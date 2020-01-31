На что сходить в кино?

С развитием интернета, в частности стриминга, культура кинотеатра стала менее актуальной. Раньше премьера фильма всегда была громким событием, но современность такие события немного обесценила. Но мы считаем, что это чудесный ритуал. Поэтому выбрали для вас шесть фильмов, на которые точно стоит сходить именно в кино. Все фильмы кроме "Черный, черный человек" и "Офицер и шпион" уже в прокате.

1917

Режиссер: Сэм Мендес

Сэм Мендес хотел показать ужасы Первой мировой, но вместо типичных страданий и лишений, он сфокусировался на самом страшном враге – времени. Двум солдатам поручают важнейшую миссию – доставить послание за линию фронта. От успеха миссии зависит жизнь целого батальона. Сложность в том, что у них есть всего несколько часов. И хронология фильма это отражает буквально, то есть два часа фильма равноценны двум часам реального времени.

Сквозь снег

Режиссер: Пон Чжун Хо

Довольно интересно увидеть в списке “сегодня в кино” фильм “Сквозь снег”. Как минимум, потому что его премьера состоялась в 2013 году. Тем не менее, это прекрасный фильм от корейского режиссера Пон Чжун Хо. Он довольно необычно смешивает постапокалипсис и антиутопию. Действие фильма разворачиваются в обледеневшем мире (постапокалипсис), где жизнь сохранилась только на технологически совершенном поезде. Люди внутри поезда делятся по классам, в хвосте живут самые бедные жители, в голове поезда самые богатые соответственно (антиутопия). В какой-то момент хвост начинает бунтовать и вскрывает все ужасы “утопичного” поезда.

Паразиты

Режиссер: Пон Чжун Хо

Повторный показ невероятно успешного фильма Пон Чжун Хо. На этот раз речь идет о неблагополучной семье, которая всеми силами пытается выбраться из бедности. Младшему сыну удается устроиться на работу репетитором в очень богатую семью. Он видит в этом удобную возможность пристроить и своих родственников. И здесь становится понятно, кого именно режиссер обозначал как “паразитов”.

Черный, черный человек

Режиссер: Адильхан Ержанов

Артхаус в Казахстане – это довольно странное явление из-за малого охвата. Обычно такое кино не попадает на большой экран, за исключением закрытых предпоказов. Рады сообщить, что в случае с фильмом “Черный, черный человек” будет иначе. Фильм выходит в прокат шестого февраля и расскажет историю следователя Бекзата. Он приезжает в отдаленный аул и пытается выяснить, кто стоит за убийством маленького мальчика. Главную роль исполняет Данияр Алшинов, у которого мы не так давно брали большое интервью.

Офицер и шпион

Режиссер: Роман Полански

Фильм в 2019 году получил Премию Большого Венецианского кинофестиваля и премию Международной федерации кинопрессы. Выходит на большой экран фильм одновременно с “Черным, черным человеком” - шестого февраля. История основана на историческом для Франции событии, которое получило название “Дело Дрейфуса”. Офицера армии, Альфреда Дрейфуса обвинили в 1894 году за шпионаж в пользу Германской империи. Единственная надежда Альфреда – наставник Дрейфуса Жорж Пикар, который пытается оправдать офицера.

Маленькие женщины

Режиссер: Грета Гервиг

“Маленькие женщины” получили шесть номинаций на премию “Оскар”, две на “Золотой глобус”, пять на премию BAFTA. Фильм рассказывает историю четырех сестер в условиях гражданской войны в США. Но их проблемы вне времени: любовь, разлука, поиск себя. История является адаптацией одноименной новеллы 1868 года американской писательницы Луизы Мэй Олкотт.