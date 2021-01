Январь - месяц затишья. После декабрьской суеты всем нужно выдохнуть, успокоиться и отвлечься. Но для Netflix передышки не характерны: платформа генерирует новинки с потрясающей регулярностью. Делимся новинками января: ограбление Лувра иммигрантом из Сенегала, “Винкс” для взрослых, прогулки по Нью-Йорку в компании Фран Лебовитц, секреты спецагентов, уроки медитации и настоящие “Безумно богатые азиаты”.

Люпен

История о сенегальском иммигранте по имени Ассан Диоп (Омар Си), который пытается украсть из Лувра колье Марии-Антуанетты. Колье привлекает Ассана не просто так: 25 лет назад за его кражу незаслуженно был осужден его отец. Вдохновленный романами французского автора Мориса Леблана о джентльмене-грабителе Арсене Люпене, Ассан планирует действовать в лучших традициях своего кумира. Сериал побил абсолютный рекорд Netflix, набрав 70 миллионов просмотров за месяц.

Судьба: Сага клуба Винкс

Живая адаптация мультсериала Nickelodeon “Клуб Винкс”. Основа сюжета та же - в центре событий пятеро учениц волшебной школы-интерната “Алфея”. Блум, Стелла, Аиша, Муза и Терра борются с древним злом, параллельно раскрывая свои магические способности. В “Винкс” для взрослых не обошлось без любовных треугольников, алкоголя и наркотиков, за что сериал неоднократно подвергался осуждению.

Представьте, что вы в городе

Прогуляйтесь по Нью-Йорку вместе с Фран Лебовитц - американской писательницей и оратором. Документальный фильм снят Мартином Скорсезе, который является одним из самых преданных поклонников Лебовитц. В картине есть и местами довольно противоречивые, резкие и забавные комментарии эссесистки Лебовитц, и абсолютно сумасшедший город. Это не первый совместный проект Скорсезе и Лебовитц, ранее дуэт работал над проектом “Ораторское искусство”.

Spycraft (Искусство шпионажа)

Документальный сериал о секретных агентах, в котором на примере реальных историй раскрываются методы их работы. Большое внимание в сериале уделяется технологиям и инструментам. Раскрываются и детали отравления таких политических лидеров, как Степан Бандера или Виктор Ющенко. Всем фанатам Джеймса Бонда и тем, кому понравилось расследование Навального о собственном отравлении, Spycraft покажется достойным внимания.

Headspace: руководство по медитации

Сериал, созданный совместно с Headspace - онлайн-платформой для медитаций. В нем рассказывается, как медитативные практики помогают побороть стресс, справиться с болью и контролировать гнев. Анимированный сериал опирается на исследование нейробиолога Гарвардской медицинской школы - Сары Лазар - согласно которому за 8 недель медитативных практик мы можем достигнуть не только психологических, но и физиологических изменений - зоны мозга, отвечающие за обучение и память, увеличиваются, а те, что отвечают за тревогу и стресс - уменьшаются.

Империя гламура

Реалити-шоу, которое показывает, что персонажи сериала “Безумно богатые азиаты” существуют и в реальной жизни. Обилие роскоши, светские мероприятия, частные самолеты - за всем этим сложно разглядеть в героях реалити обыкновенных людей. Они перекрывают Родео Драйв ради празднования китайского Нового года и закрывают магазины для неспешного шопинга. История гламура - это “Keeping Up with the Kardashians” по-азиатски.