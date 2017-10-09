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Малдер и Скалли возвращаются: Первый трейлер новых "Секретных материалов"
11-й сезон
Телеканал FOX выложил в Сеть первый трейлер нового – одиннадцатого – сезона "Секретных материалов". Его премьера состоится в 2018 году. По предварительным данным, уже в конце января.
Главными героями сериала по-прежнему остаются агенты Малдер и Скалли. Сообщается, что сюжет будет построен на их личных отношениях. Также большая часть сезона будет посвящена новому герою – сыну агента Скалли. И создатели сериала обещают появление еще одних новых персонажей – из потустороннего мира.
"Секретные материалы" – американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером. Показ стартовал 10 сентября 1993 года и завершился через 9 лет, 19 мая 2002 года. За это время были сняты 202 серии. Сериал был хитом канала Fox.
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