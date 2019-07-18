Неон, VHS и холодная война: культовые фильмы 80-х

Клуб "Завтрак"/Breakfast Club

Режиссер: Джон Хьюз

1985 г.

Джон Хьюз начал свою работу в качестве режиссера с трилогии фильмов о взрослении. Каждая картина рассказывала о сложных подростков и их проблемах. А проблемы, в свою очередь, были отражением политического, культурного и социального состояния общества США 80-х годов. "Клуб 'Завтрак'" был вторым и самым успешным фильмом Джона. Все действия разворачивается в рамках одной школы, во время проведения очередного клуба "Завтрак" - так неформально называлась система школьных наказаний, когда детей оставляли на весь выходной день думать о содеянном. Главные герои - сбор архетипов американской школы: хулиган, спортсмен, ботан, изгой и отличница. Многие киноаналитики часто говорят, что беды героев - реальное отражение состояния страны (увеличивающееся количество разводов, повышенный процент суицидов среди подростков и другие). Так фильм показал не романтизированный образ крутых 80-х, а вполне реальные проблемы, связанные с реалиями времени.

Курьер/Courier

Режиссер: Карен Шахназаров

1986 г.

Период 80-х годов обладает своей уникальной эстетикой: яркие цвета, искаженные архитектурные формы, гипертрофированные элементы дизайна. Часто авторство приписывают группе Мемфис. Это была итальянская дизайнерская и архитектурная группа, основанная Этторе Соттсассом в 1980 году. Хоть они и базировались в Милане, в группу входили архитекторы со всего мира. Кроме Советского Союза, по понятным причинам. От того и визуальный стиль периода в СССР обладал своим характерным колоритом. Про фильм "Курьер" мы уже писали с точки зрения "перестройки" и с точки зрения юношеского максимализма и нигилизма. Но сейчас хочется обратить внимание именно на эстетику. Здесь нет неона и дорогих машин, но зато появились первые толстовки Adidas, громоздкие выпуклые телевизоры, яркие скейтборды и первые танцы под электронику.

Полицейский из Беверли-Хиллз/Beverly Hills Cop

Режиссер: Мартин Брест

1984 г.

Первый фильм из серии, которая сделала Эдди Мерфи популярным. Аксель Фоули - детройтский полицейский, который отправляется в Лос-Анджелес для расследования убийства своего школьного друга, под предлогом отпуска. Юмористические боевики про копов можно выделить в самостоятельный поджанр и "Полицейский из Беверли-Хиллз" по праву считается одним из прародителей. Типичные приемы: озлобленный босс, сцена с допросом, автомобильные погони и неестественно зловещий главный антагонист. Фильм получил премию "Оскар" в 1985 году за лучший оригинальный сценарий. После этого было решено снять еще два фильма, но они не пользовались таким же успехом.

Большой переполох в маленьком Китае/Big Trouble in Little China

Режиссер: Джон Карпентер

Год: 1986 г.

Джон Карпентер сам по себе икона эпохи. Он снял и написал саундтреки для главных картин 80-х: "Нечто", "Побег из Нью-Йорка", "Чужие среди нас". Одна из самых недооцененных его работ - "Большой переполох в маленьком Китае". Фильм провалился в прокате (и студия потеряла почти 14 миллионов долларов), но получил культовый статус. Так, например главный злодей Ло Пан вдохновил авторов игры Mortal Combat на создание Райдена. Режиссер Тайка Вайтити неоднократно говорил, что именно "Переполох" повлиял на стилистику фильма "Тор: Рагнарек". В 2015 году даже появились слухи о римейке с Дуэйном Джонсоном, который сыграл бы главную роль. Но сам Карпентер сказал, что очень противоречиво относится к идее римейка. Однако, в прошлом году уже началась работа над сиквелом.

Синий Бархат/Blue Velvet

Режиссер: Дэвид Линч

Год: 1986 г.

Удивительная комбинация "странности" Линча и броских 80-х. Молодой парень возвращается в родной город, после новостей об инсульте отца. Затем он находит отрезанное ухо, начинает собственное расследование, встречает загадочную женщину, наркоторговцев и начинается прочая мистика. Многие критиковали Линча, из-за того, что его сюжет не имел артистической ценности. Несмотря на это режиссер получил свой второй Оскар как "лучший режиссер". В дальнейшем картину признали и Американский институт киноискусства включил ее в список 10 лучших американских фильмов в жанре Mystery.

Балбесы/Goonies

Режиссер: Ричард Доннер

1985 г.

"Очень странные дела" - один из самых успешных проектов Netflix за последнее время. На экраны вышло уже три сезона, и создатели подтвердили четвертый. Но концептуально, сериал обязан фильму "Балбесы". Помимо очевидных сходств сеттинга, можно выделить сходства сюжета. И в "Странных делах" и в "Балбесах" главные герои - группа детей. Рассекают они на велосипедах и ищут нечто загадочное (что в итоге оказывается правдой). На YouTube даже есть трехминутное видео, которое покадрово сравнивает сериал с фильмом. После премьеры "Балбесы" довольно быстро стали культовыми, вплоть до того, что в городе Астория, штат Орегон (здесь разворачиваются события картины) проводят специальные ежегодные праздники, посвященные фильму. Каждый год в маленький городок съезжает от 10 до 15 тысяч туристов. А главный герой "Балбесов" Шон Эстин даже сыграл во втором сезоне "Очень странных дел" второстепенную роль.

Шестнадцать свечей/Sixteen Candles

Режиссер: Джон Хьюз

1984 г.

Первый фильм Джона Хьюза и первый в трилогии. В отличие от "Клуба Завтрак", "Шестнадцать свечей" выходит за пределы школы и концентрируется на сложных отношениях 16-летней Саманты. По ней сходит с ума новичок Тэд, сама она безумно влюблена в старшеклассника Джейка. Из-за чего мы можем наблюдать сцены в самых разных обстановках. В этом смысле фильм представляет собой капсулу времени, сохранившую особенности подросткового быта 80-х. Фильм намного проще по своей структуре и идеологии, здесь нет сложных социальных комментариев, но зато есть добродушный настрой идеального ромкома.