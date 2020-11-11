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Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan

Культура | Кино

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan

Текст: Диана Рустамбекова


У каждого есть свой список любимых фильмов, которые не нашли признания у масс. Одни слишком нишевые, другие - чересчур незамысловатые. Можно по-снобски делать вид, что ты понимаешь больше, чем остальные, а можно искренне не понимать, как эти фильмы не нашли отклика в сердцах других людей. Раскрываем все карты и делимся нашими непризнанными фаворитами.

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 1)

“Недооцененные фильмы - лучшие! Ты можешь наслаждаться ими и кайфовать от факта, что, скорее всего, это кино знаешь только ты и еще какой-нибудь умник из инстаграма. Например, все знают Хаяо Миядзаки, но мало кто - его партнера по студии Исао Такахата. По моему мнению его фильмы душевнее. Еще один фильм в списке - "Мад" с участием Мэтью МакКонахи. Картина вернула его на голливудский пьедестал - после нее МакКонахи получил роль в "Настоящем детективе". Работа великого Акиры Куросавы "Рай и ад" - приключенческая история про самураев - не типичная для режиссера картина, где все идеально и выверено до мельчайших деталей. И на мой взгляд - лучшая его работа. Еще один фильм от японского режиссера Такеши Китано "Дети возвращаются" - один из моих любимых. Отличная история о проблемах взросления. Я могу много рассказывать, но лучше посмотрите эти фильмы сами!”

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 2)
Рай и ад, Япония, 1963 (реж. Акира Куросава)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 3)
Ребята возвращаются, Япония, 1996 (реж. Такеши Китано)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 4)
Безумный спецназ, США, Великобритания, 2009 (реж. Грант Хеслов)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 5)
Человек со звезды, США, 1984 (реж. Джон Карпентер)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 6)
Лучший стрелок, США, 1986 (реж. Тони Скотт)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 7)
Печать зла, США, 1958 (реж. Орсон Уэллс)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 8)
Полиция будущего, Япония, 1989 (реж. Мамору Осии)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 9)
Мад, США, 2012 (реж. Джефф Николс)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 10)
Ещё вчера, Япония. 1991 (реж. Исао Такахата)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 11)
Водная жизнь, США, 2004 (реж. Уэс Андерсон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 12)

“В свой список я собрал достаточно популярные, но все же недооцененные картины, к которым, по моему мнению, стоит присмотреться. Каждый из фильмов выходит за привычный формат повествования, открывая зрителю новый взгляд на затрагиваемые темы и кинематограф в целом.
Также они работают с темой подсознательного и глубоких ощущений человека, которые невозможно описать словами, как бы ты ни старался.”

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 13)
Внутренняя империя, Франция, Польша, США, 2006 (реж. Дэвид Линч)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 14)
Побудь в моей шкуре, Великобритания, США, Швейцария, 2013 (реж. Джонатан Глейзер)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 15)
Тони Эрдманн, Германия, Австрия, 2016 (реж. Марен Аде)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 16)
Париж, Техас, ФРГ, Франция, Великобритания, 1984 (реж.Вим Вендерс)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 17)
Манчестер у моря, США, 2016 (реж. Кеннет Лоннерган)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 18)
Убийца, Китай, 2015 (реж.Хоу Сяосань)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 19)
Земляничная поляна, Швеция, 1957 (реж. Ингмар Бергман)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 20)
Залечь на дно в Брюгге, Великобритания, 2007 (реж. Мартин МакДона)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 21)
Любовь, сбивающая с ног, США, 2002 (реж. Пол Томас Андерсон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 22)
Паприка, Япония, 2006 (реж. Сатоси Кон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 23)

“Фильмы и мультфильмы, у которых были все шансы стать культом. Но нехватка бюджета, неправильный таргетинг и банальное непонимание привели к низким оценкам, маленьким кассовым сборам и статусу проходного кино”.

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 24)
Планета сокровищ, США, 2002 (реж. Рон Клементс, Джон Маскер)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 25)
Дорога на Эльдорадо, США, 2000 (реж. Бибо Бержерон, Дон Пол, Джеффри Катценберг)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 26)
Пожары, Канада, Франция, 2010 (реж. Дени Вильнёв)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 27)
Бои без правил, Великобритания, 2017 (реж. Жан-Стефан Совер)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 28)
Охотник на лис США, 2014 (реж. Беннетт Миллер)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 29)
Че Гевара: Дневники мотоциклиста, Аргентина, 2004 (реж. Уолтер Саллес)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 30)
Стекло, США, Китай, 2019 (реж. М.Найт Шьямалан)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 31)
Пророк, Франция, Италия, 2009 (реж. Жак Одиар)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 32)
Бумер, Россия, 2003 (реж. Петр Буслов)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 33)
Джон Картер, США, 2012 (реж. Эндрю Стэнтон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 34)

“Чем ниже у фильма рейтинг, тем выше вероятность, что я буду его смотреть.”

