"Это самая сумасшедшая вещь, которую мы делали": Сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга

Новый сериал актера и сценариста Сет Рогена - находка для любого, кто помешан на компьютерных играх. Главный герой сериала - геймер Джош Футтерман, который работает простым уборщиком. Неожиданно для самого себя Джош становится путешественником во времени. Он работает в компании, которой руководит доктор Крониш - ученый, намеренный вылечить герпес. А по ночам Джош тратит все время на видеоигру Biotic Wars, которая оказывается кадетской программой для суперсолдат из будущего. Выясняется, что разработки Крониша приведут к концу света и Джош просто обязан спасти мир.

Этот сатирический и немного абсурдный сюжет был придуман и снят Сетом Рогеном на пару с Эваном Голдбергом. Дружеские отношения двух коллег уже породили такие фильмы, как "Ананасовый экспресс" и "Конец света". "Очень странно рассказывать о комедийном проекте и не раскрыть спойлеры. Это самая сумасшедшая вещь, которую мы делали: комедия с настоящим сюжетом" - рассказал Роген о сериале.

Мировая премьера сериала состоится 14 ноября 2017 года на видеосервисе Hulu.