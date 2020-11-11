Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan

У каждого есть свой список любимых фильмов, которые не нашли признания у масс. Одни слишком нишевые, другие - чересчур незамысловатые. Можно по-снобски делать вид, что ты понимаешь больше, чем остальные, а можно искренне не понимать, как эти фильмы не нашли отклика в сердцах других людей. Раскрываем все карты и делимся нашими непризнанными фаворитами.
“Недооцененные фильмы - лучшие! Ты можешь наслаждаться ими и кайфовать от факта, что, скорее всего, это кино знаешь только ты и еще какой-нибудь умник из инстаграма. Например, все знают Хаяо Миядзаки, но мало кто - его партнера по студии Исао Такахата. По моему мнению его фильмы душевнее. Еще один фильм в списке - "Мад" с участием Мэтью МакКонахи. Картина вернула его на голливудский пьедестал - после нее МакКонахи получил роль в "Настоящем детективе". Работа великого Акиры Куросавы "Рай и ад" - приключенческая история про самураев - не типичная для режиссера картина, где все идеально и выверено до мельчайших деталей. И на мой взгляд - лучшая его работа. Еще один фильм от японского режиссера Такеши Китано "Дети возвращаются" - один из моих любимых. Отличная история о проблемах взросления. Я могу много рассказывать, но лучше посмотрите эти фильмы сами!”
“В свой список я собрал достаточно популярные, но все же недооцененные картины, к которым, по моему мнению, стоит присмотреться. Каждый из фильмов выходит за привычный формат повествования, открывая зрителю новый взгляд на затрагиваемые темы и кинематограф в целом. Также они работают с темой подсознательного и глубоких ощущений человека, которые невозможно описать словами, как бы ты ни старался.”
“Фильмы и мультфильмы, у которых были все шансы стать культом. Но нехватка бюджета, неправильный таргетинг и банальное непонимание привели к низким оценкам, маленьким кассовым сборам и статусу проходного кино”.
“Чем ниже у фильма рейтинг, тем выше вероятность, что я буду его смотреть.”
“Многие из выбранных фильмов я посмотрела совершенно случайно. Не могу сказать, что они недооценены повсеместно, но для меня оказались приятным открытием”.
“Почти у каждого из нас в подростковом возрасте было желание смотреть кино. В большом количестве. Особенно те странные вещи, о которых мало кто слышал. В запавших мне в душу картинах нет однообразия: где-то понравился сюжет, где-то визуальная составляющая, где-то музыка. Особое место заняли фильмы 70-х. Мой список довольно разношерстный, в нем есть и красивые мюзиклы, и немые картины, и даже немного хоррора”.
“Из десяти фильмов, которые я считаю недооцененными, два из моего детства и раннего подросткового периода: "Анастасию" и "Мост в Терабитию" многие не посмотрели в силу малой доступности тогда фильмов и мультфильмов. Есть в этом списке целая категория - "известный в определенных кругах режиссер и не самая его известная работа": Николас Виндинг Рефн и "Драйв", Вонг Карвай и "2046", Дени Вильнёв и "Сикарио", Роланд Эммерих и "Аноним", Уэс Андерсон и "Поезд на Дарджилинг". Из-за любви к моде я пересмотрела множество тематических фильмов, и, несмотря на то, что "Смерть ей к лицу" - не про моду, я считаю его действительно очень яркой картиной, с удивительными стилистическими решениями. Мерил Стрип в нем не менее интересная, чем в том же "Дьявол носит Prada". "Кубо. Легенда о самурае" - кукольный мультфильм, который запомнился мне визуальным мастерством покадровой анимации, восточным настроением и кавером на песню Beatles "While My Guitar Gently Weeps". "Валентинка" была просмотрена мной случайно в не самый позитивный период, первоначально фильм был выбран из любви к Райану Гослингу и сентиментальным названиям. Если вы искали слезливую мелодраму, которую еще не видели, возможно, это она.
“Люблю смотреть кино. Разное кино. Особенно о семейных отношениях. Не буду много рассказывать об этих фильмах. Просто посмотрите их!”
“Я - не эксперт в кино, но есть фильмы и мультфильмы, о которых многие не слышали, а если и слышали, то откладывали их просмотр в долгий ящик. Поэтому хочу поделиться своей десяткой. Перебирая просмотренное, я поняла, что мне нравятся вещи над которыми можно пустить слезу. Ну и куда же без тинейджерских фильмов. Enjoy“.
“Здесь много лент, которые незаслуженно провалились в прокате или просто прекрасные фильмы, о которых знают меньше, чем хотелось бы”.
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