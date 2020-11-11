Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan

“Из десяти фильмов, которые я считаю недооцененными, два из моего детства и раннего подросткового периода: "Анастасию" и "Мост в Терабитию" многие не посмотрели в силу малой доступности тогда фильмов и мультфильмов. Есть в этом списке целая категория - "известный в определенных кругах режиссер и не самая его известная работа": Николас Виндинг Рефн и "Драйв", Вонг Карвай и "2046", Дени Вильнёв и "Сикарио", Роланд Эммерих и "Аноним", Уэс Андерсон и "Поезд на Дарджилинг". Из-за любви к моде я пересмотрела множество тематических фильмов, и, несмотря на то, что "Смерть ей к лицу" - не про моду, я считаю его действительно очень яркой картиной, с удивительными стилистическими решениями. Мерил Стрип в нем не менее интересная, чем в том же "Дьявол носит Prada". "Кубо. Легенда о самурае" - кукольный мультфильм, который запомнился мне визуальным мастерством покадровой анимации, восточным настроением и кавером на песню Beatles "While My Guitar Gently Weeps". "Валентинка" была просмотрена мной случайно в не самый позитивный период, первоначально фильм был выбран из любви к Райану Гослингу и сентиментальным названиям. Если вы искали слезливую мелодраму, которую еще не видели, возможно, это она.