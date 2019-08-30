Новые сериалы: Кирстен Данст в роли экс-королевы красоты и возвращение Томи Шелби

Впереди долгих три дня выходных, и если у вас еще нет конкретных планов, рекомендуем запланировать просмотр новых сериалов - тем более за последние пару месяцев вышло несколько действительно стоящих проектов. Кирстен Данст в роли бывшей королевы красоты, новый проект от создателя "Отчаянных домохозяек", наркотики, подростковый секс и чувства в сериале "Эйфория", а также продолжение суперуспешных проектов "Охотник за разумом" и "Острые козырьки" - выбирайте подходящий вариант.

"Как стать богом в Центральной Флориде"

1992 год, маленький городок в Центральной Флориде и молодая вдова в исполнении Кирстен Данст, чья жизнь стремительно идет под откос. Бывшая королева красоты мечтает о роскошной жизни, но все что она может позволить себе на зарплату тренера в аквапарке - это пиво по выходным с соседкой в исполнении Бет Дитто. Самое интересное начинается в тот момент, когда она решает вложить деньги в финансовую пирамиду, которая обещает ей исполнение всех желаний. Эта черная комедия в десяти сериях уже успела снискать славу среди телезрителей, и кажется ее ждет продолжение - по крайней мере, так обещают продюсеры. Много юмора, трэша в хорошем смысле и удивительно некрасивый Александр Скарсгард непременно скрасят ваши выходные.

"Почему женщины убивают"

Новый проект от создателя культовых "Отчаянных домохозяек" Марка Черри рассказывает историю трех женщин из разных эпох - образцовой домохозяйки Джиннифер Гудвин из 50-х, роковой светской львицы в исполнении Люси Лью из 80-х и успешного адвоката Кирби Хауэлл-Баптист из нашего времени. Всех троих постигла одна беда - неудачный брак и изменяющие мужья. Трагикомедийный сериал рассказывает, как могут меняться времена, но не меняться нравы. Фанатам стильных постановок "Почему женщины убивают" понравится особенно - стилист в этом проекте постарался на славу.

"Эйфория"

Последний год HBO выпускает один бестселлер за другим - вслед за суперхитом "Чернобыль" последовала "Эйфория" - один из самых обсуждаемых сериалов сезона про подростковую наркотическую зависимость, комплексы и первый секс. Исполнительным продюсером стал Дрейк, а главную роль исполнила Зендая. В сериале собран полный набор школьных архетипов: молодая наркоманка Ру, закомплексованный качок Нетт, неловкая и полная Кэт, стесняющаяся своей девственности. Этот сериал - полная противоположность знаменитым подростковым комедиям нулевых, где "по средам носят розовое", а школьные будни далеки от реальностей.

"Охотник за разумом"

Триумфальный второй сезон успешного сериального проекта Финчера, посвященного становлению криминальной психологии. 70-е годы, Америка, всплеск серийных убийств по всей стране - двое агентов ФБР продвигают идею исследования мотивов уже заключенных убийц. Вместе они начинают проводить многочисленные интервью со "знаменитостями" - Тедом Банди, Ричардом Спеком и Эдмундом Кемпером. Правда, не у всех их методы вызывают одобрение, а некоторых они откровенно пугают. Во втором сезоне нам обещают появление суперзвезды - знаменитого Чарльза Мэнсона, создатель секты "Семья".

"Острые козырьки"

Проект, который не нуждается в представлении - "Острые козырьки" начались в 2013 году, и с тех пор стали культовым сериалом. История семья Шелби, бирмингемских букмекеров начала ХХ века, ставших самой влиятельной криминальной силой города, покорила зрителей по всему миру. Прическу "под Томаса Шелби" в исполнении Килианна Мерфи предлагают сделать в любом барбершопе, а в прошлом году запустилась отдельная марка, названная в честь паба из сериала. В новом сезоне Томи Шелби прокладывает свой путь наверх - теперь он уже не просто делец из Бирмингема, а член парламента.