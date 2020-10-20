Кто отвечает за образ будущего? Наверняка на ум приходят ученые в белых халатах. Они решают экологические проблемы, строят базы на Марсе и налаживают производство летающих автомобилей. Но мы часто забываем о фантастах – авторах, вдохновляющих ученых на великие свершения. В этой подборке мы собрали фантастические фильмы – малоизвестные и недооцененные.

Sunshine /Пекло

Режиссер: Дэнни Бойл

Год: 2001

Фильм раскрывает историю международной команды астронавтов, летящих на Солнце. Звезда угасает, и Земле суждено умереть в холоде, если астронавты не смогут “перезапустить” Солнце.

“Пекло” не был провальным фильмом. Критики приняли его хорошо, но кассовые сборы не впечатляли, что обеспечило картине статус “еще одна фантастика”. Объективно это - смелый, передовой проект. С точки зрения как технологий (премия за “технические достижения” британского независимого кино), так и тематики. Дэнни Бойл вдохновлялся легендарными работами мэтров – Кубрика (“Космическая одиссея 2001 года”) и Тарковского (“Солярис”). Поэтому вместо банальной научной фантастики вышел психологический триллер, раскрывающий фобии и страхи на почве одиночества, клаустрофобии, социопатии и чувства безысходности.

Oblivion /Обливион

Режиссер: Джозеф Косински

Год: 2013

Джек и Виктория – одни из последних людей на Земле, которые занимаются сбором ресурсов и починкой техники. Ими управляет директор с космической станции “Тет” и обещает, что скоро они смогут присоединиться к остальным людям. Самая большая проблема в реализации мечты - падальщики – одичавшие люди, выжившие после нападения пришельцев.

Фильм сначала наделал много шума, а затем в миг пропал с радаров. Приняли его довольно прохладно. Ничего удивительного, учитывая, что трейлер раскрыл несколько главных сюжетных поворотов “Обливиона”. Это был странный ход, учитывая, что студия долго хранила проект в секрете.

Джозеф Косински писал одноименную графическую новеллу для издательства Radical Comics, но так и не смог ее закончить. На основе готового материала Джозеф написал киносценарий и разослал по крупным студиям. Впоследствии Universal выделили $120 миллионов на съемки. В плане сюжета – это классическая научная фантастика, где утопичное будущее является не тем, чем кажется.

Moon /Луна 2112

Режиссер: Данкан Джонс

Год: 2009

Съемки научной фантастики обходятся недешево. Бюджеты, превышающие сотни миллионов долларов – не редкость. Но есть исключения. “Луна 2112” был снят всего за пять миллионов. Это объяснимо, учитывая, что Сэм Рокуэлл – единственный актер, который появляется на экране. Остальные гонорары распределились между Кевином Спейси, озвучившим искусственный интеллект, и Клинтом Манселлом, который написал музыку.

Сэм Рокуэлл исполняет роль Сэма Белла – астронавта, который работает на Луне по контракту. Сэм уже третий год находится на вахте на горнодобывающем комплексе компании “Лунар”. Совсем один, без возможности прямой связи с Землей, он постепенно сходит с ума.

Gattaca /Гаттака

Режиссер: Эндрю Никкол

Год: 1997

Генетическая инженерия – наше будущее. Такие заголовки можно часто встретить на страницах научных журналов. В фильме “Гаттака” этот принцип возводится в абсолют. Причем настолько, что во вселенной фильма ДНК-селекция становится нормой. Людей делят на “годных” и “негодных” еще при рождении, расшифровывая генетический код - судьба младенца определяется еще до того, как ему перерезают пуповину. Главный герой – Винсент Фримен намеревается пойти против судьбы, обмануть систему и полететь в космос.

Silent Running /Молчаливый бег

Режиссер: Дуглас Трамбалл

Год: 1972

Сюжет фильма ­– страшный сон всех экологов. На Земле уничтожена абсолютно вся растительность. Единственные образцы сохранились в специальных куполах на орбите Сатурна. О них заботятся биологи, в том числе и главный герой – Фримен Лоуэлл. В один день ему приходит приказ – уничтожить купола и вернуть все корабли коммерческой службе. Фримен решает сохранить зеленые насаждения, даже ценой собственной жизни.

Mute /Немой

Режиссер: Данкан Джонс

Год: 2018

Фильм “Немой” интересен тем, что не затрагивает темы и образы научной фантастики напрямую. События разворачиваются в 2035 году, все вокруг пестрит дисплеями, неоном, голограммами, роботами и прочими новшествами. Но это фон. Историю про немого молодого человека, мечтающего вернуть голос, можно поместить в любую эпоху. Нужно отдать Данкану должное, он гармонично вписывает жанровые и стилистические клише, которые лишь углубляют историю, не мешая развитию сюжета.

The Wandering Earth/ Блуждающая Земля

Режиссер: Франт Куо

Год: 2019

Это кино нельзя похвалить за оригинальность сюжета или выдающиеся эффекты. Все выполнено на высочайшем уровне, но с точки зрения новизны – довольно посредственно. Правда, есть один нюанс – фильм китайского производства. “Блуждающая Земля” – это огромный шаг вперед для китайской киноиндустрии. Картина является первым высокобюджетным, полномасштабным, дорогостоящим блокбастером в жанре научной фантастики. Учитывая успешный прокат, уже запланированы съемки сиквела.

Prospect /Перспектива

Режиссеры: Зик Эрл, Кристофер Колдуэлл

Год: 2018

“Перспектива”, несмотря на название, в плане вложенных денег оказался довольно бесперспективным проектом. Поскольку фильм разрабатывался независимой студией, на большой экран он не попал. Премьера прошла на фестивале SXSW, где картина взяла премию Адама Яуха, а также премию жюри на Страсбургском кинофестивале. Режиссеры, учитывая маленький бюджет, фокусировались на человеческих отношениях.

Добыча драгоценных материалов – одно из главных средств заработка во вселенной “Перспективы”. На далекой планете сталкиваются две группы добытчиков. В результате недопонимания начинается перестрелка, в живых остаются двое - молодая девушка Си и матерый убийца Эзра. Это история о том, что одному выжить невозможно, куда лучше иметь партнера, даже если он – твой заклятый враг.