Малдер и Скалли возвращаются: Первый трейлер новых "Секретных материалов"

Телеканал FOX выложил в Сеть первый трейлер нового – одиннадцатого – сезона "Секретных материалов". Его премьера состоится в 2018 году. По предварительным данным, уже в конце января.

Главными героями сериала по-прежнему остаются агенты Малдер и Скалли. Сообщается, что сюжет будет построен на их личных отношениях. Также большая часть сезона будет посвящена новому герою – сыну агента Скалли. И создатели сериала обещают появление еще одних новых персонажей – из потустороннего мира.

"Секретные материалы" – американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером. Показ стартовал 10 сентября 1993 года и завершился через 9 лет, 19 мая 2002 года. За это время были сняты 202 серии. Сериал был хитом канала Fox.