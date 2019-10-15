Ответы на 19 \"стыдных\" вопросов главной героине фильма \"Томирис\"

1. Какая была ваша реакция, когда вам предложили роль Томирис?

Уточню: роль мне не предлагали. Мне предложили пройти кастинг. Первые впечатления от приглашения - легкое волнение, которое я поборола.

2. Как вас нашли?

Директор кастинга Жайна Абдиева нашла мои фотографии в интернете, потом отыскала мой аккаунт в Instagram, написала в директ и пригласила на кастинг.

3. Как вы готовились к роли? Пытались вжиться в роль?

Подготовка к роли началась с кастинга. Ведь для того чтобы пройти все этапы, необходимо уже вжиться в роль, понять, прочувствовать, пережить. Дальше - больше. С каждым этапом нащупывала, осознавала образ и состояние героини, очень помогли тренировки с каскадерами Nomad Stunts, костюмы, грим, степь, задачи режиссёра, правильно подобранная музыка, вера и поддержка всей съемочной группы.

4. Как долго шла подготовка к фильму?

В целом подготовка к фильму - точно не знаю, могу предположить, что около года. Моя подготовка длилась около 3-4 месяцев.

5. На какие курсы/кружки/уроки вы ходили для роли?

Каких-либо конкретных курсов, уроков или репетиций не было. Я встречалась с Ольгой Ландиной - актрисой театра и кино, мы вместе читали сценарий, обсуждали и работали над ним.

6. У вас был личный учитель по актерскому мастерству? Поделитесь самым полезным советом/уроком, который он/она вам дала.

Первым учителем и наставником стала Жайна Абдиева. С первых этапов кастинга она чётко ставила задачу и обозначала состояние, которое необходимо прожить в кадре. Далее на протяжении всего съёмочного процесса она наставляла и помогала понять сцену, войти в состояние, рассказала как не играть, а именно проживать свою героиню. Она мастерски подбирает нужные слова, могла наругать, разозлить для сцены, для состояния. Она была строга и требовательна, это собирало и вдохновляло.

7. Что было самое сложное в подготовке к фильму?

Пожалуй, физическая подготовка и тренировки. Несмотря на то, что я регулярно занимаюсь спортом, нагрузки были в 4-5 раз интенсивнее. Меня обучали верховой езде, фехтованию, выносливости, командной работе. К тому же, через физические нагрузки закаляется дух и характер.

8. Каково это - играть роль самой воинственной и великой кочевницы в мире? Вы чувствовали давление? Если да, то как с ним справлялись?

Осознавала и чувствовала высокую ответственность. Молилась Богу, просила помощи, силы, мудрости и чтобы не я, но сам Бог направлял и проявил царицу Томирис через меня, я - лишь канал.

9. Много ли было сцен, которые не вошли в финальную версию фильма? Если да, то какие?

Нет, не много. Всё что мы отсняли, по крайней мере с моим участием, вошло в фильм.

10. Вы продолжите кинокарьеру?

Хотелось бы. Мне очень понравилось работать в кинематографе - процесс создания фильма, съемки и атмосфера. Верю и надеюсь, что впереди будут интересные проекты и роли. Если такие будут, я с удовольствием продолжу карьеру.

11. Как бы вы оценили свою игру по 10-балльной шкале и почему?

7 - есть куда стремиться, чему учиться.

12. Почему в фильме не очень качественная цветокоррекция?

Насчёт цветокоррекции сказать ничего не могу, это не в моей компетенции. Но могу предположить, что такие тона и цвета были выбраны, чтобы максимально погрузить зрителя в те далекие времена, на глубину веков.

13. Что случилось с продюсеркой Анной Чакиртовой и почему ее отстранили?

Я знаю ровно столько же, сколько общественность: она пропала и была найдена. Продолжать работу на проекте не смогла по состоянию здоровья. Виделись на премьере фильма - она жива, здорова, выглядела прекрасно. Слава Богу.

14. Зачем добавили в фильм древние языки?

Для того, чтобы максимально воспроизвести историческую подлинность и погрузить зрителя в V-VI век до нашей эры. А разговаривая на этом языке на съемках, мы ощущали совсем иное состояние и атмосферу.

15. Что вам понравилось больше всего из всего опыта, связанного с фильмом?

Всё. А больше всего результат совместного труда, который останется в истории.

16. Ваша любимая и нелюбимая или сложная сцена из фильма.

Все сцены любимые, родные, пережитые. Сложные те, где моя героиня теряет родных и близких, ведь мне надо было тоже прожить это в кадре, а это очень больно и страшно.

17. Вас не смущает то, что сюжет фильма во многом не совпадает с реальностью или письменными доказательствами?

Меня смущает только то, что некоторые убеждены в "реальности и достоверности" художественных романов, например романа "Саки" Жандарбекова. Уже много раз мы объясняли, что фильм снят на основании летописи Геродота, по собственному сценарию, с определенной долей художественного вымысла. Но в основном сценарий строился на исторических источниках.

18. Какие были ожидания от съемочного процесса? Оправдались ли они?

Я даже больше скажу, съемочный процесс превзошел мои ожидания. Кино, съемки - абсолютно новая и неизведанная сфера для меня, поэтому каждый съемочный день я ждала с любопытством и предвкушением.

19. Был ли момент, когда вы пожалели о том, что согласились сниматься в фильме?

Нет, ни разу.