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 35)
Конец тура, США, 2015 (реж.Джеймс Понсольдт)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 36)
Неадекватные люди, Россия, 2010 (реж. Роман Каримов)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 37)
Русалка, Россия, 2007 (реж. Анна Меликян)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 38)
Страна Оз, Россия, 2015 (реж. Василий Сигарев)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 39)
Убей своих друзей, Великобритания, 2015 (реж. Оуэн Харрис)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 40)
Фрэнк, Великобритания, 2014 (реж. Ленни Абрахамсон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 41)
Бивень, США, 2014 (реж. Кевин Смит)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 42)
Последнее танго в Париже, Италия, Франция, 1972 (реж. Бернардо Бертолуччи)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 43)
Под покровом ночи, США, 2016 (реж. Том Форд)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 44)
Если твоя девушка зомби, США, 2014 (реж.Джефф Бэйна)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 45)

“Многие из выбранных фильмов я посмотрела совершенно случайно. Не могу сказать, что они недооценены повсеместно, но для меня оказались приятным открытием”.

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 46)
Перед закатом, США, Франция, 2004 (реж. Ричард Линклейтер)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 47)
Вам и не снилось, СССР, 1980 (реж. Илья Фрэз)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 48)
Семьянин, США, 2000 (реж. Бретт Рэтнер)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 49)
Снеговик, Великобритания, 1982 (реж. Дайян Джексон, Джимми Т. Мураками)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 50)
Искупление, Великобритания, 2007 (реж. Джо Райт)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 51)
Волчьи дети Амэ и Юки, Япония, 2012 (реж. Мамору Хосода)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 52)
Воспоминания о будущем, Великобритания, Дания, 2014 (реж. Джейм Кент)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 53)
Песнь моря, Ирландия, 2014 (реж. Томм Мур)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 54)
Стюарт: прошлая жизнь, Великобритания, 2007 (реж. Дэвид Эттвуд)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 55)
Мальчик А, Великобритания, 2007 (реж. Джон Краули)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 56)

“Почти у каждого из нас в подростковом возрасте было желание смотреть кино. В большом количестве. Особенно те странные вещи, о которых мало кто слышал. В запавших мне в душу картинах нет однообразия: где-то понравился сюжет, где-то визуальная составляющая, где-то музыка. Особое место заняли фильмы 70-х. Мой список довольно разношерстный, в нем есть и красивые мюзиклы, и немые картины, и даже немного хоррора”.

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 57)
Кояанискатси, США, 1983 (реж. Годфри Реджио)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 58)
Ночь на Земле, Франция, 1991 (реж. Джим Джармуш)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 59)
Звуки музыки, США, 1965 (реж. Роберт Уайз)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 60)
Пикник у Висячей скалы, Австралия, 1975 (реж. Питер Уир)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 61)
Сказание о принцессе Кагуя, Япония, 2013 (реж. Исао Такахата)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 62)
Суспирия, Италия, 1977 (реж. Дарио Ардженто)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 63)
Кэрри, США, 1976 (реж. Брайан де Пальма)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 64)
И твою маму тоже, Мексика, 2001 (реж. Альфонсо Куарон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 65)
Девственницы-самоубийцы, США, 1999 (реж. София Коппола)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 66)
Синг Стрит, Ирландия, Великобритания, США, 2016 (реж. Джон Карни)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 67)

“Из десяти фильмов, которые я считаю недооцененными, два из моего детства и раннего подросткового периода: "Анастасию" и "Мост в Терабитию" многие не посмотрели в силу малой доступности тогда фильмов и мультфильмов. Есть в этом списке целая категория - "известный в определенных кругах режиссер и не самая его известная работа": Николас Виндинг Рефн и "Драйв", Вонг Карвай и "2046", Дени Вильнёв и "Сикарио", Роланд Эммерих и "Аноним", Уэс Андерсон и "Поезд на Дарджилинг". Из-за любви к моде я пересмотрела множество тематических фильмов, и, несмотря на то, что "Смерть ей к лицу" - не про моду, я считаю его действительно очень яркой картиной, с удивительными стилистическими решениями. Мерил Стрип в нем не менее интересная, чем в том же "Дьявол носит Prada". "Кубо. Легенда о самурае" - кукольный мультфильм, который запомнился мне визуальным мастерством покадровой анимации, восточным настроением и кавером на песню Beatles "While My Guitar Gently Weeps". "Валентинка" была просмотрена мной случайно в не самый позитивный период, первоначально фильм был выбран из любви к Райану Гослингу и сентиментальным названиям. Если вы искали слезливую мелодраму, которую еще не видели, возможно, это она.

