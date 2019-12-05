Обжитое будущее: в чем секрет успешности "Звездных войн"?

Премьера первого фильма космической эпопеи состоялась в мае 1977 года. Уже 42 года сага о джедаях, дружбе и космосе – неотъемлемая часть современной культуры. "Звездные войны" сформировали наше представление о том, как должна выглядеть научная фантастика. А Лукас доказал, что с "мерча" можно заработать значительно больше, чем с проката. Все это сформировало огромную продуманную вселенную, армию фанатов и новую культуру потребления. Попробуем объяснить в чем секрет и почему люди до сих пор это смотрят.

Вестерн, война и фэнтези в космосе

Не совсем понятно в какую категория ставить "Звездные войны". В общем смысле фильмы можно причислить к жанру sci-fi (научная фантастика). Вся подходящая атрибутика присутствует: космические корабли и станции, невероятные технологии, голограммы и прочая псевдонаучная мелочь. Но Джордж Лукас построил свою историю по принципу классического мифа, а героев сделал на основе архетипов, что выделяло "Звездные войны" из массы. Режиссер неоднократно говорил, что вдохновлялся "Мономифом" Джозеффа Кэмпбелла и построил сюжет по его канонам. Но сконцентрируемся больше на тематике. К стандартной фантастике были добавлены традиционные фэнтэзийные элементы. Орден джедаев – это, по сути, героический и доблестный орден средневековых рыцарей. У них нет блестящих доспехов (их сменили на тканевые робы, намекая на их буддистскую философию), но зато есть мечи, пусть и световые. Они, совсем как в мифах и фэнтези, обладают особым символизмом и сакральным значением. У джедаев есть свой кодекс чести и даже некое подобие круглого стола. Ну а главный герой самой первой трилогии – простой крестьянин с фермы (влагодобывающей и высокотехнологичной) на пустынной планете. С мечтами о большом космосе ему подворачивается главное задание всей жизни - спасти принцессу. Традиционное фэнтези.

"Звездные войны" еще часто называют космическим вестерном. Но что такое вестерн? Изначально суть жанра заключалась в отображении рубежей Америки. Территория, на которую недавно ступила современная цивилизация. И все это сопровождается беззаконием и жестокими нравами. В этом смысле и фильмы про 90-е в СНГ можно назвать ответвлением вестерна, просто со своей уникальной эстетикой. А космос ведь не зря считается последним рубежом человечества. И в "Звездных войнах" показывают самые отдаленные уголки этой вселенной. Вестерн прослеживается даже в традиционных для жанра тропах: "мексиканское противостояние", дуэли по принципу, кто быстрее вынет пистолет или традиционная сцена в баре с характерной музыкой. И это, не касаясь эстетической стороны вопроса, вроде архитектуры, дизайна одежды и выбора оружия.

Также "Звездные войны" могут вполне сойти за военный фильм. В частности, Лукас использовал множество аллюзий к Второй мировой. Обратите внимание на схожесть Галактический Империи и Третьего Рейха, начиная от серой и черной униформы, заканчивая дизайном транспорта. Даже способ ведения боя, несмотря на невероятно продвинутые технологии напоминает войны начала 20-го века. Здесь и траншеи, и пулеметные гнезда, даже гранаты забрасывают в технику, как на земной войне.

Можно еще немного рассказать о космической опере, но суть не изменится. "Звездные войны" вобрали в себя множество жанров и Лукасу удается ими гармонично жонглировать. Это подходит под определение слова "пастиш", то есть художественное произведение, которое является имитацией стиля работы других авторов. Не нужно думать, что пастиш – это копирка. Пастиш скорее восхваляет оригинальные работы и идеи. Эти жанровое слияния, эксперименты и переплетения сделали эту сагу и вселенную особенной. Фильмы не ограничены рамками одного направления, они экспериментируют и демонстрируют разные аспекты жизни этого мира.

