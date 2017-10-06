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"Это самая сумасшедшая вещь, которую мы делали": Сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга
Абсурдная комедия про геймеров
Новый сериал актера и сценариста Сет Рогена - находка для любого, кто помешан на компьютерных играх. Главный герой сериала - геймер Джош Футтерман, который работает простым уборщиком. Неожиданно для самого себя Джош становится путешественником во времени. Он работает в компании, которой руководит доктор Крониш - ученый, намеренный вылечить герпес. А по ночам Джош тратит все время на видеоигру Biotic Wars, которая оказывается кадетской программой для суперсолдат из будущего. Выясняется, что разработки Крониша приведут к концу света и Джош просто обязан спасти мир.
Этот сатирический и немного абсурдный сюжет был придуман и снят Сетом Рогеном на пару с Эваном Голдбергом. Дружеские отношения двух коллег уже породили такие фильмы, как "Ананасовый экспресс" и "Конец света". "Очень странно рассказывать о комедийном проекте и не раскрыть спойлеры. Это самая сумасшедшая вещь, которую мы делали: комедия с настоящим сюжетом" - рассказал Роген о сериале.
Мировая премьера сериала состоится 14 ноября 2017 года на видеосервисе Hulu.
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