Неочевидные фильмы на Новый год

"Ирония судьбы", "Один дома", "Реальная любовь" – всё это мы видели по несколько десятков раз. Они из простого кино превратились в своего рода объекты ритуального действия. Но каждый ритуал нужно нарушить хотя бы раз. Предлагаем нашу альтернативу новогоднему кино.

Залечь на дно в Брюгге

Режиссер: Мартин Макдонах

Фильм с самым не новогодним настроением. В лучших традициях Мартина Макдонаха – жестокость, экзистенциальные мысли главных персонажей и черный юмор. Казалось бы, традиционная история о принципах, прощении и наемных убийцах граничит с бытовым абсурдом, из-за чего и становится такой интересной. Главный герой Рэй во время одного из заданий случайно убивает маленького мальчика, который перед Рождеством пришел помолиться в церковь. Рэя, вместе с напарником Кеном, отсылают в Брюгге, тихий городок в Бельгии. Здесь они ждут решения от своего босса, умирая от тоски в одном из самых красивых городов Европы. Да, фильм вряд ли заменит "Реальную любовь", но события также происходят под Новый год и куда точнее показывают всё произошедшее за год.

Поцелуй навылет

Режиссер: Шейн Блэк

Представьте себя в роли мелкого воришки. Близится Рождество, люди закупают подарки, а магазины забивают полки товарами. Вполне логичной целью воров становятся магазины детских игрушек – Мекка маленьких потребителей. Главный герой Гарри и его напарник грабят такой магазин, но срабатывает сигнализация, и им приходится бежать с места преступления. Во время побега его напарника подстреливают, и шокированный Гарри забегает в первую попавшуюся дверь. Там идут пробы на фильм, Гарри получает роль и попадает в Голливуд. Но если сюжет "Брюгге" граничит с абсурдом, то действие "Поцелуя навылет" олицетворяет его. Причем, если снизить градус юмора и посмотреть на происходящее в фильме непредвзято, он превращается в полноценный криминальный триллер.

Крепкий орешек

Режиссер: Джон Мактирнан

Рассказывать про "Крепкий орешек" – неблагодарное дело. Это легенда мирового кинематографа. Но за масштабом картины, маскулинностью Брюса Уиллиса и экшеном с тоннами отстреленных патронов скрывается теплая рождественская история о человеке, который приехал в Лос-Анджелес помириться со своей женой и попросить прощения. Кто мог подумать, что в это дело вмешаются вооруженные террористы из Западной Германии.

Гремлины

Режиссер: Джо Данте

Структурно "Гремлины" начинаются как любой другой рождественский фильм – один день из жизни обычной американской семьи. Главный герой Билли работает на хорошей работе, любит свою собаку и безумно влюблен в свою коллегу Кейт. Но неожиданно сюжет фильма перетекает в хоррор. Новый питомец Билли – мифический могвай. Он кажется безобидным и милым до тех пор, пока не превращается в жуткого Гремлина. В итоге маленький городок оказывается в полном хаосе, разрухе, а количество жертв начинает медленно и неуклонно расти.

Пока ты спал

Режиссер: Джон Тёртелтауб

Если рассматривать рождественское кино как отдельный жанр, фильм "Пока ты спал" – классика. Здесь нет злобного "твиста", это комедийная мелодрама. Главная героиня Люси работает служащей в чикагской электричке. Каждый Новый год она проводит на работе, одиноко наблюдая за тем, как проносится жизнь. Однажды на её станции происходит несчастный случай – молодой человек по имени Питер падает на рельсы без сознания. Люси спасает его в последний момент, после чего Питера увозят в больницу, где он впадает в кому. Люси не пускают в палату, и ей приходится представиться невестой. Проблема в том, что и родственники Питера приняли Люси за невесту.

Клаус

Режиссер: Серджо Паблос

Чтобы действительно вернуть магию Рождества и Нового года, стоит обратить внимание на новый мультфильм от Netflix. Над фильмом работают режиссер Серджо Паблос ("Гадкий я") и студия SPA. "Клаус" сделан преимущественно с помощью вручную рисованной анимации. Многие из художников работали в 90-е годы в Голливуде, пока такие компании, как Disney, не перешли полностью на 3D-анимацию. "Клаус" – это альтернативная история происхождения Санты. Мистер Клаус – производитель игрушек, который вместе с почтальоном Джеспером решает доставить все остатки товара со склада. Режиссер покажет, как появился образ Санты с его характерным смехом и летающими оленями.