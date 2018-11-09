Ужастики, драмеди и полеты в космос: новые сериалы на осень

"В свободном улете"

"В свободном улете" – самый необычный сериальный проект, который вам когда-либо доводилось видеть. Во-первых, жанр трудно определить - это и комедия, и драма, и триллер, и документальный фильм. Во-вторых, здесь нет связного сюжета, каждая серия - это отдельное высказывание, представляющее собой необычный микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений и анимации. Впрочем, посмотрите трейлер и поймете, что слова здесь излишни.

"Возвращение домой"

Директор реабилитационного центра для бывших солдатов Хайди в исполнении Джулии Робертс понимает, что на работе происходит нечто странное. Она знакомится с бывшим солдатом и вместе они пытаются выяснить причины творящейся чертовщины. Создателем "Возвращения" выступил Сэм Эсмейл - создатель "Мистера Робота", так что ждите той же тревожной атмосферы, которая будет преследовать вас на протяжении всего просмотра.

"Леденящие душу приключения Сабрины "

Ребут классического сериала 90-х годов "Сабрина - маленькая ведьма" от Netflix. Сюжет тот же самый - в 16 лет Сабрина узнает, что ей предназначено стать ведьмой. И на протяжение сериала она пытается выяснить – нравится ли ей это положение дел или нет. Отзывы о новом проекте смешанные - кто-то называет его идеальным сериалом для подростков (каковой и была оригинальная Сабрина), другие утверждают, что это очередной проект Netflix, написанный и снятый на коленке. Мы можем подсказать, смотреть вам этот сериал или нет. Если вам пришелся по душе "Ривердейл" (еще одна подростковая драма от вышеназванной компании), то и "Сабрина" залетит.

"Первые"

Действие происходит в недалеком будущем. Частная компания готовит экспедицию на Марс. По нелепой случайности происходит взрыв, и команда погибает. Капитан экспедиции запускает вторую экспедицию под началом опытного астронавта, которого на Земле держат тяжелые воспоминания о прошлом. Смотреть стоит тем, кому действительно понравился "Человек на луне" и тем кто очень хочет увидеть подтянувшегося и вообще помолодевшего Шона Пенна.

"Белая ворона"

Сериал для тех, кто скучает по "Сексу в большом городе" и "Девочкам". "Белая ворона" - смешной и остроумный сериал про двух тридцатилетних подруг и их жизнь в Лос-Анджелесе. Одна - успешный юрист в крупной фирме, которая часами не вылезает из дейтинг-приложений. Вторая - работает с подростками и не может закончить токсичные отношения с апатичным бойфрендом. Обе не знают, чего они хотят от отношений, себя и жизни в целом.

"Призраки дома на холме"

Качественный ужастик, который не даст вам заснуть как минимум неделю. Сюжет простой как пробка - семья, живущая в старинном доме на холме, сталкивается с потусторонними силами и пытается им противостоять. Проблема заключается в том, что призраки появляются из их собственных страхов, угрызений совести и воспоминаний. В основе сериала лежит готический роман Ширли Джексон 1959 года, который Стивен Кинг назвал "лучшей книгой о доме с привидениями". Забавный факт: режиссер сериала Майк Флэнеген родом из Салема, и по его словам, это наложило свой отпечаток на съемки.

"Баллада Бастера Скраггса"

Новый проект братьев Коэн в формате шести вестерн-новелл. Действие разворачивается в деревнях на Диком Западе, среди бескрайних американских прерий. Серии не связаны друг с другом, но их объединяет время и место действия. Состав звездный - Лиам Нисон, Джеймс Франко, Брендан Глисон. Изначально проект планировали как сериал, но позже просто объединили все шесть историй в один фильм-антологию.

"Салли навсегда"

Еще одна очень актуальная романтическая история в духе 2018 года. Салли живет со своим бойфрендом Дэвидом, и все бы хорошо, если бы тот не решил сделать ей предложение. Салли в шоке, и единственный выход, который она находит - это завести интрижку с другой девушкой. Поколению женщин, которые не знают, хотят ли они это заветное "замуж", посвящается.