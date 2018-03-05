Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Культура / Кино

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды

Победители юбилейной церемонии

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды

Текст: Buro247.kz

В Лос-Анджелесе завершилась 90-я церемония награждения премии "Оскар". Главная интрига года – кто возьмет "Оскар" за лучший фильм – разрешилась в пользу "Формы воды" Гильермо Дель Торо. Главным соперником "Формы воды" значились "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" – главный и, пожалуй, самый важный фильм 2018 года, с зашкаливающим уровнем драматургии, в котором затронуто множество остросоциальных тем – от насилия до расизма. По мнению многочисленных критиков, "Форма воды", несмотря на всю свою техническую и визуальную безупречность, не дотягивает до работы Мартина МакДона. С другой стороны, такой исход "Оскара" – уже привычный. В прошлом году в категории лучший фильм победил "Лунный свет", хотя по всем прогнозам статуэтка должна была уйти "Ла-Ла Лэнду".

"Билбордам" не дали главную премию, но исполнителей главных ролей академики не обделили вниманием. Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой, а Сэм Рокуэлл – лучшим актером второго плана. Российский режиссер Андрей Звягинцев во второй раз остался без награды, лучшей иностранной картиной была признана "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. Самой большой неожиданностью стала победа баскетболиста Коби Брайанта в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" за фильм о самом себе "Дорогой баскетбол". Премию вручали актеры последнего фильма саги "Звездные войны" Марк Хэммил, Келли Мари Трэн, Оскар Айзек и помогал им дроид BB8.

Лучший фильм – "Форма воды"

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 1)

 

Лучший режиссер – Гильермо Дель Торо ("Форма воды")

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 2)

 

Лучшая мужская роль – Гэри Олдман ("Темные времена")

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 3)

 

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 4)

 

Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 5)

 

Лучшая женская роль второго плана – Эллисон Дженни ("Тоня против всех")

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 6)

 

Лучший оригинальный сценарий – "Прочь" 

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 7)

 

Лучший адаптированный сценарий – "Зови меня своим именем"

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 8)

 

Лучший фильм на иностранном языке – "Фантастическая женщина"

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 9)

 

Лучшая операторская работа – "Бегущий по лезвию 2049"

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 10)

 

Лучший дизайн костюмов – "Призрачная нить"

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 11)

 

Лучший анимационный фильм – "Тайна Коко"

“Оскар-2018”: как фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остался без главной награды (фото 12)

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

&quot;Оскар-2017&quot;: Победители
История человека-амфибии в новом фильме Гильермо Дель Торо &quot;Форма воды&quot;
Тотализатор &quot;Оскар-2018&quot;: делаем ставки

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще