ заработать деньги, и к искусству кино "Оскар" не имеет никакого отношения. Зарабатывают эти деньги лишь крупные студии, что полностью извращает саму суть премии.

Тем не менее, результаты "Оскара – 2019" бредовыми назвать нельзя (за исключением, наверное, только казуса с Рами Малеком). По крайней мере в основных номинациях, чего нельзя сказать о технических. Как и ожидали многие, Альфонсо Куарон ушел с тремя наградами, в том числе, за лучшую режиссуру. Свою награду режиссер посвятил любимому оператору Эммануэлю Любецки. Оливия Колман обошла Глен Клоуз в номинации "Лучшая женская роль", хотя практически все эксперты делали ставки на Клоуз, а "Богемская рапсодия" обогнала всех по количеству побед. "Лучшим фильмом" года была признана "Зелёная книга".

Лучший фильм:

"Чёрная пантера"

"Чёрный клановец"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Зелёная книга"

"Рома"

"Звезда родилась"

"Власть"

Лучшая режиссёрская работа:

Спайк Ли ("Чёрный клановец")

Павел Павликовский ("Холодная война")

Йоргос Лантимос ("Фаворитка")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Адам МакКей ("Власть")

Лучшая операторская работа:

"Рома"

"Фаворитка"

"Звезда родилась"

"Работа без авторства"

"Холодная война"

Лучший актёр:

Кристиан Бэйл ("Власть")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Уиллем Дэфо ("Ван Гог. На пороге вечности")

Рами Малек ("Богемская рапсодия")

Вигго Мортенсен ("Зелёная книга")

Лучшая актриса:

Ялитца Апарисио ("Рома")

Гленн Клоуз ("Жена")

Оливия Колман ("Фаворитка")

Леди Гага ("Звезда родилась")

Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?")

Лучший актёр второго плана:

Махершала Али ("Зелёная книга")

Адам Драйвер ("Чёрный клановец")

Сэм Эллиот ("Звезда родилась")

Ричард Э. Грант ("Сможете ли вы меня простить?")

Сэм Рокуэлл ("Власть")

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс («Власть»)

Эмма Стоун ( «Фаворитка»)

Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Марина де Тавира («Рома»)

Лучший оригинальный сценарий:

"Фаворитка"

"Дневник пастыря"

"Зелёная книга"

"Рома"

"Власть"

Лучший адаптированный сценарий:

"Баллада Бастера Скраггса"

"Чёрный клановец"

"Сможете ли вы меня простить?"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Звезда родилась"

Лучший анимационный фильм:

"Остров собак"

"Суперсемейка 2"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Мирай из будущего"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Капернаум" (Ливан)

"Рома" (Мексика)

"Магазинные воришки" (Япония)

"Холодная война" (Польша)

"Работа без авторства" (Германия)

Лучший монтаж:

"Чёрный клановец"

"Богемская рапсодия"

"Фаворитка"

"Зелёная книга"

"Власть"

Лучшие спецэффекты:

"Мстители: Война бесконечности"

"Кристофер Робин"

"Человек на Луне"

"Первому игроку приготовиться"

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

Лучший саундтрек:

"Чёрная пантера"

"Чёрный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

Лучший дизайн костюмов:

"Баллада Бастера Скраггса"

"Чёрная пантера"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Две королевы"

Лучший документальный фильм:

"RBG"

"Minding the Gap"

"Свободный подъём в одиночку"

"Об отцах и сыновьях"

"Округ Хейл утром и вечером"

Лучшая песня

All the Stars – Кендрик Ламар, Энтони Тиффит ("Чёрная пантера")

I'll Fight – Дайан Уоррен ("RBG")

The Place Where Lost Things Go – Майр Шэймен, Скотт Уитман ("Мэри Поппинс возвращается")

Shallow – Леди Гага, Марк Ронсон, Энтони Россомандо, Эндрю Уайат ("Звезда родилась")

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings – Дэвид Роулингс и Гиллиан Уэлч («Баллада Бастера Скраггса»).