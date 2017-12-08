7 корейских фильмов, обязательных к просмотру

Корейская кинематография, несмотря на свою богатую историю, остается для массового зрителя загадкой – даже самые интересные работы редко добираются до отечественного проката. На международных площадках южнокорейские режиссеры показывают свои работы ежегодно – только на последнем Каннском кинофестивале было показано пять фильмов из Кореи. Интересуется корейским кино и Голливуд: американцы уже сняли ремейк "Олдбоя", на очереди – голливудские адаптации корейского триллера "Человек из ниоткуда", блокбастера о зомби "Поезд в Пусан", хоррора "Вопль", на который обратил внимание сам Ридли Скотт, и мелодрамы "Красота внутри". Главную роль в американском ремейке должна исполнить Эмилия Кларк. Обожает азиатское кино и Квентин Тарантино – в списке любимых фильмов режиссера в первой десятке – три фильма из Кореи.

Корейское кино разное. Любопытно, что в одной картине режиссеры любят смешивать сразу несколько жанров – фантастику, драму, комедию, хоррор. При этом везде прослеживается одна тема – жестокость. Даже в комедиях она показана максимально реалистично, грубо и честно. Редакция Buro 24/7 выбрала самые популярные и заслуживающие внимание корейские картины последних лет.

"Квемуль" – самый успешный в Корее фильм-катастрофа в 2006 году. Жителей маленького города терроризирует неизвестное существо, появившееся в ходе военного эксперимента. Его первой жертвой становится молодая девушка, на поиски которой отправляется отец.

По логике сюжет должен быть посвящен разгадке государственной тайны и поиску чудовища, но неожиданно концентрируется на взаимоотношениях внутри маленькой семьи. "Квемуль" – еще и кино с ярким политическим подтекстом, который отражает корейско-американские отношения. В частности, легкомысленное поведение американских вооруженных сил на территории Южной Кореи в 2000 году.

"Сквозь снег" режиссера Пон Чжун Хо основан на французском графическом романе Le Transperceneige. По сюжету в мире наступил ледниковый период. Те, кто выжил, находят убежище в высокотехнологичном поезде. Количество пассажиров достигает всего нескольких сотен, но социальная стратификация работает по тем же принципам, что и в обычной жизни. В хвостовой части поезда живут бедняки, которым приходится питаться капсулами, сделанными из насекомых. Ближе к носовой части локомотива расположились средний класс и богачи. С продвижением вперед люди становятся все богаче – от среднего класса к богатеям и подобию бога в локомотиве.

"Сквозь снег" – аллегория современного капиталистического общества, которое неминуемо движется навстречу катастрофе.

"Поезд в Пусан" – самая кассовая лента Южной Кореи и неизбитая интерпретация классического зомби-апокалипсиса. Его действие разворачивается в закрытом высокоскоростном поезде, в котором главная опасность – укушенная зомби женщина, распространяющая инфекцию среди пассажиров.

"Поезд в Пусан" высоко отмечен критиками. "Это не просто отличный боевик, но и социальная притча, спрятанная под жанровой поверхностью", – пишет о ленте Антон Долин.

Успевший стать легендарным фильм Пак Чхан Ука "Олдбой" основан на одноименной японской манге о мести, насилии и спасении. Они не связаны между собой, но атмосферно и тематически похожи. Картина рассказывает о бизнесмене-алкоголике О Дэ Су, который попадает в специализированную тюрьму на пятнадцать лет. В его камере имеется все необходимое для жизни, но нет окон. Единственный способ узнать о происходящем в мире – телевизор. С его помощью главный герой узнает, что его обвиняют в убийстве собственной жены, а улики были сфальсифицированы тюремщиками. О Дэ Су решает во что бы то ни стало отомстить своим обидчикам и осваивает приемы рукопашного боя.

"Олдбой" стал обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля в 2004 году.

"Мать" – один из самых трагичных и жестоких южнокорейских фильмов. Главные герои – недалекий парень Юн Дочжун и его мать, которая постоянно вытаскивает его из неприятностей. В один из вечеров юноша, сильно напившись, возвращается домой и встречает по дороге школьницу. На следующий день ее находят мертвой, и все подозрения падают на Юн Дочжуна. В итоге его арестовывают и отправляют в тюрьму. А мать начинает собственное расследование, чтобы доказать невиновность сына.

Азиатская и западная аудитории и критики приняли фильм на "ура". Из 109 отзывов на Rotten Tomatoes 104 – положительные.

В основе сюжета картины "Воспоминания об убийстве"лежит реальная история о целой серии убийств с 1986 по 1991 годы. Десять женщин разного возраста были найдены связанными, изнасилованными и убитыми. Несмотря на наличие ДНК и остальных улик, преступника так и не нашли.

Это дело расследуют два провинциальных специалиста, которые по факту не справляются со своими обязанностями. Для этого к ним командируют столичного сыщика. Вместе они узнают, что убийца выходит "на охоту" только в сильный ливень и нападает на девушек в красном. В истории Кореи это был первый зарегистрированный случай серийных убийств.

Одна из самых ярких картин Каннского кинофестиваля 2016 года от Пак Чхан Ука. События ""Служанки" развиваются в Викторианской Британии во времена ее оккупации японскими захватчиками. Молодая девушка Нам Сук Хи становится горничной у японки Хидеко, которую ждет богатое наследство. Как выясняется, Сук Хи – воровка, которая действует по приказу графа Фудзивары. Их четко продуманный план рушится, когда Сук Хи и Хидеко влюбляются друг в друга.

Несмотря на жестокие сцены, это очень красивая история об однополой женской любви. Фильм строго ограничили по возрасту из-за наличия сексуальных сцен и сцен насилия.

