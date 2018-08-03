Том Харди в роли Венома, новый "Озарк" и похудевший Джона Хилл: трейлеры недели

"Веном"

Еще один трейлер новой картины Marvel "Веном" про задиристого журналиста и врага Питера Паркера Эдди Брока в исполнении Тома Харди. Брок теряют работу после неудачного интервью с ученым и предпринимателем Карлтоном Дрейком (Риз Ахмед). Желающий отомстить бизнесмену Брок проникает на территорию корпорации, чтобы сделать репортаж об экспериментах над людьми, которые там якобы проводятся. Там журналист находит инопланетного паразита и по неосторожности сливается с ним. На экраны картина выйдет 4 октября.

"Озарк", 2 сезон

Второй сезон проекта Netflix о финансисте из Чикаго Марти Берде, который отмывает деньги мексиканского картеля в маленьком курортном городке Озарк. Вопреки планам Марти, в его бизнес позже включается вся семья - жена, 15-летняя дочь и десятилетний сын. Общее дело спасает супругов от развода, а детей - от невыносимой тоски провинциального городка. "Семейный Breaking Bad" - называют сериал пользователи соцсетей.

"Маньяк"

Очередной проект Netflix с оскаровской лауреаткой Эммой Стоун и Джона Хиллом. Черная комедия, снятая по мотивам одноименного норвежского шоу 2014 года, расскажет о двух незнакомцах, Энни (Эмма Стоун) и Оуэне (Джона Хилл), ставших участниками "загадочного фарма-эксперимента. По словам куратора (Джастин Теру), новое лекарство, которое он изобрел, способно навсегда избавить людей от психологических проблем - будь то разбитое сердце или психическое расстройство. Но все идет не по плану.

"Счастье в волосах"

Одна из немногих романтических комедий от Netflix. В центре сюжета - деловая и очень успешная Вайолет, у которой, кажется, есть все - идеальный бойфренд, отличная работа и роскошная укладка. В какой-то момент парень не оправдывает надежд, на работе все идет наперекосяк, а волосы начинают выпадать. Вайолет бреется налысо и учиться заново находить общий язык с собой и миром.

"Окончательный счет"

Еще одна вариация суперпопулярного сюжета "Заложницы" - у бывшего спецназовца в исполнении Дэйва Батисты похищают племянницу, и у него есть только полтора часа на то, чтобы спасти ее. Террористы, погони, взрывы, драки и Пирс Броснан в качестве главного злодея - отличный летний action movie.