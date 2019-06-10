Что смотреть на уикенде европейского кино в \"Армане\"?

14–16 июня в киноцентре "Арман" пройдет Уикенд европейского кино. Зрителям покажут шесть картин из Австрии, Германии, Латвии, Литвы, Франции и Швейцарии. Среди них – "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер, получивший приз за лучший сценарий в Каннах в прошлом году.

14 июня, 19.00 "Один король – одна Франция"

Ещё одна масштабная историческая картина о Великой французской революции. В центре сюжета – молодая пара Базиль и Франсуаза, которые окажутся в самом центре ключевых исторических событий конца XVII века. Главные роли сыграют Гаспар Ульель, Адель Энель и Луи Гаррель (последний исполнил роль Максимилиана Робеспьера, одного из главных политических деятелей Великой французской революции).

15 июня, 16.00 "Здесь был Саша"

12-летний Саша любит петь, читать, ходить на рыбалку, играть в футбол и подражать чужим голосам. Но его жизнь сложилась так, что теперь он живет в детском доме. И вот последние две недели он ждет встречи с потенциальными приемными родителями. Именно тогда прибывают счастливые супруги Юрга и Томас.

15 июня, 18:00 "Транзит"

Экспериментальный нуар от немецкого режиссера Кристиана Петцольда. Немецкие войска находятся недалеко от Парижа, в последний момент Георг убегает в Марсель. В его багаже хранятся рукописи, письма и мексиканская виза писателя Вайделя, который покончил с собой. Под именем Вайделя Георг пытается проникнуть на корабль, чтобы покинуть страну. Но ему приходится застрять в местном отеле, договариваясь о бегстве. Когда же он встречает таинственную Мари, его планы меняются.

16 июня, 16:00 "Рай 89"

История становления независимости Латвии через опыт одной семьи. Две маленькие жительницы Риги приезжают погостить на лето к своим кузинам, Майе и Линде, в небольшой город. Четыре девочки, оставшись без присмотра, наслаждаются свободой, попадают в передряги и пытаются жить как взрослые.

16 июня, 18:00 "Счастливый Лазарь"

Сказочная притча о сельском юноше и путешествиях во времени. В маленькой итальянской деревне крестьяне трудятся на табачных плантациях и подчиняются маркизе де Луна. Среди крестьян особенно выделяется Лазарь, тихий и кроткий парень. Волею случая он окажется в большом городе, среди бедных, мигрантов и мошенников, где столкнется с совсем другим укладом жизни. Это путешествие станет для него настоящим испытанием.

16 июня, 20:30 "Копы"

Остросюжетная драма о посттравматическом синдроме полицейского из элитного подразделения. Кристоф – новобранец. Он одержим тренировками, его цель – служба в специальном элитном подразделении венской полиции. Жесткая конкуренция, борьба и давление со стороны сослуживцев – часть его повседневной жизни. Однажды в целях самозащиты он убивает душевнобольного человека, и с этого момента его начинают преследовать кошмары.