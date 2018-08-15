Казахстанская онлайн-премьера нового фильма Милы Фахурдиновой "Птица поет пальцами"

Мила Фахурдинова – казахстанский режиссер, которая уже несколько лет живет и работает в Москве. Недавно Мила завершила производство своего полнометражного документального фильма и сценарий для новой картины. 16-минутная короткометражка "Птица поет пальцами" – её последняя работа, снятая в Казахстане с казахстанской командой.

"Птица поет пальцами" – вольная интерпретация пьесы Жана Кокто "Орфей", написанной в 1926 году. "От самой пьесы взято совсем немного. Скорее, это моя попытка использовать новый художественный язык при создании картины", – рассказывает режиссер. Главные роли исполнили Катерина Дзвоник и Марат Жумагул. Фильм был снят в течение семи дней в Алматинской области. Продюсером выступила Айнур Кангужина.

Мировая премьера короткометражного фильма прошла на кинофестивале Brno16 IFF в Чехии. Сейчас картина продолжает путешествовать по фестивалям, но теперь пользователи смогут посмотреть его в Сети.