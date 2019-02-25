Результаты скандальной премии “Оскар-2019”
91-я церемония дискредитировала себя по всем фронтам. Всё началось со скандала вокруг комика Кевина Харта, которого назначали ведущим церемонии, а потом обвинили в публикации (восьмилетней давности) гомофобного твита. Так "Оскар – 2019" остался без ведущего. По неизвестным причинам замену ему киноакадемия искать не стала. Затем на поверхность всплыли статьи о предвзятом и непрофессиональном подходе киноакадемии ко всему процессу. The Hollywood Reporter опубликовал целую серию анонимных признаний членов киноакадемии. Например, стало известно, что некоторые члены киноакадемии не видели половины номинированных фильмов и отдают голоса только за то, что видели. Кому-то не нравится рост Рами Малека, некоторые бросают просмотр фильмов на третьей минуте. Один академик в 2014 году проголосовал за "Левиафана" Звягинцева только потому, что ему понравился плакат фильма.
На Яндекс.Дзен вышла разгромная статья, которая призывает "наплевать и забыть" о премии. В статье подробно расписано, что все крупные премии – это способ заработать деньги, и к искусству кино "Оскар" не имеет никакого отношения. Зарабатывают эти деньги лишь крупные студии, что полностью извращает саму суть премии.
Тем не менее, результаты "Оскара – 2019" бредовыми назвать нельзя (за исключением, наверное, только казуса с Рами Малеком). По крайней мере в основных номинациях, чего нельзя сказать о технических. Как и ожидали многие, Альфонсо Куарон ушел с тремя наградами, в том числе, за лучшую режиссуру. Свою награду режиссер посвятил любимому оператору Эммануэлю Любецки. Оливия Колман обошла Глен Клоуз в номинации "Лучшая женская роль", хотя практически все эксперты делали ставки на Клоуз, а "Богемская рапсодия" обогнала всех по количеству побед. "Лучшим фильмом" года была признана "Зелёная книга".
Лучший фильм:
"Чёрная пантера"
"Чёрный клановец"
"Богемская рапсодия"
"Фаворитка"
"Зелёная книга"
"Рома"
"Звезда родилась"
"Власть"
Лучшая режиссёрская работа:
Спайк Ли ("Чёрный клановец")
Павел Павликовский ("Холодная война")
Йоргос Лантимос ("Фаворитка")
Альфонсо Куарон ("Рома")
Адам МакКей ("Власть")
Лучшая операторская работа:
"Рома"
"Фаворитка"
"Звезда родилась"
"Работа без авторства"
"Холодная война"
Лучший актёр:
Кристиан Бэйл ("Власть")
Брэдли Купер ("Звезда родилась")
Уиллем Дэфо ("Ван Гог. На пороге вечности")
Рами Малек ("Богемская рапсодия")
Вигго Мортенсен ("Зелёная книга")
Лучшая актриса:
Ялитца Апарисио ("Рома")
Гленн Клоуз ("Жена")
Оливия Колман ("Фаворитка")
Леди Гага ("Звезда родилась")
Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?")
Лучший актёр второго плана:
Махершала Али ("Зелёная книга")
Адам Драйвер ("Чёрный клановец")
Сэм Эллиот ("Звезда родилась")
Ричард Э. Грант ("Сможете ли вы меня простить?")
Сэм Рокуэлл ("Власть")
Лучшая актриса второго плана:
Эми Адамс («Власть»)
Эмма Стоун ( «Фаворитка»)
Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
Рэйчел Вайс («Фаворитка»)
Марина де Тавира («Рома»)
Лучший оригинальный сценарий:
"Фаворитка"
"Дневник пастыря"
"Зелёная книга"
"Рома"
"Власть"
Лучший адаптированный сценарий:
"Баллада Бастера Скраггса"
"Чёрный клановец"
"Сможете ли вы меня простить?"
"Если Бил-стрит могла бы заговорить"
"Звезда родилась"
Лучший анимационный фильм:
"Остров собак"
"Суперсемейка 2"
"Ральф против интернета"
"Человек-паук: Через вселенные"
"Мирай из будущего"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Капернаум" (Ливан)
"Рома" (Мексика)
"Магазинные воришки" (Япония)
"Холодная война" (Польша)
"Работа без авторства" (Германия)
Лучший монтаж:
"Чёрный клановец"
"Богемская рапсодия"
"Фаворитка"
"Зелёная книга"
"Власть"
Лучшие спецэффекты:
"Мстители: Война бесконечности"
"Кристофер Робин"
"Человек на Луне"
"Первому игроку приготовиться"
"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"
Лучший саундтрек:
"Чёрная пантера"
"Чёрный клановец"
"Если Бил-стрит могла бы заговорить"
"Остров собак"
"Мэри Поппинс возвращается"
Лучший дизайн костюмов:
"Баллада Бастера Скраггса"
"Чёрная пантера"
"Фаворитка"
"Мэри Поппинс возвращается"
"Две королевы"
Лучший документальный фильм:
"RBG"
"Minding the Gap"
"Свободный подъём в одиночку"
"Об отцах и сыновьях"
"Округ Хейл утром и вечером"
Лучшая песня
All the Stars – Кендрик Ламар, Энтони Тиффит ("Чёрная пантера")
I'll Fight – Дайан Уоррен ("RBG")
The Place Where Lost Things Go – Майр Шэймен, Скотт Уитман ("Мэри Поппинс возвращается")
Shallow – Леди Гага, Марк Ронсон, Энтони Россомандо, Эндрю Уайат ("Звезда родилась")
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings – Дэвид Роулингс и Гиллиан Уэлч («Баллада Бастера Скраггса»).
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