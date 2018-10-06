Неузнаваемая Марго Робби и ремейк "1+1": новые трейлеры недели

"Неприкасаемые"

Американский ремейк одного из самых популярных французских фильмов последних лет. Миллионер Филипп, в исполнении Брайана Кренстона, остался парализованным и прикованным к инвалидному креслу в результате несчастного случая. Ему нужен постоянный помощник, но все, кого приводит ассистентка Ивонн (Николь Кидман), не устраивают Филиппа. В итоге работу получает бывший заключенный – общительный Делл (его роль исполнил Кевин Харт). Критики похвалили игру актеров, но, судя по рецензиям, ремейк все-таки уступает оригиналу.

"Вице-президент"

Новая политическая драма о самом влиятельном вице-президенте за всю историю Соединенных Штатов Америки. Дик Чейни – 46-й вице-президент при Джордже Буше-младшем. При этом Чейни имел весьма высокое влияние во власти – по многим вопросам не меньшее, чем сам президент. По мнению газеты Washington Post, Чейни был самым влиятельным вице-президентом в истории страны. А теперь сюрприз: его играет Кристиан Бейл. Придется постараться, чтобы узнать актера в новом образе. А роль Джорджа Буша-младшего исполнил лауреат "Оскара"-2017 Сэм Рокуэлл.

"Сорвиголова"

На Netflix появился первый полноценный трейлер третьего сезона сериала "Сорвиголова". Судя по трейлеру, антагонист Мэтта Мердока – Кингпин – сыграет одну из ключевых ролей в новом сезоне. Также в конце видео можно увидеть нового врага – самозванца, который также именует себя Сорвиголовой.

"Наркокурьер"

Эрл Стоун – одинокий старик. Его частный бизнес находится на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают работу водителя. Стоун поначалу соглашается, но быстро понимает, что таким путем стал наркокурьером для мексиканского картеля и попал в поле зрения сурового оперативника Агентства по контролю за оборотом наркотиков (его играет Брэдли Купер). Говорят, что это – очевидная номинация на "Оскар" для Клинта Иствуда.

"Мария – королева Шотландии"

Фильм об историческом противостоянии двух королев – Англии и Шотландии. Мария Стюарт, наследница шотландского престола, всю свою жизнь посвятила войне со своей кузиной – королевой Англии Елизаветой, а в результате серии заговоров была разоблачена и приговорена к смертной казни. Главные роли исполнили Сирша Ронан и Марго Робби.