Космос, в котором живут люди

Лукас написал сюжет и основные идеи для вселенной своих фильмов еще в студенчестве. Он неоднократно говорил, что хотел создать ощущение "обжитого космоса". Имеется в виду будущее, которое будет действительно похоже на настоящий мир. Рассмотрим сначала другую классику научной фантастики – сериал "Звездный путь". В сериале изображено идеальное будущее. Человечество уже достигло утопии и отправилось покорять далекий космос. Все интерьеры буквально вычищены до блеска, а офицеры флота ходят в идеально выглаженной униформе. И как для сравнения начинаются "Звездные войны": к Люку на ферму приезжают торговцы Джавы на огромном ржавом Песчаном краулере. Он выглядит так, как будто его забыли в пустыне лет 200 назад. Их транспорт можно назвать буквальным "корытом", он скрипит, шумит и еле работает. Ничего удивительного, ведь Татуин (родная планета Люка) – это задворки галактики. Полузаброшенные развалины, охотники за головами, управители-милитаристы и бедняки – это реалии Татуина. И чтобы покинуть эту планету, герои ищут не силы сопротивления и не официальный транспорт Империи. Они ищут Хана Соло – контрабандиста, который работает с главными отбросами общества. Его корабль "Тысячелетний Сокол" все вокруг называют развалюхой, но Хан парирует тем, что один из быстрейших кораблей в галактике: "На этом корабле я дошёл до Кеселя менее чем за двенадцать парсеков".

Если в теории эта "поношенность" звучит неприятно, на деле она помогает погрузить зрителей в происходящее. Мир становится живее, и мы отчетливо понимаем, что здесь живут настоящие люди. Краска со временем трескается и выцветает.

Mandalorian Mandalorian Fallen Order Fallen Order

"Мандалорец" и Fallen Order

Рассмотрим еще несколько примеров из двух последних работ по вселенной – сериале "Мандалорец" и игре Fallen Order. Причем стоит отметить, что при провале новых фильмов (как среди критиков, так и среди фанатов), и сериал, и игра получили высокие оценки. Начнем с сериала. Он посвящен энигматичному представителю одного из кланов Мандалорцев – некогда великого воинственного народа. По атмосфере сериал очень похож на вестерн. Даже заглавная тема навеяна классикой от Эннио Морриконе. Собственно все повествование строится на этих маленьких деталях, которые показывают живой мир. Корабль главного героя называется "Лезвие бритвы". Их использовали еще до формирования Империи в качестве патрульных военных кораблей. На нем до сих пор можно увидеть элементы старой краски, которые намекают на далекое прошлое этого корабля. Мандалорец переориентировал предназначение судна и подготовил его для своей работы – охота за головами. Так появился специальный отсек под оружейный шкаф, и хранилище для карбонитных блоков, в которых Мандалорец перевозит свои цели. Особое внимание уделяется и доспехам героя. Мы видим, что после каждой последующей стычки они изнашиваются и со временем у него встает вопрос о полной его замене. Fallen Order, в силу особенностей медиума игры, фокусируется больше на локациях. Разработчики не побоялись масштаба и кинематографичности. Вы простой монтажник в "Гильдии разборщиков" – она занимается разбором старых кораблей и транспорта. Перед игроком открывается вид – гигантский заброшенный Звездный разрушитель типа "Венатор", времен "Войны клонов". Вдалеке виднеются ряды устаревших AT-TE. И на протяжении всей игры можно найти пережитки прошлого, которые напоминают, что здесь жили люди.

Очевидно, что "Звездные войны" стали успешными не только из-за смешения жанров и уникального подходу к эстетике и построению мира. Это огромная работа маркетологов, рекламщиков, аналитиков, критиков и фанатов. Но Лукасу удалось достигнуть этого необходимого эфемерного эффекта "обжитого космоса". Вплоть до того, что это эффект сохраняют уже 42 года.