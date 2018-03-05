“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды

В Лос-Анджелесе завершилась 90-я церемония награждения премии "Оскар". Главная интрига года – кто возьмет "Оскар" за лучший фильм – разрешилась в пользу "Формы воды" Гильермо Дель Торо. Главным соперником "Формы воды" значились "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" – главный и, пожалуй, самый важный фильм 2018 года, с зашкаливающим уровнем драматургии, в котором затронуто множество остросоциальных тем – от насилия до расизма. По мнению многочисленных критиков, "Форма воды", несмотря на всю свою техническую и визуальную безупречность, не дотягивает до работы Мартина МакДона. С другой стороны, такой исход "Оскара" – уже привычный. В прошлом году в категории лучший фильм победил "Лунный свет", хотя по всем прогнозам статуэтка должна была уйти "Ла-Ла Лэнду".

"Билбордам" не дали главную премию, но исполнителей главных ролей академики не обделили вниманием. Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой, а Сэм Рокуэлл – лучшим актером второго плана. Российский режиссер Андрей Звягинцев во второй раз остался без награды, лучшей иностранной картиной была признана "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. Самой большой неожиданностью стала победа баскетболиста Коби Брайанта в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" за фильм о самом себе "Дорогой баскетбол". Премию вручали актеры последнего фильма саги "Звездные войны" Марк Хэммил, Келли Мари Трэн, Оскар Айзек и помогал им дроид BB8.

Лучший фильм – "Форма воды"

Лучший режиссер – Гильермо Дель Торо ("Форма воды")

Лучшая мужская роль – Гэри Олдман ("Темные времена")

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая женская роль второго плана – Эллисон Дженни ("Тоня против всех")

Лучший оригинальный сценарий – "Прочь"

Лучший адаптированный сценарий – "Зови меня своим именем"

Лучший фильм на иностранном языке – "Фантастическая женщина"

Лучшая операторская работа – "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший дизайн костюмов – "Призрачная нить"

Лучший анимационный фильм – "Тайна Коко"