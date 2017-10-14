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"Очень странные дела" и трейлер для пятницы, 13-го
Новый трейлер самого долгожданного сериала осени
"Очень странные дела" обзавелись свежим трейлером в пятницу, 13-го. Скоро Хэллоуин, а это значит, фанатам мини-сериала осталось ждать всего пару недель до премьеры второго сезона. Новый трейлер более подробно раскрывает детали сюжета.
Первый сезон закончился победой Уилла Байерса над таинственным существом с "обратной стороны" и воссоединением с семьей. Но прошлое не отпускает просто так – судя по кадрам, мальчик сам является порталом между мирами. Также становится ясно, что героиня Милли Бобби Браун, девочка Одиннадцать с телекинетическими способностями, вернется в Хокинс, чтобы помочь друзьям.
Подробностей о второй части было мало, но создатели шоу Мэтт и Росс Даффер сообщили, что новые эпизоды будут страшнее, чем первые. По их словам, акцент в новом сезоне будет сделан на сверхъестественных монстрах, которые населяют маленький городок штата Индиана.
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