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 68)
Смерть ей к лицу, США, 1992 (реж. Роберт Земекис)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 69)
Аноним, Великобритания, Германия, США, 2011 (реж. Роланд Эммерих)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 70)
Мост в Терабитию, США, 2006 (реж. Габор Чупо)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 71)
Драйв, США, 2011 (реж. Николас Виндинг Рефн)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 72)
Сикарио, США, Мексика, Гонконг, 2016 (реж. Дени Вильнёв)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 73)
2046, Гонконг, Китай, Франция, Италия, Германия, 2004 (реж. Вонг Кар-вай)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 74)
Кубо. Легенда о самурае, США, Япония, 2016 (реж. Трэвис Найт)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 75)
Анастасия, США, 1997 (реж. Дон Блут, Гари Голдман)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 76)
Валентинка, США, 2010 (реж. Дерек Сиенфрэнс)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 77)
Поезд на Джарджиллинг. Отчаянные путешественники, США, 2007 (реж. Уэс Андерсон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 78)

“Люблю смотреть кино. Разное кино. Особенно о семейных отношениях. Не буду много рассказывать об этих фильмах. Просто посмотрите их!”

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 79)
Неограненные алмазы, США, 2019 (реж. Бен Сэфди, Джошуа Сэфди)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 80)
Зеленее травы, США, 2019 (реж. Жослин ДеБоэр, Доун Люббе)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 81)
Женщины ХХ века , США, 2016 (реж. Майк Миллс)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 82)
Мертвые не умирают, США, Швеция, ЮАР, 2019 (реж. Джим Джармуш)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 83)
Прощание, США, Китай, 2019 (реж. Лулу Ванг)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 84)
История семьи Майровиц, Великобритания, 2017 (реж. Ной Баумбах)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 85)
Кладбище блеска,Таиланд, 2017, (реж. Апичатпонг Вирасетакун)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 86)
Тебя никогда здесь не было, Великобритания, США, Франция, 2017 (реж. Линн Рэмси)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 87)
Меня зовут Долемайт, США, 2019 (реж. Крейг Брюэр)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 88)
Дикая жизнь, США, 2017 (реж. Пол Дано)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 89)

“Я - не эксперт в кино, но есть фильмы и мультфильмы, о которых многие не слышали, а если и слышали, то откладывали их просмотр в долгий ящик. Поэтому хочу поделиться своей десяткой. Перебирая просмотренное, я поняла, что мне нравятся вещи над которыми можно пустить слезу. Ну и куда же без тинейджерских фильмов. Enjoy“.

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 90)
Общество мертвых поэтов, США, 1989 (реж. Питер Уир)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 91)
По соображениям совести, Австралия, США, 2016 (реж. Мэл Гибсон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 92)
Песнь моря, Ирландия, 2014 (реж. Томм Мур)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 93)
Образование, США, 2019 (реж. Оливия Уайлд)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 94)
 Атлантида: Затерянный мир, США, 2001 (реж. Гари Труздейл, Кирк Уайз)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 95)
5 сантиметров в секунду, Япония, 2007 (реж. Макото Синкай)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 96)
Актриса тысячелетия, Япония, 2001 (реж. Сатоси Кон)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 97)
Могила светлячков, Япония, 1988 (реж. Исао Такахата)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 98)
Малыш на драйве, Великобритания, США, 2017 (реж. Эдгар Райт)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 99)
Ангус, стринги и поцелуй взасос, Великобритания, 2008 (реж. Гуриндер Чатха)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 100)

“Здесь много лент, которые незаслуженно провалились в прокате или просто прекрасные фильмы, о которых знают меньше, чем хотелось бы”.

Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 101)
Меч короля Артура, Великобритания, США, 2017 (реж. Гай Ричи)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 102)
Искусство самообороны, США, 2019 (реж. Райли Стернс)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 103)
Закатать в асфальт, Канада, Великобритания, США, 2018 (реж. С. Крейг Залер
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 104)
Матиас и Максим, Канада, Франция, 2019 (реж. Ксавье Долан)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 105)
Золотая перчатка, Германия, Франция, 2019 (реж. Фатих Акин)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 106)
Завод, Россия, Франция, Армения, 2018 (реж. Юрий Быков)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 107)
Разрушение, США, 2015 (реж. Жан-Марк Валле)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 108)
Славные парни, США, Великобритания, 2016 (реж. Шейн Блэк)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 109)
Армагеддец, Великобритания, США, Япония, 2013 (реж. Эдгар Райт)
Не для всех: любимые недооцененные фильмы редакции BURO. Kazakhstan (фото 110)
Я, Эрл и умирающая девушка, США, 2015 (реж. Альфонсо Гомес-Рехон)

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